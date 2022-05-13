Плавание с дельфинами в Алании

Плавание с дельфинами - это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет

Мини-группа
Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет.

Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.

Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами. Дельфинарий в Сиде ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.
Плавание с дельфинами в Алании
Плавание с дельфинами в Алании
Плавание с дельфинами в Алании
Плавание с дельфинами в Алании
Плавание с дельфинами в Алании

Вас ожидает:

  • Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет. Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире. Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами.
  • Дельфинарий в Сиде ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка
  • Услуга гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:15 – 16:30

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