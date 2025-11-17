Прогулка по живописному каньону Дим и посещение аутентичной деревни позволят окунуться в быт местных жителей. Вы сможете насладиться обедом с видом на горы и освежиться в прохладных водах горного ручья.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к культуре и природе в её первозданной красоте
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные виды
- 🏡 Аутентичная деревенская жизнь
- 🍽️ Вкусный обед с видом на горы
- 🕌 Посещение исторической мечети
- 🚶♂️ Прогулка по каньону Дим
Что можно увидеть
- Каньон Дим
- Сельская мечеть
- Дом с историей
Описание экскурсии
Дорога через каньон Дим. Экскурсия начинается с поездки по живописной дороге сквозь каньон Дим. Это место поражает масштабами, тишиной и, конечно, панорамой гор.
Деревня в долине. Вы окажетесь в небольшой деревне, где жизнь идёт своим чередом. Аутентичные дома, неспешные беседы во дворах и гостеприимство — вы увидите, как живут местные.
Остановка у мечети. На короткой остановке у сельской мечети гид расскажет, какую роль играет религия в жизни общины.
Обед с видом на горы. В семейном ресторане вы попробуете вкусную домашнюю еду. Рядом есть бассейн, в котором можно поплавать по желанию.
Дом с историей. Заглянете в дом, которому больше двухсот лет. Здесь всё подлинное: мебель, посуда, предметы быта. Всё дышит прошлым, и на время покажется, что вы оказались в другой эпохе.
Горный ручей. Следующая остановка — у холодного ручья в тени деревьев. Вода здесь кристально чистая и, как считают местные, даже целебная.
Смотровая площадка — финальный аккорд. На обратном пути сделаем паузу на вершине — с видом на долину, реку и каньон. Хороший момент, чтобы задержать взгляд, вдохнуть глубже и запомнить этот день.
Во время экскурсии вы услышите:
- О повседневной жизни турецких деревень — как здесь живут, чем занимаются и какие обычаи чтят
- Архитектуре деревенских домов — как они устроены, какие элементы считаются традиционными и как помогают сохранять память о прошлом
- Природных особенностях края — чем знаменита здешняя вода
- Географии региона — какую роль он играет в туризме и отдыхе
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Дорога в одну сторону занимает около 1 часа 30 мин.
- Программа подойдёт для всех возрастов, однако стоит учитывать, что прогулка по деревне и природной территории включает неровные поверхности и небольшие подъёмы — может быть сложно маленьким детям и людям с ограниченной подвижностью
- Обед (куриный шашлык, макароны, булгур и салат) включён в стоимость экскурсии, но напитки оплачиваются отдельно по желанию
- Вас будет сопровождать один из гидов нашего агентства
в понедельник и пятницу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€41
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Ничего лишнего, никаких рынков и магазинов. Только горы, река, люди!
Мне и ребёнку 11 лет очень понравилось. Красиво, интересно, без ненужных заездов и навязывания чего бы то ни было. Свежий горный воздух, хорошая компания.
Гидом у нас была
В первую очередь, хочется сказать большое спасибо гиду Татьяне - за увлекательный рассказ, интересные факты об исторических событиях и
Рекомендую всем кто хочет вырваться из городской суеты и бесконечного потока людей и машин
Я увидела реальную Турцию с ее бытовыми укладами, национальной кухней, умиротворяющей и волшебной атмосферой гор
Что было:
1. Заехали перекусить вкусную лепешку (120 лир) в кафе на склоне холма.
2. Заезд в маленькую деревенскую мечеть.
3. Кафе,
Была с ребёнком 3 года, беспокоилась, как ему будет. Всё прошло просто отлично, организация на высшем уровне, всё очень тепло и приятно.
Водитель Богдан выше всяких похвал! Спасибо за то, что вы есть ❤️