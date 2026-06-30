Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя красочные рифы и морскую жизнь в экскурсии «Дайвинг в Анталии», который предназначен не только для профессиональных дайверов, но и для дайверов-любителей, которые ныряют впервые. 4.6 16 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия -36% $30 выгода $10.80 $19.20 за человека 4.6 16 отзывов 🇷🇺 русский 5 часов Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Откройте для себя незабываемое подводное приключение во время дайвинг-тура, на фоне потрясающих кристально чистых вод Кемера. Отправляйтесь к спокойным водам, окружающим бухты Кириш и Аквариум, известным своей яркой морской жизнью и захватывающими подводными пейзажами. На глубинах от 5 до 7 метров наслаждайтесь идеальной обстановкой для близкого знакомства с скрытыми сокровищами моря. Получите всеобъемлющий инструктаж по безопасности от опытных гидов. Ознакомьтесь со всеми необходимыми процедурами безопасности и обращения с оборудованием, чтобы ваше погружение было приятным и безопасным. После инструктажа отправляйтесь на свое первое подводное исследование. Начните с исследования бухты Кириш, где каждый уголок скрывает новые тайны и открытия. После выхода на поверхность насладитесь вкусным обедом на борту. Найдите момент для отдыха и обмена историями с вашими товарищами по дайвингу. Наслаждайтесь солнцем и захватывающими видами Средиземного моря. Затем подготовьтесь ко второму погружению. Восхититесь тихой красотой акватического мира, увидев новые достопримечательности под волнами. Завершите свой тур воспоминаниями о великолепных подводных пейзажах и морской жизни, цветущей в водах Кемера. Важная информация: Обратите внимание: по правилам безопасности погружение детям до 12 лет запрещено!!!

Зимний сезон только в воскресенье Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено 2 раза погружения, каждый из них около 15 минут

Страховка

Сопровождение

Снаряжение для дайвинга

Трансфер в обе стороны (если выбран вариант)

Обед (хот-дог) Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Https://maps. app. goo. gl/e4GE7aZAnNnZJcfC9 Когда и сколько длится? Когда: Зимний сезон только в воскресенье Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Обратите внимание: по правилам безопасности погружение детям до 12 лет запрещено!! Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.