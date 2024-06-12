Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет.
Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.
Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами.
Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.
Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами.
Описание экскурсииВас ожидает:Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет. Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире. Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами. Дельфинарий в Алании ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.
Ежедневно в 10:15 – 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Aвтобус с кондиционером
- Страховка
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Не стоит. Максимум 5 минут
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