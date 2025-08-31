Путешествие на вечернее шоу в The Land of Legends начинается с комфортного трансфера из Аланьи. Гостей забирают у главного поста охраны отеля и доставляют в парк на микроавтобусе. В пути
5 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🎭 Впечатляющее шоу
- 🛍️ Магазины мировых брендов
- ⏱️ Гибкость программы
- 🌟 Яркие эмоции
Что можно увидеть
- The Land of Legends
Описание трансфер
- Мы заберём вас у главного поста охраны вашего отеля. Поскольку это групповой трансфер, микроавтобус может ожидать гостей в нескольких отелях.
- В пути до парка проведём 1,5-2,5 часа в зависимости от трафика.
- В парке вы сможете посетить магазины мировых брендов и посмотреть оригинальное впечатляющее шоу.
- После окончания программы мы отвезём вас обратно в отель.
- Обращаем внимание! По решению администрации парка, в зависимости от сезона и погодных условий, время шоу может измениться, либо программа может быть отменена.
Организационные детали
- В стоимость включён только трансфер из отеля до парка и обратно.
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter.
- Также можем бесплатно забрать вас из отеля в Сиде.
- Дополнительно оплачиваются все личные расходы, еда и напитки.
- В поездке с вами будет опытный водитель из нашей команды.
во вторник, четверг и субботу в 18:00
Выбрать дату
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 845 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье и Аланьи для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
31 авг 2025
Трансфер не рассчитан на вечернее шоу, уехали раньше чем закончилось, мало успели посмотреть
Мехмет
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо за ваш комментарий. Как указано в описании, мы предлагаем групповой трансфер, и время обратного трансфера определяется в зависимости
Е
Екатерина
21 авг 2025
Забрал из отеля туркоговорящий водитель. Но в целом друг друга поняли. Трансфер устроил, все прошло хорошо. Самого времени там действительно мало, хотелось бы выехать пораньше, чтобы посмотреть не только само
К
Клейменова
31 июл 2025
Дорога из отеля занимает +-2 часа. Отель территориально находится в Авсаларе. Автобус комфортабельный. Один раз посетить Park of Legends можно. Организация трансфера прошла на 5!
М
Марина
25 июн 2025
Впечатляет, рекомендую к посещению! Прекрасно проведенный вечер в потрясающем месте 👌
К
Ксения
2 июн 2025
Все прошло отлично, трансфер вовремя от и до, единственное не попали на шоу из за плохой погоды, просто посмотрели красивые окрестности и походили по магазинам
💕
7 мая 2025
Ожидали попасть на шоу,оказался шопинг, красивое место,напоминает Дубай Молл,Грозный Молл,наш ГУМ,Сочи парк…. один раз съездить можно
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
-
20%
Групповая
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
13 ноя в 17:00
€20
€25 за человека
Групповая
Путешествие в Land of Legends из Алании
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 8:30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$75 за человека
-
20%
Групповая
Ночное шоу в The Land of Legends
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 17:30
11 ноя в 17:00
$20
$25 за человека