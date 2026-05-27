Огни города, пенная вечеринка и ужин на борту с видом на закат
Этот вечер — про закат, море и веселье.
Вы отправитесь на прогулку вдоль побережья Аланьи: увидите Красную башню и крепость с воды, пройдёте мимо трёх пещер, искупаетесь, а затем поужинаете на борту под мягкий свет заката.
А после музыка, анимация, танцы и пенная вечеринка превратят корабль в клуб на воде — с видами на ночную Аланью и огни побережья.
Описание экскурсии
Трансфер и посадка на корабль
Вас заберут из отеля и привезут в порт, где вы подниметесь на борт корабля.
Красная башня и крепость Аланьи
Маршрут проходит мимо Красной башни и византийской крепости — символов города, которые особенно красиво смотрятся в закатных лучах.
Три легендарные пещеры
Вы пройдёте вдоль Пиратской и Фосфорной пещер, где на закате вода приобретает необычный голубоватый оттенок. А после увидите романтичную пещеру Влюблённых. Пейзажи — как кадры из фильма.
Остановки для купания
Вы сможете искупаться в море прямо с борта. Хотите — прыгаете и плаваете, хотите — просто наблюдаете с палубы.
Ужин и закат
На корабле вас ждёт ужин с включёнными безалкогольными напитками. Наслаждаетесь видами, пока солнце уходит за горизонт!
Музыка, анимация и пенная вечеринка
После ужина начинается самая весёлая часть: музыка, танцы, анимация и пенная вечеринка превратят прогулку в настоящий праздник.
Возвращение в порт
Корабль зайдёт в порт в сумерках, и вы увидите Аланью в огнях. Затем наш водитель отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно на микроавтобусе или автобусе, ужин, безалкогольные напитки
У капитана есть необходимые лицензии, судно оборудовано средствами безопасности
Прогулка на корабле длится около 3,5 ч
С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€19
Дети до 10 лет
€10
Детский до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1788 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
