V Veronika Живописное путешествие в древний город Термессос Очень здорово.

С Сергей Живописное путешествие в древний город Термессос Спасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если снова буду в Кемере обязательно обращусь к нему снова

Н Наталия Живописное путешествие в древний город Термессос

Рекомендую. Экскурсия построена грамотно, есть дозированная историческая информация (избыток привел бы к ее читать дальше полному не восприятию), есть познавательная часть с загадками, есть знакомство с колоритным бытом местных жителей. Ну и горы, горы, горы, где дышится иначе, где пейзажи завораживают, где общение с природой возвращает покой и дает расслабление. Чувство нереальности не покидает, когда видишь, как быстро бегут облака, то открывая, то закрывая долину, дорогу, селение где-то там внизу под тобой.

В конце экскурсии, возвращаясь к реальности, появляется чувство голода. Есть остановка, где можно поесть лепешки гёзлеме. Экскурсия: Приключение в горах Турции, поездка из Анталии.

Д Дарья Живописное путешествие в древний город Термессос читать дальше балансируя между античными развалинами. Трековые палки очень бы пригодились, правильную спортивную обувь тоже рекомендую. Спасибо Кириллу, провел выверенным маршрутом в лучшее время. Театр в Термессосе оставил очень яркое впечатление — живописное месторасположение среди гор, сохранность почти без попыток реконструкции 👍 Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск по лесной скалистой местности

Е Елизавета Живописное путешествие в древний город Термессос Спасибо Кириллу за интересную экскурсию. Нам все очень понравилось. И особенно спасибо за рекомендацию после экскурсии очень вкусного ресторана)

О Ольга Живописное путешествие в древний город Термессос Очень познавательная экскурсия. Константин прекрасно эрудирован, отлично организовал маршрут, интересный собеседник и знаток истории. Но было бы правильнее предупреждать туристов, что это не просто пешая экскурсия, а длительный подъем и спуск в горах.

Р Роман Живописное путешествие в древний город Термессос читать дальше на этой экскурсии. Кирилл выстроил маршрут вокруг основных объектов Термессоса и сумел увлечь и заинтересовать своими рассказами и версиями истории города всех членов нашей семьи - и взрослых, и подростков, и маленьких детей.

Трансфер был организован прямо из гостиницы профессионально и комфортно. Благодаря прекрасному кругозору гида и знаниям об истории и современных реалиях турции, время трансфера также стало частью экскурсии.

Спасибо за прекрасно проведеный день! Завораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гида, вот что вы найдете

С Сергей Живописное путешествие в древний город Термессос читать дальше пораньше, будет тишина,отсутствие толп туристов.

Особая благодарность гиду Кириллу. Чувствуется его образованность и компетентность. Получили массу полезной информации о Термессосе и в целом о Турции и Анталии, хотя в Турции бывали много раз. Ездили в Термессос 23.09.23 из Анталии. Понравилось то, что этот древний город не подвергался воздействию современного человека,никакого новодела. Если поедете

Л Любовь Живописное путешествие в древний город Термессос Лучшее, что есть в Турции - это такие места) потрясающий греческий город, обязательно стоит поехать. Кирилл интересно рассказывает и знает все точки для красивых кадров)

Н Наталья Живописное путешествие в древний город Термессос День, проведенный на этой экскурсии, был волшебный! Очень рекомендую!

S Svetlana Живописное путешествие в древний город Термессос читать дальше данной локации возможно, но если вы не знаете на что смотреть и не разбираетесь в истории и археологии будет не познавательно. Посещали с Кириллом Термесос. Кирилл очень приятный и пунктуальный гид. Рекомендую, всё покажет, обратит внимание куда смотреть. Посещение без гида

С Светлана Из Антальи - в удивительный Термессос читать дальше вверх-вниз по лесу - обязательно с ездите в Термессос. Елена рассказала нам много интересного и показала несколько секретных мест. К тому же к началу осмотра подъехали на комфортабельном минивене, что немаловажно, когда есть выбор пешком в гору 9км или все таки подъехать. Термессос-удивительное место, с которым нас познакомила Елена. Если хотите чего-то необычного, посмотреть древний город в горах, и не боитесь прогуляться

Т Татьяна Живописное путешествие в древний город Термессос Кирилл очень приятный собеседник, лёгкий в общении. Интересно и познавательно рассказывает об исторических событиях и жизни в Турции. Охотно учитывает пожелания своих гостей. И ко всему прочему делает прекрасные снимки. Очень довольны поездкой с Кириллом.

Л Лариса Живописное путешествие в древний город Термессос Экскурсия получилась замечательная, много информации по истории и культуре Турции. Сам город Термессос очень живописный, есть на что посмотреть, над чем подумать… Кирилл интересный рассказчик, внимательный, очень располагающий к себе человек!

Е Екатерина Из Антальи - в удивительный Термессос Отличная экскурсия для тех кто любит всякие древние древности) очень красиво и впечатляюще!

Ю Юлия Живописное путешествие в древний город Термессос Сложно подобрать слова, чтобы описать удовольствие от экскурсии. Все было прекрасно: от организации до увиденного и услышанного. Кирилл - превосходный рассказчик. Становится понятно, как много интересного, удивительного, редкого ещё не видели и уже планируем увидеть)

К Катерина Живописное путешествие в древний город Термессос Всё отлично, нам было интересно. Маршрут для шустрых и ногастых, не затертый. Реальный дух старины. Спасибо за место, рассказ, беседу и комфортную дорогу.

О Ольга Живописное путешествие в древний город Термессос Интереснейшее место. Посещать нужно только с гидом, причём обладающим значительным запасом знаний. Кирилл как раз такой) Плюс дружелюбный и коммуникабельный. Когда нужно - подождал, что нужно объяснил, где нужно перевёл и помог. Однозначно рекомендую))

М Максим Живописное путешествие в древний город Термессос Отличная экскурсия, все понравилось, было интересно погулять по руинам и послушать их историю. бонус в конце тоже понравился:)