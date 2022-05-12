Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Вы увидите главные достопримечательности Термессоса: ворота Адриана, античный театр, храмы Артемиды, Зевса и Геры. Рассмотрите здание городского совета Булевтерион, вырубленные в скалах склепы и расположенные под землей резервуары воды. Кроме того, я покажу вам торговые ряды, бани, библиотеку и гимназию, древние стены, башни, площади и систему канализации.

Нескучные истории

Я раскрою, почему Термессос считался неприступным городом, что помогало ему выдерживать длительные осады и при каких обстоятельствах он все-таки был разрушен. Как выбирали место для его строительства и кто в нем изначально жил, как был организован обмен оливковым маслом и вином с соседними поселениями и другие интересные факты. А еще поделюсь особенностями флоры и фауны национального парка, по территории которого мы будем гулять.

Организационные детали