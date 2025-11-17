Мои заказы

Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим

Погрузитесь в атмосферу традиционной турецкой деревни и насладитесь природными красотами каньона Дим. Идеальный отдых для любителей аутентичности
Увидеть настоящую Турцию вдали от туристических маршрутов - вот что предлагает эта экскурсия.

Прогулка по живописному каньону Дим и посещение аутентичной деревни позволят окунуться в быт местных жителей. Вы сможете насладиться обедом с видом на горы и освежиться в прохладных водах горного ручья.

Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к культуре и природе в её первозданной красоте
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные виды
  • 🏡 Аутентичная деревенская жизнь
  • 🍽️ Вкусный обед с видом на горы
  • 🕌 Посещение исторической мечети
  • 🚶‍♂️ Прогулка по каньону Дим
Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим© Тимур
Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим© Тимур
Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим© Тимур

Что можно увидеть

  • Каньон Дим
  • Сельская мечеть
  • Дом с историей

Описание экскурсии

Дорога через каньон Дим. Экскурсия начинается с поездки по живописной дороге сквозь каньон Дим. Это место поражает масштабами, тишиной и, конечно, панорамой гор.

Деревня в долине. Вы окажетесь в небольшой деревне, где жизнь идёт своим чередом. Аутентичные дома, неспешные беседы во дворах и гостеприимство — вы увидите, как живут местные.

Остановка у мечети. На короткой остановке у сельской мечети гид расскажет, какую роль играет религия в жизни общины.

Обед с видом на горы. В семейном ресторане вы попробуете вкусную домашнюю еду. Рядом есть бассейн, в котором можно поплавать по желанию.

Дом с историей. Заглянете в дом, которому больше двухсот лет. Здесь всё подлинное: мебель, посуда, предметы быта. Всё дышит прошлым, и на время покажется, что вы оказались в другой эпохе.

Горный ручей. Следующая остановка — у холодного ручья в тени деревьев. Вода здесь кристально чистая и, как считают местные, даже целебная.

Смотровая площадка — финальный аккорд. На обратном пути сделаем паузу на вершине — с видом на долину, реку и каньон. Хороший момент, чтобы задержать взгляд, вдохнуть глубже и запомнить этот день.

Во время экскурсии вы услышите:

  • О повседневной жизни турецких деревень — как здесь живут, чем занимаются и какие обычаи чтят
  • Архитектуре деревенских домов — как они устроены, какие элементы считаются традиционными и как помогают сохранять память о прошлом
  • Природных особенностях края — чем знаменита здешняя вода
  • Географии региона — какую роль он играет в туризме и отдыхе

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Дорога в одну сторону занимает около 1 часа 30 мин.
  • Программа подойдёт для всех возрастов, однако стоит учитывать, что прогулка по деревне и природной территории включает неровные поверхности и небольшие подъёмы — может быть сложно маленьким детям и людям с ограниченной подвижностью
  • Обед (куриный шашлык, макароны, булгур и салат) включён в стоимость экскурсии, но напитки оплачиваются отдельно по желанию
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашего агентства

в понедельник и пятницу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€41
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1499 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный
читать дальше

приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Дмитрий)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Дмитрий)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Дмитрий)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Дмитрий)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Виктория)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Виктория)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Виктория)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Ноздрюхина)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Ноздрюхина)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Ноздрюхина)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Ноздрюхина)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Ноздрюхина)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Katrin)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Anastasia)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Anastasia)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Anastasia)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Anastasia)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Anastasia)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Anastasia)Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим (Anastasia)
А
Алёна
17 ноя 2025
Были на данной экскурсии в ноябре - поезда в горы. Нам очень понравилось, природа, виды, содержание. Останавливались в местах для фото, чай пили в доме у местных жителей, обед в очень красивом месте. Гид отличный, Румяна очень приятна и общительна. Всем рекомендуем, уехать из города и день провести совсем в другой стихии
Д
Дмитрий
15 ноя 2025
Ездили на эту экскурсию вместе с гидом Румяной, было мега уютно. Шикарные виды на долину реки Дим, очень аутентичная турецкая деревня с дружелюбными жителями, гранаты на деревьях. В общем и целом очень рекомендую!
Ездили на эту экскурсию вместе с гидом Румяной, было мега уютно. Шикарные виды на долину рекиЕздили на эту экскурсию вместе с гидом Румяной, было мега уютно. Шикарные виды на долину рекиЕздили на эту экскурсию вместе с гидом Румяной, было мега уютно. Шикарные виды на долину рекиЕздили на эту экскурсию вместе с гидом Румяной, было мега уютно. Шикарные виды на долину реки
Д
Данила
10 ноя 2025
Интересная экскурсия! Хотели увидеть горы - увидели, они здесь прекрасные! Погода в ноябре идеальна для экскурсии - тепло, солнечно, нет удушающей жары. В горах увидели и солнце, и грозу. А
читать дальше

уж как распахлись горные ароматные травы и сосновые леса после дождика - словами не передать! Быт местных интересен, люди очень дружелюбные, трудолюбивые, радушные. Кафе и его владельцы приятные. Если вы не хотите курицу, можно заранее через гида за допплату попросить приготовить рыбу. Мы так сделали и ели замечательную дораду.
Река Дин прекрасна.
Гранаты можно рвать с любого куста и есть, просто гранатовый рай!
В общем, однозначно рекоменлуем! И сами сюда еще вернемся.

Е
Евгений
10 ноя 2025
Преимущества данной экскурсии это шикарные горные виды и спокойный темп, который дает возможность насладится всей красотой окружающей природы. Помимо общей красоты очень понравился вид с террасы ресторана на горы и
читать дальше

деревушку внизу (удачное место подобрали организаторы для обеда). Также интересно было посетить домик местных жителей и познакомиться с их бытом. Экскурсия комфортна для детей, т. к. не нужно постоянно куда-то торопиться.
Очень рекомендую. Большое спасибо организаторам и гиду Румяне.

В
Виктория
6 ноя 2025
Прекрасно организованная экскурсия! Спасибо большое гиду Румяне за прекрасный день, а нашему водителю за безопасное вождение по серпантину)
Ничего лишнего, никаких рынков и магазинов. Только горы, река, люди!
Прекрасно организованная экскурсия! Спасибо большое гиду Румяне за прекрасный день, а нашему водителю за безопасное вождение по серпантину)Прекрасно организованная экскурсия! Спасибо большое гиду Румяне за прекрасный день, а нашему водителю за безопасное вождение по серпантину)Прекрасно организованная экскурсия! Спасибо большое гиду Румяне за прекрасный день, а нашему водителю за безопасное вождение по серпантину)
Н
Ноздрюхина
1 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию!
Мне и ребёнку 11 лет очень понравилось. Красиво, интересно, без ненужных заездов и навязывания чего бы то ни было. Свежий горный воздух, хорошая компания.
Гидом у нас была
читать дальше

Румяна, очень приятная во всех отношениях)
Водитель, к сожалению, не знаю, как зовут, очень аккуратен в вождении.
Посмотрели, пофотографировали все, что хотели, никто не подгонял. Ритм экскурсии полностью соответствовал неспешному ритму деревенской жизни.
Отдохнули, расслабились)))

Большое спасибо за экскурсию!Большое спасибо за экскурсию!Большое спасибо за экскурсию!Большое спасибо за экскурсию!Большое спасибо за экскурсию!
Katrin
Katrin
28 окт 2025
Экскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод Румяна классная) останавливали на нескольких локациях, получались красивые фото. Заезжали в горах в кафе -
читать дальше

вкусные лепешки Гёзлеме. И очень красивый вид. Далее мечеть старинная местная. В гостях у бабушки тоже понравилось. Очень атмосферно. Увидели как живут местные. Экскурсия супер, без лишних заездов по магазинам. P.S. в местах остановок будет много голодных котиков и собак. Очень жалко 😭 Возьмите с собой корм 🥺

Экскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод РумянаЭкскурсия отличная. Трансфер приехал вовремя. Захватывающие виды гор ❤️Водитель Богдан вел уверено и аккуратно. Экскурсовод Румяна
Anastasia
Anastasia
27 окт 2025
Чудесная экскурсия, которая познакомит вас с новыми, совершенно удивительными гранями турецкой жизни.
В первую очередь, хочется сказать большое спасибо гиду Татьяне - за увлекательный рассказ, интересные факты об исторических событиях и
читать дальше

быте местных жителей и экспресс-курс турецкого языка, а также водителю - за безопасное управление авто и атмосферную музыку, которую он включал в самые подходящие моменты.
Мы по-настоящему отдохнули на этой экскурсии - насладились свежим горным воздухом и ароматом осенних турецких садов, послушали журчание ручья, налюбовались потрясающими видами, попробовали свежие гёзлеме и горячий турецкий чай - и всё это в приятной компании. Родное ощущение, будто приехал на каникулы к бабушке в деревню, где тебя тепло встретят, вкусно накормят, а кругом - природа, свежий воздух, благодать.
Искренне рекомендую к посещению!

Чудесная экскурсия, которая познакомит вас с новыми, совершенно удивительными гранями турецкой жизни.Чудесная экскурсия, которая познакомит вас с новыми, совершенно удивительными гранями турецкой жизни.Чудесная экскурсия, которая познакомит вас с новыми, совершенно удивительными гранями турецкой жизни.Чудесная экскурсия, которая познакомит вас с новыми, совершенно удивительными гранями турецкой жизни.Чудесная экскурсия, которая познакомит вас с новыми, совершенно удивительными гранями турецкой жизни.Чудесная экскурсия, которая познакомит вас с новыми, совершенно удивительными гранями турецкой жизни.Чудесная экскурсия, которая познакомит вас с новыми, совершенно удивительными гранями турецкой жизни.
А
Александр
27 окт 2025
Очень приятная, спокойная и расслабляющая экскурсия по красивейшим местам старинной Турции. Никакой спешки, интересные истории от гида на каждой точке маршрута и сотни красивых фото и видео
Рекомендую всем кто хочет вырваться из городской суеты и бесконечного потока людей и машин
Очень приятная, спокойная и расслабляющая экскурсия по красивейшим местам старинной Турции. Никакой спешки, интересные истории отОчень приятная, спокойная и расслабляющая экскурсия по красивейшим местам старинной Турции. Никакой спешки, интересные истории отОчень приятная, спокойная и расслабляющая экскурсия по красивейшим местам старинной Турции. Никакой спешки, интересные истории отОчень приятная, спокойная и расслабляющая экскурсия по красивейшим местам старинной Турции. Никакой спешки, интересные истории отОчень приятная, спокойная и расслабляющая экскурсия по красивейшим местам старинной Турции. Никакой спешки, интересные истории отОчень приятная, спокойная и расслабляющая экскурсия по красивейшим местам старинной Турции. Никакой спешки, интересные истории отОчень приятная, спокойная и расслабляющая экскурсия по красивейшим местам старинной Турции. Никакой спешки, интересные истории от
Кристина
Кристина
26 окт 2025
Я опытный путешественник, и посетила сотни экскурсий и прогулок, но такой опыт у меня был впервые!
Я увидела реальную Турцию с ее бытовыми укладами, национальной кухней, умиротворяющей и волшебной атмосферой гор
читать дальше

и рек.

Если вы хотите, чтобы вас никто не подгонял, не завозил в сувенирные лавки, неспешно искупаться в бассейне с горной водой, отдохнуть и понежиться на солнышке, сделать умопомрачительные фотки и просто реально отдохнуть, вам сюда!

Очень понравилось в гостях у местной бабушки, где увидела местный быт: кухня, кладовка, спальня, веранда, где она принимает гостей, попробовала вкуснейший чай, который не подают ни в одном кафе, потому что заваривает его она по какому-то ей одной известному рецепту.
Прогулялись по самой деревне, прям с деревьев срывали гранаты, кисловато, правда, но зато прям с куста😋

Совет от меня:
1. не увлекайтесь сильно завтраком в отеле, иначе не сможете насладиться завтраком в горном кафе с вкуснейшей лепешкой гезлеме всего за 100 лир.
2. Обязательно возьмите купальные принадлежности и полотенце. Окунуться в бассейн с горной водой - это кайфово.
3. Если любите кошек, собак, возьмите с собой то, чем сможете их покормить. Их по дороге будет очень много))

В общем, ставлю разработчикам маршрута и организаторам 10 из 5! И всем рекомендую!

Я опытный путешественник, и посетила сотни экскурсий и прогулок, но такой опыт у меня был впервые!Я опытный путешественник, и посетила сотни экскурсий и прогулок, но такой опыт у меня был впервые!Я опытный путешественник, и посетила сотни экскурсий и прогулок, но такой опыт у меня был впервые!Я опытный путешественник, и посетила сотни экскурсий и прогулок, но такой опыт у меня был впервые!Я опытный путешественник, и посетила сотни экскурсий и прогулок, но такой опыт у меня был впервые!
И
Ирина
19 окт 2025
Милая экскурсия по красивым горным местам. Внимательное отношение к туристам, аккуратное вождение, остановки в очень красивых местах. Было очень приятно в компании организаторов и всех участников.
Милая экскурсия по красивым горным местам. Внимательное отношение к туристам, аккуратное вождение, остановки в очень красивых
Д
Дмитрий
18 окт 2025
Ездили на экскурсию 17.10. Экскурсия просто восхитительная, обязательно буду рекомендовать знакомым. Водитель Боча и гид Татьяна просто замечательные. Столько внимания, трепета и некой заботы я не ожидал, все сделано для
читать дальше

того, чтоб гости максимально получили удовольствие от экскурсии и видов. Все очень понравилось. Организация на высоте, виды шикарные, истории интересные.

Кстати, во время поездки Боча часто убавлял музыку, когда кто-то начинал общаться, чтобы музыка не мешала разговору туристов. Как по мне, это очень милый жест, который показывает НАСКОЛЬКО он внимательный человек.

Ездили на экскурсию 17.10. Экскурсия просто восхитительная, обязательно буду рекомендовать знакомым. Водитель Боча и гид ТатьянаЕздили на экскурсию 17.10. Экскурсия просто восхитительная, обязательно буду рекомендовать знакомым. Водитель Боча и гид ТатьянаЕздили на экскурсию 17.10. Экскурсия просто восхитительная, обязательно буду рекомендовать знакомым. Водитель Боча и гид ТатьянаЕздили на экскурсию 17.10. Экскурсия просто восхитительная, обязательно буду рекомендовать знакомым. Водитель Боча и гид Татьяна
С
Степан
18 окт 2025
Интересная авторская экскурсия в очень красочных местах. Рекомендую всем, кто любит горы.

Что было:
1. Заехали перекусить вкусную лепешку (120 лир) в кафе на склоне холма.
2. Заезд в маленькую деревенскую мечеть.
3. Кафе,
читать дальше

где покормили обедом с отличным панорамным видом.
4. Бассейн с горной прохладной водой, стекающей в него прямо с водопада (купаться можно!). Берите с собой полотенца, на месте не предоставляют.
5. Экскурсия по дому и саду-огороду местного жителя.
6. Дегустация растущих вдоль дороги гранатов и орехов миндаля прямо с дерева.
7. Несколько потрясающих точек для фото вдоль маршрута.
8. Интересная и ненавязчивая экскурсовод Татьяна.
9. Атмосферное музыкальное сопровождение от автора тура - отлично создаёт настроение, нигде такого не видел (но вот попса на обратном пути уже лишняя).

Чего не было:
1. Навязывания платных услуг, заездов в магазины.

Камилла
Камилла
6 окт 2025
Спасибо за экскурсию, это было просто чудесно! Глоток свежей аутентичной природы и знакомство с замечательнейшими людьми!
Была с ребёнком 3 года, беспокоилась, как ему будет. Всё прошло просто отлично, организация на высшем уровне, всё очень тепло и приятно.
Водитель Богдан выше всяких похвал! Спасибо за то, что вы есть ❤️
Спасибо за экскурсию, это было просто чудесно! Глоток свежей аутентичной природы и знакомство с замечательнейшими людьми!Спасибо за экскурсию, это было просто чудесно! Глоток свежей аутентичной природы и знакомство с замечательнейшими людьми!Спасибо за экскурсию, это было просто чудесно! Глоток свежей аутентичной природы и знакомство с замечательнейшими людьми!
Александра
Александра
29 сен 2025
Экскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провели в восхищении от красот горной Алании. Еда, кстати, супер: сначала ели гюзлеме в домашнем
читать дальше

кафе у дороги, потом был полноценный обед в ресторанчике в горах, а потом уже пили чай у гостеприимных хозяев столетнего дома. Горами полюбовались, река Дим нас восхитила, в бассейне среди гор искупались, в мечети побывали, ноги в горном ручье застудили, наелись диких спелых плодов инжира, винограда и ежевики! В отель вернулись уже ближе к 19, к ужину, уставшие и насытившиеся впечатлениями. Благодарим нашего водителя за заботу и экскурсовода Румяну за прекрасный рассказ!

Экскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провелиЭкскурсия волшебная! Нас забрали утром от отеля на комфортном мини-автобусе (с кондиционером), весь день мы провели

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Удивительный день в Аланье
На автобусе
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
21 ноя в 09:00
€35 за человека
Рафтинг по горной реке
13 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Рафтинг по горной реке
Зарядиться энергией во время сплава в живописном каньоне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€26 за человека
Турецкая баня/хамам в Аланье
2 часа
70 отзывов
Групповая
Турецкая баня/хамам в Аланье
Посетите хамам в Аланье для полного расслабления и подготовки кожи к загару. Ощутите древние традиции и почувствуйте себя настоящим султаном
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье