Из Антальи - в удивительный Термессос

Исследовать руины античного города и насладиться заповедной природой

Индивидуальная
Термессос — древний город, расположенный на крутом склоне горы Гюллюк в окружении сосновых лесов.

Вы погрузитесь в его богатую историю, увидите античный театр, некрополь и храмы Богов.

Подышите воздухом с ароматом хвои и, если повезет, встретите оленей, диких коз, куниц и редких певчих птиц.
Из Антальи - в удивительный Термессос
Из Антальи - в удивительный Термессос
Из Антальи - в удивительный Термессос
Из Антальи - в удивительный Термессос
Из Антальи - в удивительный Термессос
Из Антальи - в удивительный Термессос
Из Антальи - в удивительный Термессос
Из Антальи - в удивительный Термессос
Из Антальи - в удивительный Термессос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Вы увидите главные достопримечательности Термессоса: ворота Адриана, античный театр, храмы Артемиды, Зевса и Геры. Рассмотрите здание городского совета Булевтерион, вырубленные в скалах склепы и расположенные под землей резервуары воды. Кроме того, я покажу вам торговые ряды, бани, библиотеку и гимназию, древние стены, башни, площади и систему канализации.

Нескучные истории

Я раскрою, почему Термессос считался неприступным городом, что помогало ему выдерживать длительные осады и при каких обстоятельствах он все-таки был разрушен. Как выбирали место для его строительства и кто в нем изначально жил, как был организован обмен оливковым маслом и вином с соседними поселениями и другие интересные факты. А еще поделюсь особенностями флоры и фауны национального парка, по территории которого мы будем гулять.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном минивене с кондиционером. По запросу можно поставить детское кресло.
  • Вкусный и здоровый обед (ланч-бокс) включен в стоимость. Обычно это сытный сэндвич с сыром и овощами, фрукты и 1 л воды.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 12,5 лир с человека
  • Можно брать детей от 5 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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