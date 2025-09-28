Отправляйтесь в увлекательное морское путешествие из Анталии к живописным бухтам Кемера. Вас ждёт погружение в подводный мир Средиземного моря, где вы сможете увидеть ярких рыб и кораллы.
Программа включает остановки в
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальный подводный мир
- 🐠 Яркие рыбы и кораллы
- ⛵ Комфортная яхта
- 🍽️ Обед на борту
- 🏞️ Живописные бухты
Что можно увидеть
Описание водной прогулкиМорская прогулка с дайвингом и снорклингом в бухтах Кемера Откройте для себя завораживающий мир подводной жизни и спокойствие морских просторов, где солнце ласково играет на поверхности воды, а в глубине скользят стайки ярких рыб. Эта морская экскурсия из Кемера — идеальное сочетание отдыха, приключения и красоты. Живописные локации, купание и погружение Первая остановка — бухта «Аквариум» — погружение и купание в изумрудной воде среди кораллов и рыб. У вас будет 1,5 часа, чтобы исследовать волшебный подводный мир или просто понежиться на солнце. 12:30 — Обед на борту яхты: свежие блюда, морской воздух и виды, которые трудно забыть. Вторая остановка — Moonlight Bay (Бухта Лунного света). Вас ждёт 3 часа чистого удовольствия: дайвинг, снорклинг или просто расслабление в обрамлении скал и леса. Это место наполнено волшебной тишиной и особой атмосферой покоя. Важная информация:
- Порядок остановок может изменяться в зависимости от погоды.
- Детям до 5 лет не предоставляется отдельное место в автобусе без доплаты.
- Погружения (дайвинг) возможны только с тем оператором, у которого вы бронируете экскурсию — сторонние бронирования не принимаются.
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, шляпу, очки, воду и немного наличных денег для личных расходов.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Услуги инструктора
- Снаряжение (ласты, маска и трубка)
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexandru
28 сен 2025
Д
Дмитрий
27 сен 2025
Все отлично нам все понравилось.
V
Vitalii
20 сен 2025
Это было первое наше погружение. Сначала думали, получится или нет. Но оказывается, ничего сложного нет, даже неподготовленному человеку. Погружались 2 раза на глубину 3 и 5 метров. На втором погружении
R
Renat
19 сен 2025
Не берите! Оно того совсем не стоит! Вас два с половиной часа повезут из Анталии в Кемер, Посадят в старое корыто, которое будет переполнена людьми. Повезут в пару мест недалеко
С
Светлана
6 сен 2025
M
Milena
4 сен 2025
Отличный тур, дайверы все объясняют, очень аккуратны и внимательны, погружение 1 на 1 с дайвером
E
Egor
15 авг 2025
А
Андрей
10 авг 2025
Искренняя благодарность команде дайвинг-центра
Хочу выразить огромную благодарность всей команде дайвинг-центра! **Впечатления от погружения** превзошли все мои ожидания.
Отдельное спасибо инструктору за профессионализм и внимательное отношение. **Безопасность на первом месте**, и это
Ю
Юсупов
8 авг 2025
