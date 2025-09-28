Мои заказы

Дайвинг в Кемере из Анталии - морское путешествие с погружением

Отправляйтесь в увлекательное морское путешествие из Анталии к живописным бухтам Кемера. Вас ждёт погружение в подводный мир Средиземного моря, где вы сможете увидеть ярких рыб и кораллы.

Программа включает остановки в
бухтах «Аквариум» и Moonlight Bay, где можно насладиться дайвингом и снорклингом. Обед на борту яхты дополняет атмосферу отдыха и приключений.

Это идеальный способ провести день вдали от городской суеты и почувствовать себя настоящим исследователем

4.5
9 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальный подводный мир
  • 🐠 Яркие рыбы и кораллы
  • ⛵ Комфортная яхта
  • 🍽️ Обед на борту
  • 🏞️ Живописные бухты
Что можно увидеть

  • Бухта Аквариум
  • Moonlight Bay

Описание водной прогулки

Морская прогулка с дайвингом и снорклингом в бухтах Кемера Откройте для себя завораживающий мир подводной жизни и спокойствие морских просторов, где солнце ласково играет на поверхности воды, а в глубине скользят стайки ярких рыб. Эта морская экскурсия из Кемера — идеальное сочетание отдыха, приключения и красоты. Живописные локации, купание и погружение Первая остановка — бухта «Аквариум» — погружение и купание в изумрудной воде среди кораллов и рыб. У вас будет 1,5 часа, чтобы исследовать волшебный подводный мир или просто понежиться на солнце. 12:30 — Обед на борту яхты: свежие блюда, морской воздух и виды, которые трудно забыть. Вторая остановка — Moonlight Bay (Бухта Лунного света). Вас ждёт 3 часа чистого удовольствия: дайвинг, снорклинг или просто расслабление в обрамлении скал и леса. Это место наполнено волшебной тишиной и особой атмосферой покоя. Важная информация:
  • Порядок остановок может изменяться в зависимости от погоды.
  • Детям до 5 лет не предоставляется отдельное место в автобусе без доплаты.
  • Погружения (дайвинг) возможны только с тем оператором, у которого вы бронируете экскурсию — сторонние бронирования не принимаются.
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, шляпу, очки, воду и немного наличных денег для личных расходов.

Ежедневно в 8:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта «Аквариум»
  • Moonlight Bay (Бухта Лунного света)
Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Услуги инструктора
  • Снаряжение (ласты, маска и трубка)
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Порядок остановок может изменяться в зависимости от погоды
  • Детям до 5 лет не предоставляется отдельное место в автобусе без доплаты
  • Погружения (дайвинг) возможны только с тем оператором, у которого вы бронируете экскурсию - сторонние бронирования не принимаются
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, шляпу, очки, воду и немного наличных денег для личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
2
1
1
A
Alexandru
28 сен 2025
Д
Дмитрий
27 сен 2025
Все отлично нам все понравилось.
V
Vitalii
20 сен 2025
Это было первое наше погружение. Сначала думали, получится или нет. Но оказывается, ничего сложного нет, даже неподготовленному человеку. Погружались 2 раза на глубину 3 и 5 метров. На втором погружении
читать дальше

была возможность покормить рыбок хлебом под водой. После первого погружения был обед, скромненький, но вкусный. Вообщем, все прошло замечательно. Главное, не забывать, защищаться кремами, т. к. практически весь день на солнце.

R
Renat
19 сен 2025
Не берите! Оно того совсем не стоит! Вас два с половиной часа повезут из Анталии в Кемер, Посадят в старое корыто, которое будет переполнена людьми. Повезут в пару мест недалеко
читать дальше

от порта. Причём на борту платно будет даже вода(маленькая бутылочка 1 доллар). Далее так называемый обед, это макароны, одна куриная котлета и салат из сомнительных помидор. Претензий к дайв- мастерам особых нет, иначе поставил бы одну звезду. Но их всего трое. А народу на борту окола 50 человек. Вот и посчитайте сколько им надо времени чтоб каждого принять с борта с воду и вести за руку объясняя как правильно дышать и куда смотреть. Далее обратно на том же раздолбаном автобусе 2,5 часа по всем пробка вечерней анталии. Не видитесь! Лучше выберите что-то другое или останетесь в отеле.

С
Светлана
6 сен 2025
M
Milena
4 сен 2025
Отличный тур, дайверы все объясняют, очень аккуратны и внимательны, погружение 1 на 1 с дайвером
E
Egor
15 авг 2025
А
Андрей
10 авг 2025
Искренняя благодарность команде дайвинг-центра

Хочу выразить огромную благодарность всей команде дайвинг-центра! **Впечатления от погружения** превзошли все мои ожидания.

Отдельное спасибо инструктору за профессионализм и внимательное отношение. **Безопасность на первом месте**, и это
читать дальше

чувствуется в каждом моменте погружения. Оборудование было в идеальном состоянии, а инструктаж проведён максимально подробно.

Организация процесса на высшем уровне — от момента записи до возвращения на берег всё прошло гладко и комфортно. **Атмосфера в команде** невероятно позитивная, каждый сотрудник готов помочь и ответить на вопросы.

Спасибо за незабываемые эмоции и потрясающие впечатления! Обязательно вернусь снова и с удовольствием порекомендую ваш дайвинг-центр друзьям. Вы действительно лучшие!

Ю
Юсупов
8 авг 2025

