Путешествие по самым живописным уголкам южного побережья Турции Первая остановка — очаровательный Калкан, где вас ждёт прогулка с гидом по уютным улочкам, утопающим в цветах. Здесь каждый дом — настоящее произведение искусства: белоснежные фасады украшены яркой бугенвиллией, а из каждого переулка открываются завораживающие виды на лазурное море. После прогулки будет свободное время для отдыха, самостоятельных прогулок или купания в кристально чистой воде. Далее мы отправимся на один из самых красивых пляжей Турции — Капуташ. Этот уголок природы спрятан между величественными скалами и поражает своим бирюзовым цветом воды. У вас будет свободное время для купания, а наш гид подскажет лучшие места для незабываемых фотографий. Последняя остановка — живописный город Каш, где вас ждёт вкусный обед в уютном рыбном ресторане. После обеда — прогулка с гидом по старинным улочкам города, вдыхая аромат морского бриза и наслаждаясь атмосферой неспешной южной жизни. Затем — свободное время для шопинга, прогулок и неспешного наслаждения этим атмосферным местом. Важная информация:

Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца.