Представьте, что в Аланье у вас есть подруга, которая знает все секреты города. Она проведёт вас по лучшим базарам, подскажет, как выбрать самое вкусное и качественное, поможет выгодно купить косметику и покажет хамам, куда ходят местные. Никакого языкового барьера, никакого стресса — только удовольствие, вкусные открытия и настоящий восточный колорит!

Описание экскурсии

Моя задача — не просто показать вам город, а стать вашим проводником, помощником и культурным переводчиком. Я поделюсь своими личными лайфхаками и открою вам ту Аланью, которую люблю сама.

Первая остановка: сердце города — базар

Мы отправимся на настоящий турецкий базар. Я помогу вам:

купить самые ароматные специи и научиться их выбирать

отыскать идеальные сладости: лукум, пахлаву и тот самый гранатовый соус

найти качественные сувениры — от знаменитых «глаз от сглаза» до медной посуды

выбрать самый сладкий арбуз и сочный гранат, как это делают местные хозяйки

потренироваться в искусстве торга и купить всё по честной цене

Вторая остановка: сокровищница турецкой косметики

Мы зайдём в специализированные магазины и подберём для вас натуральную турецкую косметику, которую используют местные красавицы (используем мои дисконтные карты для лучшей цены!):

оливковое и лавровое мыло для вашего типа кожи

натуральные масла для волос и тела

кремы с прополисом и другой пчелопродукцией

аромамасла для лампы с истинно турецким звучанием — от яблока и дыни до загадочных восточных смесей

Третья остановка (по желанию): обед в аутентичном кафе

Если вы проголодались, мы зайдём в кафе или ресторан, куда ходят местные. Я помогу выбрать блюда традиционной турецкой кухни, которые придутся вам по вкусу.

Четвёртая остановка (по желанию): таинство хаммама

Вы сможете отдохнуть, приобрести то самое турецкое полотенце-пештемаль и халат для будущих визитов в баню, а я расскажу:

какие ритуалы красоты веками использовали османские девушки

какие банные средства (кес, пештемаль, мыло) выбрать именно вам

в чём особенность современных трендов ухода за собой у турецких женщин

Что входит в мою работу как гида

Я встречу вас в удобном месте и буду с вами ровно столько, сколько нужно

Возьму на себя всё общение с продавцами: торг, уточнения, вопросы

Дам экспертные советы по выбору товаров, исходя из их качества и ваших предпочтений

Объясню культурные особенности и традиции, помогу чувствовать себя уверенно

Поделюсь «магическими» фразами на турецком, сказав которые вы превратитесь из туриста в желанного гостя, а также предоставлю дисконтные карты для вашей выгоды

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)