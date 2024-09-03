Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends

Добраться до парка из Аланьи впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Когда над парком Land of Legends садится солнце, амфитеатр оживает ослепительными красками и музыкой.

Сюда стоит приехать, чтобы увидеть спектакль, сочетающий элементы световых эффектов, динамичной музыки и головокружительной акробатики.

Чтобы ваш вечер прошёл на высоте, мы заранее привезём вас в парк — поход на шоу можно совместить с шопингом — и отвезём обратно в отель.
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание трансфер

17:00 — наш водитель заберёт вас по месту проживания (отель в пределах Аланьи)

21:00 — трансфер доставит вас ко входу в парк, где у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по магазинам или поужинать в одном из уютных кафе до начала шоу

22:00 — начало вечернего шоу-тура Land of Legends, одного из самых популярных представлений в курортной Турции. Оно включает лазерное шоу, парад лодок, выступления акробатов, талантливых певцов, танцоров и музыкантов

23:30 — после окончания шоу трансфер отвезёт вас обратно в отель

Организационные детали

  • Обратите внимание, что входной билет в парк The Land of Legends бесплатный. Мы предоставляем только трансфер из отеля и обратно
  • Дорога до тематического парка занимает 1,5-2,5 часа, в зависимости от трафика и вашего местонахождения
  • Вас будет сопровождать опытный водитель из нашего агентства

во вторник, четверг и субботу в 17:00

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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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