Вечерняя прогулка на корабле в Аланье

Огни города, пенная вечеринка и ужин на борту с видом на закат
Этот вечер — про закат, море и веселье.

Вы отправитесь на прогулку вдоль побережья Аланьи: увидите Красную башню и крепость с воды, пройдёте мимо трёх пещер, искупаетесь, а затем поужинаете на борту под мягкий свет заката.

А после музыка, анимация, танцы и пенная вечеринка превратят корабль в клуб на воде — с видами на ночную Аланью и огни побережья.
Описание экскурсии

Трансфер и посадка на корабль

Вас заберут из отеля и привезут в порт, где вы подниметесь на борт корабля.

Красная башня и крепость Аланьи

Маршрут проходит мимо Красной башни и византийской крепости — символов города, которые особенно красиво смотрятся в закатных лучах.

Три легендарные пещеры

Вы пройдёте вдоль Пиратской и Фосфорной пещер, где на закате вода приобретает необычный голубоватый оттенок. А после увидите романтичную пещеру Влюблённых. Пейзажи — как кадры из фильма.

Остановки для купания

Вы сможете искупаться в море прямо с борта. Хотите — прыгаете и плаваете, хотите — просто наблюдаете с палубы.

Ужин и закат

На корабле вас ждёт ужин с включёнными безалкогольными напитками. Наслаждаетесь видами, пока солнце уходит за горизонт!

Музыка, анимация и пенная вечеринка

После ужина начинается самая весёлая часть: музыка, танцы, анимация и пенная вечеринка превратят прогулку в настоящий праздник.

Возвращение в порт

Корабль зайдёт в порт в сумерках, и вы увидите Аланью в огнях. Затем наш водитель отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно на микроавтобусе или автобусе, ужин, безалкогольные напитки
  • У капитана есть необходимые лицензии, судно оборудовано средствами безопасности
  • Прогулка на корабле длится около 3,5 ч
  • С вами будет капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€19
Дети до 10 лет€10
Детский до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1788 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

