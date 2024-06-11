Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Хотите почувствовать атмосферу ночной Турции, восточный колорит и тусовочный ритм Аланьи? Тогда вам точно стоит посетить наш праздник жизни! Экстрим и море эмоций, крутые фото и вкусный ужин — всё это ждёт вас на экскурсии. Ну что, отправляемся знакомиться с волшебством ночного города?
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На джипах — к крепости
Мы заберём вас из отеля на джипах и с ветерком под зажигательную музыку отвезём к крепости Аланьи. Это самая популярная и посещаемая достопримечательность курорта. Несмотря на то что от былых, ещё средневековых укреплений остались только руины, это место стоит увидеть! Отсюда открываются самые потрясающие виды на город, изумрудное море, белый песок пляжа Клеопатра и защищающие курорт от холодных зим Таврические горы.
Дискотека на яхте
Следующая остановка — порт, где пришвартованы корабли и яхты. Чувствуете морской бриз в волосах? Значит, пришла пора отправиться в открытое море. У вас будет возможность искупаться на закате. Также на борту вас будет ждать настоящий праздник — мы устроим дискотеку с хитами этого года.
Ужин и восточные танцы
Завершением этого прекрасного вечера станет ужин в ресторане на воде «Дим чай» — он уже включён в стоимость экскурсии. После у вас будет время, чтобы искупаться в бассейне. Колоритные восточные танцы — также в программе.
Организационные детали
Программа подходит для участников любого возраста
В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, услуги русскоговорящего гида, катание на джипах, ужин
Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки
Наденьте, пожалуйста, удобную обувь и одежду и возьмите с собой купальные принадлежности
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 111 туристов
Мы — экскурсионное агентство в Аланьи. Более 15 лет радуем наших клиентов экскурсиями и развлечениями в Турции по доступным ценам. Помогаем им сделать отдых ярким и запоминающимся. Главный наш принцип — ответственность перед каждым клиентом и бережный подход.