Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Получите дозу адреналина, повеселитесь и прокатитесь по пересеченным дорогам Анталии на наших машинках-багги! Ваш путь будет пролегать через природу Таврских гор. Вы будете ехать по бездорожью, брызгая водой и грязью. Не бойтесь испачкаться, ведь это весело! 5 1 отзыв

EKM TRAVEL Ваш гид в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия -17% $48 выгода $8.20 $39.80 за человека 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 1.5 часа На автобусе, багги Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ожидает: Прежде чем начать наш захватывающий день, обратите внимание на несколько полезных советов! Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите с собой головной убор и солнцезащитные очки. Поскольку маршрут пролегает по пыльным дорогам, рекомендуем использовать маску или платок для защиты лица. В день тура мы заберем вас из отеля и отвезем к месту начала сафари в горах Тавра. Здесь наши профессиональные инструкторы проведут короткий инструктаж и подготовят вас к поездке. После небольшой практики — вперед, к приключениям! Маршрут проходит по захватывающему бездорожью Таврских гор, по грязи и водоемам. Вы испытаете настоящий драйв! Не бойтесь испачкаться — это часть удовольствия! 🛡️ Важно: Все участники застрахованы на время тура.

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Горы Таурус

Старая турецкая деревня Что включено Трансфер из отелей

Багги сафари продолжительность тура 1, 5 - 2 часа

Страховка Что не входит в цену Напитки и личные расходы

Фото и видео

Маска для лица (защита от пыли и грязи) Место начала и завершения? Анталия Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.