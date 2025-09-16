читать дальше

на судне вас покормят, банка пива там стоит 8$, к сведению, берите побольше воды, ну или алкоголь с собой, полотенца, крем, купальные принадлежности,если есть желание снорклинг, но рыбок мы там не видели.

По приезду в порт (до него будет остановка где можно выпить чай кофе, есть выпечка и завтраки, ценник конский естественно), у вас поинтересуются будете ли вы на обед рыбу или курицу, посадят, и дальше плывём около получаса на первый пляж, судна швартуются буквально в паре метров друг от друга, береговая линия пляжа очень маленькая, народа много, все между суднамт плавают друг на друге, но вода конечно потрясающая, советую по возможности поплавать подальше, если умеете плавать, далее обед на судне (рыба/большой куриный Наггетс на выбор, макароны в томатной пасте, салат, и кусочек арбуза, хлеб), далее пляж с другой стороны точно такой же, потом чаепитие с печеньками(сказали турецкое чаепитие будет, мы ожидали лукум хотя бы, но чаепитие оказалось более чем простым и повседневным), далее проезд к пещере, ну как сказать пещера… красивое место под Селин Дион, далее обратно в путь… Если вы из Аланьи то наберитесь терпения в дороге, потому что собирать и развозить будет сначала всех по пути, потом вы конечная точка. . Место красивое, локации шикарные)