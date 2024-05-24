1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Экскурсия в The Land Of Legends из Аланьи: семейное приключение
Погрузитесь в мир веселья и адреналина в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends в Анталии из Аланьи The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $95 за человека
Групповая
5 часов
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад»
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Групповая
7 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Аланьи
Начало: Ваш отель
«Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина24 мая 2024Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
- ННаталья20 мая 2024Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.
- ИИгорь13 октября 2023Эта экскурсия включает в себя в Трансфер туда обратно. На территории парка гуляете сами по себе. Можно купить вещи, а так шоу, начинается в 10 вечера.
- ТТатьяна2 сентября 2023Очень понравилось данное шоу, были впервые. Водитель чудесный человек! Однозначно рекомендую.
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