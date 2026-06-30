Откройте для себя красочные рифы и морскую жизнь в экскурсии «Дайвинг в Анталии», который предназначен не только для профессиональных дайверов, но и для дайверов-любителей, которые ныряют впервые.
Описание экскурсииОткройте для себя незабываемое подводное приключение во время дайвинг-тура, на фоне потрясающих кристально чистых вод Кемера. Отправляйтесь к спокойным водам, окружающим бухты Кириш и Аквариум, известным своей яркой морской жизнью и захватывающими подводными пейзажами. На глубинах от 5 до 7 метров наслаждайтесь идеальной обстановкой для близкого знакомства с скрытыми сокровищами моря. Получите всеобъемлющий инструктаж по безопасности от опытных гидов. Ознакомьтесь со всеми необходимыми процедурами безопасности и обращения с оборудованием, чтобы ваше погружение было приятным и безопасным. После инструктажа отправляйтесь на свое первое подводное исследование. Начните с исследования бухты Кириш, где каждый уголок скрывает новые тайны и открытия. После выхода на поверхность насладитесь вкусным обедом на борту. Найдите момент для отдыха и обмена историями с вашими товарищами по дайвингу. Наслаждайтесь солнцем и захватывающими видами Средиземного моря. Затем подготовьтесь ко второму погружению. Восхититесь тихой красотой акватического мира, увидев новые достопримечательности под волнами. Завершите свой тур воспоминаниями о великолепных подводных пейзажах и морской жизни, цветущей в водах Кемера. Важная информация: Обратите внимание: по правилам безопасности погружение детям до 12 лет запрещено!!!
Зимний сезон только в воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 раза погружения, каждый из них около 15 минут
- Страховка
- Сопровождение
- Снаряжение для дайвинга
- Трансфер в обе стороны (если выбран вариант)
- Обед (хот-дог)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Https://maps. app. goo. gl/e4GE7aZAnNnZJcfC9
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний сезон только в воскресенье
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обратите внимание: по правилам безопасности погружение детям до 12 лет запрещено!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хочу сказать огромное спасибо команде за этот потрясающий день! Дайвинг прошел на одном дыхании. Ребята — настоящие профи, организация на высоте: четкий инструктаж, отработанные до мелочей действия и полное ощущение
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Z
Очень Крутая экскурсия! Первое погружение было для меня сложным, но инструктор очень успокаивал и помогал. Рассказывают на русском и на английском. Погружение происходит в очень красивых местах, всех делят на
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И
Очарована дайвингом в Старом городе Анталии! Организация была безупречной, инструкторы профессиональные и дружелюбные. Увидеть подводный мир в окружении исторических руин было невероятным опытом. Рекомендую всем любителям приключений!
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С
Хочу поблагодарить команду дайвинг-клуба в Анталии за незабываемое приключение! Мысль о погружении рядом с древними стенами и разнообразием морской флоры и фауны захватывала дух. Эта экскурсия оставила огромный след в моем сердце.
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П
Погружение в историю и природу одновременно! Дайвинг в Старом городе Анталии стал одной из самых запоминающихся экскурсий в моей жизни. Советую каждому попробовать этот уникальный опыт и насладиться красотами подводного мира.
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К
Настоящая сказка под водой! Красивые коралловые рифы, играющие красками морские обитатели и таинственные развалины древних построек — вот что ждет вас в Старом городе Анталии. Восторг гарантирован!
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