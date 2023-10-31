Проведите насыщенный день в национальном парке Каньон Кёпрюлю.В программе - рафтинг по реке Кёпрючай, сафари на кабриобусе по горному серпантину в живописный каньон Тазы, сафари на багги, развлечение в надувном

аквапарке на берегу реки, рыбалка и зиплайн. Мощный заряд эмоций гарантирован! Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет. В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отеля и обратно, страховка для участников 5-70 лет, услуги инструктора, снаряжение для рафтинга, надувные лодки или каяки, обед, сафари на кабриобусе и багги, снаряжение для рыбалки, зиплайн 6 м х 100 м (ограничение по весу - 10-100 кг)

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рафтинг

Вас ждёт сплав по горной реке на рафте или каяке с преодолением водных преград и прохождением порогов. Вы испытаете неописуемый восторг и получите заряд адреналина!

Каньон Тазы

Это место также называют «Долиной Мудрости». Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных скал, он сохранил свою первозданную красоту. Покатаемся по нему на кабриобусе, полюбуемся пейзажами и, если повезёт, встретим редких птиц. Без преувеличения — это местечко можно назвать чудом природы!

Сафари на багги

Поездка на 2-местных или 4-местных длится около 30 минут. При себе желательно иметь банданы и очки, чтобы защитить лицо и глаза от пыли. Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж и тест-драйв. Поездка проходит в лесу по бездорожью, поэтому права не нужны. У вас всё получится, даже если раньше вы никогда не катались на багги!

Надувной аквапарк, рыбалка, зиплайн

Все эти развлечения находятся на основной базе, на берегу реки. Это последний этап экскурсии: вы сможете расслабиться и развлекаться в своё удовольствие.

Подробная программа

09:30 — Прибытие на базу. Инструктаж, получение экипировки.

10:30 — Рафтинг (1,5-2 часа) на 10-местных рафтах или 2-местных каяках по реке Кёпрючай. Длина маршрута — 12 км. Сложность порогов — 1-2.

13:00 — Обед. В меню: куриный шашлык, булгур, макароны с соусом, салат, сезонные фрукты.

14:00 — Сафари на кабриобусе по каньону Тазы (2 часа). По дороге посещаем римские мосты Олук и Бюгрюм.

16:00 — Сафари на багги (30-40 мин.).

17:00 — Водный парк, рыбалка и зиплайн.

18:30 — Завершение программы.

Организационные детали

Рекомендуем иметь при себе наличные деньги, удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, полотенце, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки для сафари на багги

Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет

В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отеля и обратно, страховка для участников 5-70 лет, услуги инструктора, снаряжение для рафтинга, надувные лодки или каяки, обед, сафари на кабриобусе и багги, снаряжение для рыбалки, зиплайн 6 м х 100 м (ограничение по весу — 10-100 кг)

Дополнительные расходы (по желанию)