Живописный маршрут Прокатиться на квадроцикле по живописным горным тропам — это возможность ощутить настоящий прилив адреналина и полное единение с природой. Вас ждет особенное приключение, где сочетаются азарт скорости и уверенность в полной безопасности. Под руководством опытных инструкторов вы отправитесь в увлекательный маршрут по пересечённой местности: взбираясь на холмы, лавируя между деревьями и пересекай небольшие ручьи. Горные пейзажи сменяются один за другим: густые леса, каменистые тропы, открытые пространства с захватывающими панорамами, где небо кажется ближе. Каждый поворот маршрута будет дарить новые эмоции и яркие впечатления. На протяжении всей поездки вас будет сопровождать инструктор, который поможет справиться с управлением, если вы в этом новичок. Приключение с драйвом Вы можете выбрать: ехать самостоятельно за рулем или сесть пассажиром, наслаждаясь видами и атмосферой без забот об управлении. Перед началом экскурсии обязательно проводится краткий инструктаж по технике безопасности, а также выдается защитное снаряжение. Катание на квадроциклах — это не просто активный отдых, а настоящее маленькое приключение, которое подарит чувство свободы, драйва и наполнит день энергией. Важная информация:

Возьмите с собой купальные принадлежности, очки, головной убор и воду.