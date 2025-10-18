Мои заказы

Термессос – экскурсии в Анталье

Найдено 4 экскурсии в категории «Термессос» в Анталье, цены от €300. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Живописное путешествие в древний город Термессос
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Термессосу
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Перге и Аспендос
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в удивительный Термессос
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Антальи - в удивительный Термессос
Откройте для себя древний Термессос, его античные театры и храмы. Прогулка по сосновым лесам и знакомство с богатой историей ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
€350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Veronika
    18 октября 2025
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Очень здорово.
  • С
    Сергей
    1 июля 2025
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Спасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если снова буду в Кемере обязательно обращусь к нему снова
    Спасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если сноваСпасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если сноваСпасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если снова
  • Н
    Наталия
    31 марта 2025
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Экскурсия: Приключение в горах Турции, поездка из Анталии.
    Рекомендую. Экскурсия построена грамотно, есть дозированная историческая информация (избыток привел бы к ее
    читать дальше

    полному не восприятию), есть познавательная часть с загадками, есть знакомство с колоритным бытом местных жителей. Ну и горы, горы, горы, где дышится иначе, где пейзажи завораживают, где общение с природой возвращает покой и дает расслабление. Чувство нереальности не покидает, когда видишь, как быстро бегут облака, то открывая, то закрывая долину, дорогу, селение где-то там внизу под тобой.
    В конце экскурсии, возвращаясь к реальности, появляется чувство голода. Есть остановка, где можно поесть лепешки гёзлеме.

  • Д
    Дарья
    2 ноября 2024
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск по лесной скалистой местности
    читать дальше

    балансируя между античными развалинами. Трековые палки очень бы пригодились, правильную спортивную обувь тоже рекомендую. Спасибо Кириллу, провел выверенным маршрутом в лучшее время. Театр в Термессосе оставил очень яркое впечатление — живописное месторасположение среди гор, сохранность почти без попыток реконструкции 👍

    Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спускПолучилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
  • Е
    Елизавета
    11 сентября 2024
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Спасибо Кириллу за интересную экскурсию. Нам все очень понравилось. И особенно спасибо за рекомендацию после экскурсии очень вкусного ресторана)
  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Очень познавательная экскурсия. Константин прекрасно эрудирован, отлично организовал маршрут, интересный собеседник и знаток истории. Но было бы правильнее предупреждать туристов, что это не просто пешая экскурсия, а длительный подъем и спуск в горах.
  • Р
    Роман
    29 марта 2024
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Завораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гида, вот что вы найдете
    читать дальше

    на этой экскурсии. Кирилл выстроил маршрут вокруг основных объектов Термессоса и сумел увлечь и заинтересовать своими рассказами и версиями истории города всех членов нашей семьи - и взрослых, и подростков, и маленьких детей.
    Трансфер был организован прямо из гостиницы профессионально и комфортно. Благодаря прекрасному кругозору гида и знаниям об истории и современных реалиях турции, время трансфера также стало частью экскурсии.
    Спасибо за прекрасно проведеный день!

    Завораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гидаЗавораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гидаЗавораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гида
  • С
    Сергей
    25 сентября 2023
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Ездили в Термессос 23.09.23 из Анталии. Понравилось то, что этот древний город не подвергался воздействию современного человека,никакого новодела. Если поедете
    читать дальше

    пораньше, будет тишина,отсутствие толп туристов.
    Особая благодарность гиду Кириллу. Чувствуется его образованность и компетентность. Получили массу полезной информации о Термессосе и в целом о Турции и Анталии, хотя в Турции бывали много раз.

  • Л
    Любовь
    31 июля 2023
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Лучшее, что есть в Турции - это такие места) потрясающий греческий город, обязательно стоит поехать. Кирилл интересно рассказывает и знает все точки для красивых кадров)
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2023
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    День, проведенный на этой экскурсии, был волшебный! Очень рекомендую!
  • S
    Svetlana
    31 октября 2022
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Посещали с Кириллом Термесос. Кирилл очень приятный и пунктуальный гид. Рекомендую, всё покажет, обратит внимание куда смотреть. Посещение без гида
    читать дальше

    данной локации возможно, но если вы не знаете на что смотреть и не разбираетесь в истории и археологии будет не познавательно.

  • С
    Светлана
    12 августа 2022
    Из Антальи - в удивительный Термессос
    Термессос-удивительное место, с которым нас познакомила Елена. Если хотите чего-то необычного, посмотреть древний город в горах, и не боитесь прогуляться
    читать дальше

    вверх-вниз по лесу - обязательно с ездите в Термессос. Елена рассказала нам много интересного и показала несколько секретных мест. К тому же к началу осмотра подъехали на комфортабельном минивене, что немаловажно, когда есть выбор пешком в гору 9км или все таки подъехать.

    Термессос-удивительное место, с которым нас познакомила Елена. Если хотите чего-то необычного, посмотреть древний город в горахТермессос-удивительное место, с которым нас познакомила Елена. Если хотите чего-то необычного, посмотреть древний город в горахТермессос-удивительное место, с которым нас познакомила Елена. Если хотите чего-то необычного, посмотреть древний город в горах
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2022
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Кирилл очень приятный собеседник, лёгкий в общении. Интересно и познавательно рассказывает об исторических событиях и жизни в Турции. Охотно учитывает пожелания своих гостей. И ко всему прочему делает прекрасные снимки. Очень довольны поездкой с Кириллом.
  • Л
    Лариса
    12 июля 2022
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Экскурсия получилась замечательная, много информации по истории и культуре Турции. Сам город Термессос очень живописный, есть на что посмотреть, над чем подумать… Кирилл интересный рассказчик, внимательный, очень располагающий к себе человек!
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2022
    Из Антальи - в удивительный Термессос
    Отличная экскурсия для тех кто любит всякие древние древности) очень красиво и впечатляюще!
    Отличная экскурсия для тех кто любит всякие древние древности) очень красиво и впечатляюще!
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2022
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Сложно подобрать слова, чтобы описать удовольствие от экскурсии. Все было прекрасно: от организации до увиденного и услышанного. Кирилл - превосходный рассказчик. Становится понятно, как много интересного, удивительного, редкого ещё не видели и уже планируем увидеть)
  • К
    Катерина
    13 января 2022
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Всё отлично, нам было интересно. Маршрут для шустрых и ногастых, не затертый. Реальный дух старины. Спасибо за место, рассказ, беседу и комфортную дорогу.
    Всё отлично, нам было интересно. Маршрут для шустрых и ногастых, не затертый. Реальный дух старины. Спасибо
  • О
    Ольга
    31 декабря 2021
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Интереснейшее место. Посещать нужно только с гидом, причём обладающим значительным запасом знаний. Кирилл как раз такой) Плюс дружелюбный и коммуникабельный. Когда нужно - подождал, что нужно объяснил, где нужно перевёл и помог. Однозначно рекомендую))
    Интереснейшее место. Посещать нужно только с гидом, причём обладающим значительным запасом знаний. Кирилл как раз такой)Интереснейшее место. Посещать нужно только с гидом, причём обладающим значительным запасом знаний. Кирилл как раз такой)
  • М
    Максим
    11 июля 2021
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Отличная экскурсия, все понравилось, было интересно погулять по руинам и послушать их историю. бонус в конце тоже понравился:)
  • В
    Виолетта
    25 февраля 2021
    Живописное путешествие в древний город Термессос
    Отличная экскурсия! Сама локация очень интересная и живописная, а Кирилл замечательно владеет материалом и очень интересно рассказывает. Обязательно порекомендую друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Термессос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
  2. Живописное путешествие в древний город Термессос
  3. Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
  4. Из Антальи - в удивительный Термессос
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Башня Хыдырлык
  9. Дюденский водопад
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Анталье в декабре 2025
Сейчас в Анталье в категории "Термессос" можно забронировать 4 экскурсии от 300 до 350. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год по теме «Термессос», 41 ⭐ отзыв, цены от €300. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль