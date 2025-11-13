Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу подлинной Анатолии, где каждое утро начинается с аромата свежего хлеба и искренней улыбки сельских жителей.



Эта экскурсия откроет вам двери в неторопливый деревенский быт и познакомит с народными традициями, передающимися из поколения в поколение.



Одним из главных чудес маршрута станет посещение пещеры Алтынбешик — самого большого подземного озера Турции.

SULTAN Ваш гид в Аланье Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 8 часов На чём проводится На автобусе Когда Четверг и суббота в 9:00. $58 за человека

Описание экскурсии Вглубь турецких гор Утром вас заберут из отеля, и начнётся увлекательная поездка вглубь турецких гор, в сторону старинного города Ибрады. По пути будут остановки, чтобы немного размяться и сделать красивые фотографии на фоне природы. Цель нашей экскурсии — таинственная пещера Алтынбешик, спрятанная в сердце гор. Внутри царит прохладная, но приятная температура, а путешествие по подземной реке на лодке и прогулка среди природных каменных мостов оставят яркие впечатления. Это место не зря называют «Золотой колыбелью» — атмосфера здесь действительно волшебная. Местная деревня и обед с национальной кухней После знакомства с подземным миром вы отправитесь в маленькую анатолийскую деревушку, где вас ждёт обед в тенистом дворике старинного деревянного дома. Эти уникальные дома строятся без капли цемента — всё держится на мастерстве рук. Вы также заглянете в местную мечеть, услышите истории жителей и прочувствуете неспешный ритм жизни в горах, прежде чем отправиться обратно.

