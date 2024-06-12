Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет.



Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.



Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами.

EKM TRAVEL Ваш гид в Аланье Задать вопрос Групповая экскурсия $175 за человека 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ожидает:Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет. Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире. Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами. Дельфинарий в Алании ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.

Ежедневно в 10:15 – 16:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансфер от и до отеля

Aвтобус с кондиционером

Страховка

Услуга гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:15 – 16:30 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.