Проведите день в самых красивых местах южного побережья! Нас ждёт прогулка по уютным улочкам Калкана, утопающим в цветах, купание на знаменитом пляже Капуташ с его бирюзовой водой и атмосферный отдых в городе Каш — с обедом в рыбном ресторане, шопингом и прогулкой у моря.
Описание экскурсии
Путешествие по самым живописным уголкам южного побережья Турции Первая остановка — очаровательный Калкан, где вас ждёт прогулка с гидом по уютным улочкам, утопающим в цветах. Здесь каждый дом — настоящее произведение искусства: белоснежные фасады украшены яркой бугенвиллией, а из каждого переулка открываются завораживающие виды на лазурное море. После прогулки будет свободное время для отдыха, самостоятельных прогулок или купания в кристально чистой воде. Далее мы отправимся на один из самых красивых пляжей Турции — Капуташ. Этот уголок природы спрятан между величественными скалами и поражает своим бирюзовым цветом воды. У вас будет свободное время для купания, а наш гид подскажет лучшие места для незабываемых фотографий. Последняя остановка — живописный город Каш, где вас ждёт вкусный обед в уютном рыбном ресторане. После обеда — прогулка с гидом по старинным улочкам города, вдыхая аромат морского бриза и наслаждаясь атмосферой неспешной южной жизни. Затем — свободное время для шопинга, прогулок и неспешного наслаждения этим атмосферным местом. Важная информация:
Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Город Калкан
- Пляж Капуташ
Что включено
- Трансфер из/до отеля
- Услуги гида
- Обед
- Прогулка на яхте
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
- Не забывайте защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
