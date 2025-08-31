Мои заказы

Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends

Отправляйтесь на незабываемое вечернее шоу в The Land of Legends с комфортным трансфером из Аланьи. Вас ждут яркие эмоции и удобство
Путешествие на вечернее шоу в The Land of Legends начинается с комфортного трансфера из Аланьи. Гостей забирают у главного поста охраны отеля и доставляют в парк на микроавтобусе. В пути
можно провести от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от трафика. В парке вас ждут магазины мировых брендов и впечатляющее шоу. После программы организован обратный трансфер в отель. Важно учитывать, что время шоу может измениться в зависимости от сезона и погодных условий. В поездке вас сопровождает опытный водитель

4.7
6 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🎭 Впечатляющее шоу
  • 🛍️ Магазины мировых брендов
  • ⏱️ Гибкость программы
  • 🌟 Яркие эмоции
Трансфер из Аланьи на вечернее шоу в The Land of Legends© Мехмет
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя15
ноя18
ноя20
ноя22
ноя25
ноя
Время начала: 18:00

Что можно увидеть

  • The Land of Legends

Описание трансфер

  • Мы заберём вас у главного поста охраны вашего отеля. Поскольку это групповой трансфер, микроавтобус может ожидать гостей в нескольких отелях.
  • В пути до парка проведём 1,5-2,5 часа в зависимости от трафика.
  • В парке вы сможете посетить магазины мировых брендов и посмотреть оригинальное впечатляющее шоу.
  • После окончания программы мы отвезём вас обратно в отель.
  • Обращаем внимание! По решению администрации парка, в зависимости от сезона и погодных условий, время шоу может измениться, либо программа может быть отменена.

Организационные детали

  • В стоимость включён только трансфер из отеля до парка и обратно.
  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter.
  • Также можем бесплатно забрать вас из отеля в Сиде.
  • Дополнительно оплачиваются все личные расходы, еда и напитки.
  • В поездке с вами будет опытный водитель из нашей команды.

во вторник, четверг и субботу в 18:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 845 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье и Аланьи для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
А
Арина
31 авг 2025
Трансфер не рассчитан на вечернее шоу, уехали раньше чем закончилось, мало успели посмотреть
Мехмет
Мехмет
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо за ваш комментарий. Как указано в описании, мы предлагаем групповой трансфер, и время обратного трансфера определяется в зависимости
от группы. Напоминаю, что все агентства предоставляют одинаковое время, и мы обязаны его вернуть. Хочу сообщить, что для этого человека нет никаких особых обстоятельств. Обычное время возвращения — 23:00, но для гостей, желающих провести больше времени, я рекомендую воспользоваться частным трансфером.

Е
Екатерина
21 авг 2025
Забрал из отеля туркоговорящий водитель. Но в целом друг друга поняли. Трансфер устроил, все прошло хорошо. Самого времени там действительно мало, хотелось бы выехать пораньше, чтобы посмотреть не только само
представление, но и походить по магазинам, посмотреть парк, потому что место интересное. Очереди в магазины большие, чтобы занять места на представление, надо пробиваться, людей очень много. Но впечатления остались хорошие, вернулись целые и невредимые, спасибо)

К
Клейменова
31 июл 2025
Дорога из отеля занимает +-2 часа. Отель территориально находится в Авсаларе. Автобус комфортабельный. Один раз посетить Park of Legends можно. Организация трансфера прошла на 5!
М
Марина
25 июн 2025
Впечатляет, рекомендую к посещению! Прекрасно проведенный вечер в потрясающем месте 👌
К
Ксения
2 июн 2025
Все прошло отлично, трансфер вовремя от и до, единственное не попали на шоу из за плохой погоды, просто посмотрели красивые окрестности и походили по магазинам
💕
💕
7 мая 2025
Ожидали попасть на шоу,оказался шопинг, красивое место,напоминает Дубай Молл,Грозный Молл,наш ГУМ,Сочи парк…. один раз съездить можно

Входит в следующие категории Аланьи

