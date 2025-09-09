Индивидуальная
до 10 чел.
Гурмэ-приключение на винодельню в горах - из Антальи
Погулять по древнему городу Эльмалы, посетить частную винодельню и полюбоваться идиллическими видами
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю всех любителей спокойного отдыха, красивых видов и вкусной еды на мою авторскую экскурсию»
12 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская эскурсия по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: На республиканской площади, возле памятника Ататюр...
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопрогулка по Калейчи
Погрузитесь в атмосферу старого города, прогуливаясь по Калейчи. Уникальные кадры и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У ворот Адриана
«Минимум 20 кадров +7 фотографий авторской с обработкой для каждого путешественника»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:15, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00
Сегодня в 16:15
Завтра в 08:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна9 сентября 2025Совершенно потрясающий тур, кусочек аутентичной Турции 🔥❤️.. вкуснейшее местное вино из эндемических сортов винограда добавило +100 к настроению! 😋😁 Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в декабре 2025
Сейчас в Анталье в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год по теме «Авторские», 1 ⭐ отзыв, цены от €90. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль