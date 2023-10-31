Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари

Насладитесь активным отдыхом в каньоне Кепрюлю: рафтинг, багги-сафари, каньон Тазы и зиплайн. Зарядитесь эмоциями и адреналином
Проведите насыщенный день в национальном парке Каньон Кёпрюлю.

В программе - рафтинг по реке Кёпрючай, сафари на кабриобусе по горному серпантину в живописный каньон Тазы, сафари на багги, развлечение в надувном
читать дальше

аквапарке на берегу реки, рыбалка и зиплайн. Мощный заряд эмоций гарантирован! Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет.

В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отеля и обратно, страховка для участников 5-70 лет, услуги инструктора, снаряжение для рафтинга, надувные лодки или каяки, обед, сафари на кабриобусе и багги, снаряжение для рыбалки, зиплайн 6 м х 100 м (ограничение по весу - 10-100 кг)

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚣‍♂️ Рафтинг по реке Кёпрючай
  2. 🏞️ Сафари на кабриобусе по каньону Тазы
  3. 🚜 Багги-сафари по бездорожью
  4. 🎣 Рыбалка на берегу реки
  5. 🌊 Надувной аквапарк
  6. 🧗‍♂️ Зиплайн для экстремалов

Что можно увидеть

  • Каньон Тазы
  • Река Кёпрючай
  • Римские мосты Олук и Бюгрюм
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рафтинг

Вас ждёт сплав по горной реке на рафте или каяке с преодолением водных преград и прохождением порогов. Вы испытаете неописуемый восторг и получите заряд адреналина!

Каньон Тазы

Это место также называют «Долиной Мудрости». Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных скал, он сохранил свою первозданную красоту. Покатаемся по нему на кабриобусе, полюбуемся пейзажами и, если повезёт, встретим редких птиц. Без преувеличения — это местечко можно назвать чудом природы!

Сафари на багги

Поездка на 2-местных или 4-местных длится около 30 минут. При себе желательно иметь банданы и очки, чтобы защитить лицо и глаза от пыли. Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж и тест-драйв. Поездка проходит в лесу по бездорожью, поэтому права не нужны. У вас всё получится, даже если раньше вы никогда не катались на багги!

Надувной аквапарк, рыбалка, зиплайн

Все эти развлечения находятся на основной базе, на берегу реки. Это последний этап экскурсии: вы сможете расслабиться и развлекаться в своё удовольствие.

Подробная программа

09:30 — Прибытие на базу. Инструктаж, получение экипировки.
10:30 — Рафтинг (1,5-2 часа) на 10-местных рафтах или 2-местных каяках по реке Кёпрючай. Длина маршрута — 12 км. Сложность порогов — 1-2.
13:00 — Обед. В меню: куриный шашлык, булгур, макароны с соусом, салат, сезонные фрукты.
14:00 — Сафари на кабриобусе по каньону Тазы (2 часа). По дороге посещаем римские мосты Олук и Бюгрюм.
16:00 — Сафари на багги (30-40 мин.).
17:00 — Водный парк, рыбалка и зиплайн.
18:30 — Завершение программы.

Организационные детали

  • Рекомендуем иметь при себе наличные деньги, удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, полотенце, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки для сафари на багги
  • Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет
  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отеля и обратно, страховка для участников 5-70 лет, услуги инструктора, снаряжение для рафтинга, надувные лодки или каяки, обед, сафари на кабриобусе и багги, снаряжение для рыбалки, зиплайн 6 м х 100 м (ограничение по весу — 10-100 кг)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Напитки — по меню
  • Аренда гидрокостюма — $5
  • Обувь для рафтинга — $10
  • Фото и видео — $40
  • Мега-зиплайн из каньона Тазы 410 м х 1960 м (ограничение по весу — 25-125 кг) — по запросу

во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€56
Дети 7-12 лет€40
Дети до 6 лет€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алёна
31 окт 2023
Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано.
Ездила 24 октября. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортный, группа до 10 человек.
Приехали на базу, где нас встретил классный гид-инструктор Мехмет — он
читать дальше

сразу объяснил, как будет проходить программа, сориентировал на базе, ответил на вопросы. Тут же можно купить вещи, необходимые для рафтинга и катания на багги (очень советую взять с собой или купить у ребя аква-тапочки и бандану — реально пригодились).

Мы сначала поехали в каньон Тазы на открытом бусе, потом пообедали на базе, затем была первая часть рафтинга, затем катание на багги около 40 минут, затем вторая часть рафтинга. Всё вместе очень зарядило и красотой, и драйвом! Важно также, что я чувствовала безопасность и профессионализм команды Татьяны на всех этапах.

Обед был хороший, всё свежее и вполне вкусное.
Фото тоже понравились!

Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано.Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано.Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано.Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано.Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано.Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано.Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи

ГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа весь деньРыбалкаВодные развлеченияЖивотныеСплавы и рафтингКаньоны КепрюлюПопулярные местаАктивностиГорыСафариКаньоныНа микроавтобусеБагги

Похожие экскурсии из Антальи

Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2220 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталье
ХорошоТам