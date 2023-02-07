Получите дозу адреналина, повеселитесь и прокатитесь по пересеченным дорогам Анталии на наших машинках-багги! Ваш путь будет пролегать через природу Таврских гор. Вы будете ехать по бездорожью, брызгая водой и грязью. Не бойтесь испачкаться, ведь это весело!
Описание экскурсииВас ожидает: Прежде чем начать наш захватывающий день, обратите внимание на несколько полезных советов! Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите с собой головной убор и солнцезащитные очки. Поскольку маршрут пролегает по пыльным дорогам, рекомендуем использовать маску или платок для защиты лица. В день тура мы заберем вас из отеля и отвезем к месту начала сафари в горах Тавра. Здесь наши профессиональные инструкторы проведут короткий инструктаж и подготовят вас к поездке. После небольшой практики — вперед, к приключениям! Маршрут проходит по захватывающему бездорожью Таврских гор, по грязи и водоемам. Вы испытаете настоящий драйв! Не бойтесь испачкаться — это часть удовольствия! 🛡️ Важно: Все участники застрахованы на время тура.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Старая турецкая деревня
Что включено
- Трансфер из отелей
- Багги сафари продолжительность тура 1, 5 - 2 часа
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Анталия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Z
Всё супер! Трансфер с отеля и обратно до отеля. Инструктор говорит по русски и по английски, все подробно рассказал. Советую!
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