читать дальше представление, но и походить по магазинам, посмотреть парк, потому что место интересное. Очереди в магазины большие, чтобы занять места на представление, надо пробиваться, людей очень много. Но впечатления остались хорошие, вернулись целые и невредимые, спасибо)

Забрал из отеля туркоговорящий водитель. Но в целом друг друга поняли. Трансфер устроил, все прошло хорошо. Самого времени там действительно мало, хотелось бы выехать пораньше, чтобы посмотреть не только само