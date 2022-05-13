Плавание с дельфинами - это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет
Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет.
Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.
Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами. Дельфинарий в Сиде ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.
Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире.
Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами. Дельфинарий в Сиде ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.
Вас ожидает:
- Плавание с дельфинами — это мечта всех людей в возрасте от 7 до 70 лет. Вы можете достичь этой мечты в демонстрационных парках дельфинов, которые быстро растут как в нашей стране, так и во всем мире. Одно из мест, где вы можете сделать уникальный снимок с дельфинами и посетить дельфинарий в Сиде и посмотреть шоу с дельфинами.
- Дельфинарий в Сиде ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатикой.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от и до отеля
- Aвтобус с кондиционером
- Страховка
- Услуга гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:15 – 16:30Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:15 – 16:30
EKM — ваш гид в Аланье
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