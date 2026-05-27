Этот вечер — про закат, море и веселье. Вы отправитесь на прогулку вдоль побережья Аланьи: увидите Красную башню и крепость с воды, пройдёте мимо трёх пещер, искупаетесь, а затем поужинаете на борту под мягкий свет заката. А после музыка, анимация, танцы и пенная вечеринка превратят корабль в клуб на воде — с видами на ночную Аланью и огни побережья.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер и посадка на корабль

Вас заберут из отеля и привезут в порт, где вы подниметесь на борт корабля.

Красная башня и крепость Аланьи

Маршрут проходит мимо Красной башни и византийской крепости — символов города, которые особенно красиво смотрятся в закатных лучах.

Три легендарные пещеры

Вы пройдёте вдоль Пиратской и Фосфорной пещер, где на закате вода приобретает необычный голубоватый оттенок. А после увидите романтичную пещеру Влюблённых. Пейзажи — как кадры из фильма.

Остановки для купания

Вы сможете искупаться в море прямо с борта. Хотите — прыгаете и плаваете, хотите — просто наблюдаете с палубы.

Ужин и закат

На корабле вас ждёт ужин с включёнными безалкогольными напитками. Наслаждаетесь видами, пока солнце уходит за горизонт!

Музыка, анимация и пенная вечеринка

После ужина начинается самая весёлая часть: музыка, танцы, анимация и пенная вечеринка превратят прогулку в настоящий праздник.

Возвращение в порт

Корабль зайдёт в порт в сумерках, и вы увидите Аланью в огнях. Затем наш водитель отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали