Индивидуальная
до 4 чел.
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Термессосу
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Перге и Аспендос
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Антальи - в удивительный Термессос
Откройте для себя древний Термессос, его античные театры и храмы. Прогулка по сосновым лесам и знакомство с богатой историей ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
€350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVeronika18 октября 2025Очень здорово.
- ССергей1 июля 2025Спасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если снова буду в Кемере обязательно обращусь к нему снова
- ННаталия31 марта 2025Экскурсия: Приключение в горах Турции, поездка из Анталии.
Рекомендую. Экскурсия построена грамотно, есть дозированная историческая информация (избыток привел бы к ее
- ДДарья2 ноября 2024Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск по лесной скалистой местности
- ЕЕлизавета11 сентября 2024Спасибо Кириллу за интересную экскурсию. Нам все очень понравилось. И особенно спасибо за рекомендацию после экскурсии очень вкусного ресторана)
- ООльга18 августа 2024Очень познавательная экскурсия. Константин прекрасно эрудирован, отлично организовал маршрут, интересный собеседник и знаток истории. Но было бы правильнее предупреждать туристов, что это не просто пешая экскурсия, а длительный подъем и спуск в горах.
- РРоман29 марта 2024Завораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гида, вот что вы найдете
- ССергей25 сентября 2023Ездили в Термессос 23.09.23 из Анталии. Понравилось то, что этот древний город не подвергался воздействию современного человека,никакого новодела. Если поедете
- ЛЛюбовь31 июля 2023Лучшее, что есть в Турции - это такие места) потрясающий греческий город, обязательно стоит поехать. Кирилл интересно рассказывает и знает все точки для красивых кадров)
- ННаталья9 апреля 2023День, проведенный на этой экскурсии, был волшебный! Очень рекомендую!
- SSvetlana31 октября 2022Посещали с Кириллом Термесос. Кирилл очень приятный и пунктуальный гид. Рекомендую, всё покажет, обратит внимание куда смотреть. Посещение без гида
- ССветлана12 августа 2022Термессос-удивительное место, с которым нас познакомила Елена. Если хотите чего-то необычного, посмотреть древний город в горах, и не боитесь прогуляться
- ТТатьяна28 июля 2022Кирилл очень приятный собеседник, лёгкий в общении. Интересно и познавательно рассказывает об исторических событиях и жизни в Турции. Охотно учитывает пожелания своих гостей. И ко всему прочему делает прекрасные снимки. Очень довольны поездкой с Кириллом.
- ЛЛариса12 июля 2022Экскурсия получилась замечательная, много информации по истории и культуре Турции. Сам город Термессос очень живописный, есть на что посмотреть, над чем подумать… Кирилл интересный рассказчик, внимательный, очень располагающий к себе человек!
- ЕЕкатерина16 июня 2022Отличная экскурсия для тех кто любит всякие древние древности) очень красиво и впечатляюще!
- ЮЮлия13 июня 2022Сложно подобрать слова, чтобы описать удовольствие от экскурсии. Все было прекрасно: от организации до увиденного и услышанного. Кирилл - превосходный рассказчик. Становится понятно, как много интересного, удивительного, редкого ещё не видели и уже планируем увидеть)
- ККатерина13 января 2022Всё отлично, нам было интересно. Маршрут для шустрых и ногастых, не затертый. Реальный дух старины. Спасибо за место, рассказ, беседу и комфортную дорогу.
- ООльга31 декабря 2021Интереснейшее место. Посещать нужно только с гидом, причём обладающим значительным запасом знаний. Кирилл как раз такой) Плюс дружелюбный и коммуникабельный. Когда нужно - подождал, что нужно объяснил, где нужно перевёл и помог. Однозначно рекомендую))
- ММаксим11 июля 2021Отличная экскурсия, все понравилось, было интересно погулять по руинам и послушать их историю. бонус в конце тоже понравился:)
- ВВиолетта25 февраля 2021Отличная экскурсия! Сама локация очень интересная и живописная, а Кирилл замечательно владеет материалом и очень интересно рассказывает. Обязательно порекомендую друзьям.
