Экскурсии по подземельям и пещерам Аланьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Аланье, цены от €30, скидки до 13%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Античные города и бухты - из Аланьи
На автобусе
10 часов
-
13%
57 отзывов
Групповая
Античные города и бухты - из Аланьи
Увлекательное путешествие по древним городам и бухтам Аланьи. Прогулка по руинам, купание в бухтах и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:30
15 фев в 08:30
18 фев в 08:30
€39€45 за человека
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в пещерном отеле (из Аланьи)
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в пещерном отеле (из Аланьи)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
14 фев в 04:00
€39 за человека
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии
Из Аланьи - к сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
14 фев в 03:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Прекрасная экскурсия! Нам очень понравилось.
  • И
    Ишмаева
    18 ноября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Очень красивый маршрут. Руины - восторг, впечатляющая бухта🥰 Гид Румяна рассказывает очень интересно, огромное ей спасибо. Уделили внимание всем. Спасибо огромное всем!
  • D
    Daria
    11 ноября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Были с мужем на данной экскурсии 8-го числа, экскурсию проводила гид Румяна. Румяна рассказывала очень любопытные и необычные факты об
    читать дальше

    античных городах. Слушать ее одно удовольствие, сразу видно, что человек владеет информацией и разбирается в истории! Она вежливо направляла нас и следила за таймингом - приехали вовремя и уехали в отель тоже, даже успели к ужину. Еда в кафе около пещеры была достойная - горячая и вкусная, попробовали местный гранатовый соус к салату. Стоит отметить, что спуск к бухте крутой и подъем наверх тоже. Обязательно выбирайте удобную обувь и будьте осторожны внизу, ходя по камням и заходя в воду, я порезала ноги в трех местах - камни острые и скользкие. Если у вас есть аквашузы, обязательно берите с собой! После купания в бухте мы остановились в маленьком турецком кафе попить чай и съесть кусочек дыни, там же можно купить спелые фрукты. В целом, после экскурсии остались положительные впечатления БЛАГОДАРЯ Румяне и невероятно красивым локациям!!

    Однако, не могу не отметить НЕПРИЯТНЫЙ момент, испортивший нам настроение и начало экскурсии напрочь! Нас с мужем первыми трансфер забрал из отеля, водитель ткнул мне свой телефон в лицо и начал говорить «доллар, доллар». Задаю водителю несколько уточняющих вопросов на английском, ответа нет - он турок и ничего не понимает. Я в свою очередь не понимаю по-турецки и что значит этот «доллар, доллар». Пишем с мужем организатору на вотсапп и спрашиваем, должны ли мы что-то заплатить водителю? Организатор полчаса игнорирует наше сообщение пока я не позвонила ему, звонок был сброшен - но хотя бы получили хоть какой-то ответ, что мы можем оплатить остаток водителю, мол, ему было сказано, что мы ему отдадим деньги. Извините, а почему нам не сообщили, кому стоит передать оплату?? Через переводчик водитель спрашивает, «а есть ли у нас вообще деньги»? Я была в шоке от такой наглости и невежливости, конечно, если мы поехали на экскурсию, то имеем возможность ее оплатить. Даю ему 100 долларов, он мол молча берет бумажку и уходит на водительское место. Спрашиваю - «а сдача? Когда вы отдадите сдачу?» В ответ ничего, затем мы через турецкий переводчик повторяем наш вопрос и нам говорят - нет сдачи. Затем машина резко останавливается, водитель заходит в салон винивэна и начинает орать “change, change” - все пассажиры в шоке, мы тоже. Он посмотрел на нас, пожал плечами и ушел на свое водительское место дальше везти нас на экскурсию. Это что за выходки вообще? Это как называется?? Более того, вечером накануне экскурсии мы списывались с организатором и я уточнила, будет ли сдача со 100 долларов, мне ответили «да, найдем». Это вы таким способом ищете сдачу? Ужас!! Затем водитель фыркнул чуть ли не кинул мне обратно стодолларовую бумажку. И только после подъема в первый античный город я рассчиталась с другим мужчиной, с вежливым и у него была сдача. Первое впечатление было просто отвратительное! Проведите беседу со своими водителями и объясните, как себя можно и нужно вести с туристами!! И уточняйте в информационном письме, кому стоит передавать оплату!

  • К
    Кристина
    9 ноября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Это была интересная, познавательная экскурсия.
    Наш гид Румяна рассказала нам простым языком про античные города, обычаи жителей того времени, я просто
    читать дальше

    как будто попала в то время и прожила пол дня в античной Турции.
    Особенно впечатлил город Syedra. Большой, красивый с богатой историей.

    На второй остановке город был небольшой, но какие виды открывались…. 🤩🤩🤩
    Не поленитесь, зайдите на вершину, это несложно, и поверьте, это того стоит.

    А купание в бухте - это восторге! Я проплыла под горным навесом и мне открылась потрясающая картина на горы со стороны моря. Вода - как темно синие прозрачные чернила.
    Не знаю, кого кто тут кусает, меня никто не укусил)).
    И да, аквашузы тут нужны.
    Не вздумайте спускаться к месту купания в сланцах. Это опасно. Ну и в целом при спуске и купании, будьте внимательны и осторожны. Ваша безопасность в ваших руках.

    Но если вы хотите испытать эмоции восторга, восхищения, умиротворения, + сделать классные фото, вам сюда.
    А какие красивые фотографии получились с этой экскурсии - просто шик, блеск, красота.

    Очень рекомендую!

  • К
    Ксения
    1 ноября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Было замечательно, интересно и очень очень красиво
  • В
    Виктория
    23 октября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Остались в полном восторге от экскурсии! Прекрасно организовано: всё чётко по времени, комфортный трансфер, обед в уютном ресторане. Очень понравилась
    читать дальше

    гид Татьяна, рассказывала увлекательно, с интересными фактами и историями. Особенно запомнились Сиедра и бухта Делик Дениз - вода кристально чистая, виды потрясающие. День пролетел на одном дыхании, получили массу впечатлений. Определённо рекомендую тем, кто хочет увидеть не только море, но и кусочек древней истории. Единственная рекомендация - не игнорируйте просьбу организаторов об удобной обуви, спуск к бухте очень крутой, в тапочках и босоножках спускаться очень тяжело и опасно.

  • А
    Анастасия
    18 октября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Очень отличная экскурсия, сочетание прогулок по античным городам с купанием в море в красивых бухтах. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Румяне.
  • в
    вииктория
    17 октября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Отличная организация. Спасибо, большое!
  • А
    Анна
    9 октября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Экскурсия отличная. Посетили очень красивые места. Гид Румяна - замечательная, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Для меня маршрут не показался
    читать дальше

    сложным, но для людей постарше в некоторых локациях было не просто. Нужна удобная обувь, а для бухты - аквашузы. День был насыщенный, интересный, много прекрасных мест, определенно рекомендую к посещению.

  • А
    Анна
    8 октября 2025
    Античные города и бухты - из Аланьи
    Были на данной экскурсии 7.10.25. Понравилась четкая работа организаторов, обратная связь. Забрали и привезли в отель вовремя. Сама экскурсия грамотно
    читать дальше

    составлена чередуя переезды и нахождение на локациях. Это и история древних городов, шикарная пещера с летучими мышами, пляж и бухта, в которую довольно трудно попасть самостоятельно. Виды замечательные и нам очень повезло с погодой, было не жарко, зато комфортно гулять. Нагрузка средняя. Обувь желательно удобную. Водители очень аккуратные, гид Румяна выше всяких похвал. Благодарю за качественный формат, захотелось еще больше узнать об истории древней Турции.

