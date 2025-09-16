Приглашаем вас в морское путешествие на остров Сулуада — настоящие турецкие Мальдивы! Вас ждут белоснежные пляжи, лазурные бухты, купание в прозрачной воде и полный отдых на лоне природы. Проведите день в раю — присоединяйтесь к нашей экскурсии!
Описание трансферТурецкие Мальдивы Экскурсия на остров Сулуада из Аланьи — это настоящий побег от суеты в мир первозданной природы, прозрачного моря и белоснежных пляжей. Не зря это место называют «турецкими Мальдивами» — как только вы ступите на этот сказочный остров, вы сами в этом убедитесь. Утром вас заберут из отеля и доставят в порт Адрасан, откуда начнётся морское приключение. На борту уютной яхты, в окружении лазурных вод, вы отправитесь навстречу чистейшим бухтам, которые по сей день остаются нетронутыми благодаря статусу заповедной зоны. Именно здесь обитают редкие морские черепахи Каретта-Каретта — если повезёт, вы увидите их своими глазами! Потрясающие живописные локации Сулуада — это небольшой, но по-настоящему волшебный остров. Белый песок, прозрачная вода и богатая морская жизнь — идеальные условия для купания, снорклинга и, конечно, незабываемых фотографий. Здесь можно просто расслабиться, позагорать или прогуляться по берегу, наслаждаясь красотой природы. После активного отдыха на острове вас ждёт вкусный обед на яхте — простой, но сытный и свежий, чтобы восстановить силы и с новыми эмоциями продолжить путешествие. Бухта Аксеки Далее маршрут лежит в бухту Аксеки, где находится загадочная Пещера Любви. Вода здесь холоднее, чем в открытом море, и с этим связано романтическое предание о разлуке двух влюблённых. Место окутано легендой и прекрасно подходит для освежающего купания и новых впечатлений. По завершении экскурсии вы вернётесь в порт Адрасан, где вас уже будет ждать транспорт для возвращения в отель. Этот день подарит вам воспоминания, которые захочется сохранить надолго — чистое море, захватывающие пейзажи, вкусная еда и лёгкий морской бриз останутся с вами как напоминание о волшебстве турецкого побережья. Важная информация:
- Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания у берегов острова Сулуада. Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и, если есть, снаряжение для снорклинга;
- Дорога из Алании занимает примерно 5 часов по этому советуем взять собой воду и что-покушать.
Понедельник, среда, суббота в 5:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксеки
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Прогулка на яхте По острову
- Голубая лагуна
- Песчаный пляж
- Обед
- Рыба курица на выбор
- Фруктового ассорти
- Угощением чаем
- Страховка
Что не входит в цену
- Завтрак
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 5:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 7 отзывах
А
Ангелина
16 сен 2025
Сразу скажу обозначь, что путь из Аланьи очень долгий, готовьтесь набраться терпения на саму дорогу до порта 4,5 часа и обратно.
Обязательно возьмите с собой перекус туда и обратно на дорогу,
А
Александр
9 сен 2025
Сам остров отличный и красивый. Дорога ад, 12 часов в пути на маршрутке. Места для карликов. Это пиздец. А не экскурсиЯ)
Н
Николай
6 сен 2025
A
Anastasia
3 сен 2025
Выехали в 4:30. Из Аланьи ехали 4,5 часа с остановками. Потом ждали ещё час на кораблике. Само место действительно красивое, вода прозрачная, но НАРОДУ МНОГО даже в будние дни.
Обед прекрасный!
В
Владислав
19 авг 2025
Спасибо организаторам экскурсии за незабываемые впечатления. Невероятно красивое райское место. Все прошло на высоте, приветливый персонал и слаженная работа 👍
М
Маргарита
7 авг 2025
Отличная экскурсия, все очень понравилось. Единственный минус -это долгая дорога из Алании
С
Стас
10 июн 2025
Красивые места, теплое море и куча впечатлений. Действительно Мальдивы. Это того стоит!!!
