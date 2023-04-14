Узнайте больше о морской жизни на экскурсии «Дайвинг в Старом городе Анталии»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Наслаждайтесь дайвингом с профессиональными инструкторами, любуйтесь пейзажами и забудьте обо всем, наблюдая за подводной жизнью.
- Точное место встречи Вы узнаете сразу после бронирования
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Откройте для себя красочные рифы и морскую жизнь в экскурсии «Дайвинг в Анталии», который предназначен не только для профессиональных дайверов, но и для дайверов-любителей, которые ныряют впервые.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 30-минутное погружение
- Страховка
- Услуги гида
- Снаряжение для дайвинга
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- Анталья
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
Водные развлечения
Животные
Старый город
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Дата и количество участников выбирается при бронировании