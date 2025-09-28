читать дальше

от порта. Причём на борту платно будет даже вода(маленькая бутылочка 1 доллар). Далее так называемый обед, это макароны, одна куриная котлета и салат из сомнительных помидор. Претензий к дайв- мастерам особых нет, иначе поставил бы одну звезду. Но их всего трое. А народу на борту окола 50 человек. Вот и посчитайте сколько им надо времени чтоб каждого принять с борта с воду и вести за руку объясняя как правильно дышать и куда смотреть. Далее обратно на том же раздолбаном автобусе 2,5 часа по всем пробка вечерней анталии. Не видитесь! Лучше выберите что-то другое или останетесь в отеле.