Ваша подруга в Аланье: гастрономия, шопинг и хаммам как для своих

Программа для искателей аутентичности, для которых культура - это не только монументы, но и моменты
Представьте, что в Аланье у вас есть подруга, которая знает все секреты города.

Она проведёт вас по лучшим базарам, подскажет, как выбрать самое вкусное и качественное, поможет выгодно купить косметику и покажет хамам, куда ходят местные.

Никакого языкового барьера, никакого стресса — только удовольствие, вкусные открытия и настоящий восточный колорит!
Ваша подруга в Аланье: гастрономия, шопинг и хаммам как для своих© Гуля
Описание экскурсии

Моя задача — не просто показать вам город, а стать вашим проводником, помощником и культурным переводчиком. Я поделюсь своими личными лайфхаками и открою вам ту Аланью, которую люблю сама.

Первая остановка: сердце города — базар

Мы отправимся на настоящий турецкий базар. Я помогу вам:

  • купить самые ароматные специи и научиться их выбирать
  • отыскать идеальные сладости: лукум, пахлаву и тот самый гранатовый соус
  • найти качественные сувениры — от знаменитых «глаз от сглаза» до медной посуды
  • выбрать самый сладкий арбуз и сочный гранат, как это делают местные хозяйки
  • потренироваться в искусстве торга и купить всё по честной цене

Вторая остановка: сокровищница турецкой косметики

Мы зайдём в специализированные магазины и подберём для вас натуральную турецкую косметику, которую используют местные красавицы (используем мои дисконтные карты для лучшей цены!):

  • оливковое и лавровое мыло для вашего типа кожи
  • натуральные масла для волос и тела
  • кремы с прополисом и другой пчелопродукцией
  • аромамасла для лампы с истинно турецким звучанием — от яблока и дыни до загадочных восточных смесей

Третья остановка (по желанию): обед в аутентичном кафе

Если вы проголодались, мы зайдём в кафе или ресторан, куда ходят местные. Я помогу выбрать блюда традиционной турецкой кухни, которые придутся вам по вкусу.

Четвёртая остановка (по желанию): таинство хаммама

Вы сможете отдохнуть, приобрести то самое турецкое полотенце-пештемаль и халат для будущих визитов в баню, а я расскажу:

  • какие ритуалы красоты веками использовали османские девушки
  • какие банные средства (кес, пештемаль, мыло) выбрать именно вам
  • в чём особенность современных трендов ухода за собой у турецких женщин

Что входит в мою работу как гида

  • Я встречу вас в удобном месте и буду с вами ровно столько, сколько нужно
  • Возьму на себя всё общение с продавцами: торг, уточнения, вопросы
  • Дам экспертные советы по выбору товаров, исходя из их качества и ваших предпочтений
  • Объясню культурные особенности и традиции, помогу чувствовать себя уверенно
  • Поделюсь «магическими» фразами на турецком, сказав которые вы превратитесь из туриста в желанного гостя, а также предоставлю дисконтные карты для вашей выгоды

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Хаммам — €10-20 за чел. + €10-20 за гида
  • Обед в ресторане — €4 за чел. + €4 за гида

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля
Гуля — ваш гид в Аланье
Привет, я Гуля. Живу в Турции 10 лет, отлично знаю Анталию и Аланию. Недавно провела для русскоговорящей подруги шопинг-прогулку, и она предложила мне стать гидом-компаньоном. Мы посетили нетуристический базар, где
читать дальше

я научила её торговаться, помогла выбрать качественные местные товары. Мы купили все, что она планировала по честной цене. Затем обедали в аутентичном кафе, куда ходят местные, где помогла выбрать традиционные блюда турецкой кухни, которые пришлись ей по вкусу. А вечером мы посетили хамам, где я рассказала о ритуалах красоты, которые веками использовали османские красавицы, а также о трендах, которыми пользуются современные турецкие женщины. Меня назвали гидом и культурным переводчиком, а я всего-то поделилась своими лайфхаками и показала ту Аланью, которую люблю сама.

