Представьте, что в Аланье у вас есть подруга, которая знает все секреты города.
Она проведёт вас по лучшим базарам, подскажет, как выбрать самое вкусное и качественное, поможет выгодно купить косметику и покажет хамам, куда ходят местные.
Никакого языкового барьера, никакого стресса — только удовольствие, вкусные открытия и настоящий восточный колорит!
Описание экскурсии
Моя задача — не просто показать вам город, а стать вашим проводником, помощником и культурным переводчиком. Я поделюсь своими личными лайфхаками и открою вам ту Аланью, которую люблю сама.
Первая остановка: сердце города — базар
Мы отправимся на настоящий турецкий базар. Я помогу вам:
- купить самые ароматные специи и научиться их выбирать
- отыскать идеальные сладости: лукум, пахлаву и тот самый гранатовый соус
- найти качественные сувениры — от знаменитых «глаз от сглаза» до медной посуды
- выбрать самый сладкий арбуз и сочный гранат, как это делают местные хозяйки
- потренироваться в искусстве торга и купить всё по честной цене
Вторая остановка: сокровищница турецкой косметики
Мы зайдём в специализированные магазины и подберём для вас натуральную турецкую косметику, которую используют местные красавицы (используем мои дисконтные карты для лучшей цены!):
- оливковое и лавровое мыло для вашего типа кожи
- натуральные масла для волос и тела
- кремы с прополисом и другой пчелопродукцией
- аромамасла для лампы с истинно турецким звучанием — от яблока и дыни до загадочных восточных смесей
Третья остановка (по желанию): обед в аутентичном кафе
Если вы проголодались, мы зайдём в кафе или ресторан, куда ходят местные. Я помогу выбрать блюда традиционной турецкой кухни, которые придутся вам по вкусу.
Четвёртая остановка (по желанию): таинство хаммама
Вы сможете отдохнуть, приобрести то самое турецкое полотенце-пештемаль и халат для будущих визитов в баню, а я расскажу:
- какие ритуалы красоты веками использовали османские девушки
- какие банные средства (кес, пештемаль, мыло) выбрать именно вам
- в чём особенность современных трендов ухода за собой у турецких женщин
Что входит в мою работу как гида
- Я встречу вас в удобном месте и буду с вами ровно столько, сколько нужно
- Возьму на себя всё общение с продавцами: торг, уточнения, вопросы
- Дам экспертные советы по выбору товаров, исходя из их качества и ваших предпочтений
- Объясню культурные особенности и традиции, помогу чувствовать себя уверенно
- Поделюсь «магическими» фразами на турецком, сказав которые вы превратитесь из туриста в желанного гостя, а также предоставлю дисконтные карты для вашей выгоды
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию)
- Хаммам — €10-20 за чел. + €10-20 за гида
- Обед в ресторане — €4 за чел. + €4 за гида
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваш гид в Аланье
Привет, я Гуля. Живу в Турции 10 лет, отлично знаю Анталию и Аланию. Недавно провела для русскоговорящей подруги шопинг-прогулку, и она предложила мне стать гидом-компаньоном. Мы посетили нетуристический базар, где
