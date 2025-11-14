Приглашаем вас отправиться в увлекательное приключение на квадроциклах в Анталии! Вас ждут живописные маршруты, драйв, скорость и незабываемые эмоции. Почувствуйте свободу, преодолевая лесные тропы, холмы и пыльные дороги под тёплым солнцем Турции!
Живописный маршрут Прокатиться на квадроцикле по живописным горным тропам — это возможность ощутить настоящий прилив адреналина и полное единение с природой. Вас ждет особенное приключение, где сочетаются азарт скорости и уверенность в полной безопасности. Под руководством опытных инструкторов вы отправитесь в увлекательный маршрут по пересечённой местности: взбираясь на холмы, лавируя между деревьями и пересекай небольшие ручьи. Горные пейзажи сменяются один за другим: густые леса, каменистые тропы, открытые пространства с захватывающими панорамами, где небо кажется ближе. Каждый поворот маршрута будет дарить новые эмоции и яркие впечатления. На протяжении всей поездки вас будет сопровождать инструктор, который поможет справиться с управлением, если вы в этом новичок. Приключение с драйвом Вы можете выбрать: ехать самостоятельно за рулем или сесть пассажиром, наслаждаясь видами и атмосферой без забот об управлении. Перед началом экскурсии обязательно проводится краткий инструктаж по технике безопасности, а также выдается защитное снаряжение. Катание на квадроциклах — это не просто активный отдых, а настоящее маленькое приключение, которое подарит чувство свободы, драйва и наполнит день энергией. Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности, очки, головной убор и воду.
- Трансфер
- Услуги инструктора
- Страховка
- Питание
- Личные расходы
Ваш отель
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
