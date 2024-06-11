Хотите почувствовать атмосферу ночной Турции, восточный колорит и тусовочный ритм Аланьи? Тогда вам точно стоит посетить наш праздник жизни! Экстрим и море эмоций, крутые фото и вкусный ужин — всё это ждёт вас на экскурсии. Ну что, отправляемся знакомиться с волшебством ночного города?

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На джипах — к крепости

Мы заберём вас из отеля на джипах и с ветерком под зажигательную музыку отвезём к крепости Аланьи. Это самая популярная и посещаемая достопримечательность курорта. Несмотря на то что от былых, ещё средневековых укреплений остались только руины, это место стоит увидеть! Отсюда открываются самые потрясающие виды на город, изумрудное море, белый песок пляжа Клеопатра и защищающие курорт от холодных зим Таврические горы.

Дискотека на яхте

Следующая остановка — порт, где пришвартованы корабли и яхты. Чувствуете морской бриз в волосах? Значит, пришла пора отправиться в открытое море. У вас будет возможность искупаться на закате. Также на борту вас будет ждать настоящий праздник — мы устроим дискотеку с хитами этого года.

Ужин и восточные танцы

Завершением этого прекрасного вечера станет ужин в ресторане на воде «Дим чай» — он уже включён в стоимость экскурсии. После у вас будет время, чтобы искупаться в бассейне. Колоритные восточные танцы — также в программе.

Организационные детали