Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет.



Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.



Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами. Дельфинарий в Сиде ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.