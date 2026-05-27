Прогуляйтесь по следам первых христиан в сердце древнего Калеичи — там, где когда-то звучали колокола, а апостол Павел начал свой путь в Антиохию.
Вы узнаете о жизни православной общины, чудесно спасённых храмах и епископской резиденции, скрытых за фасадами старого города. Эта экскурсия откроет вам Анталию не просто как курорт, а как место великой христианской истории.
Описание экскурсииХристианский Калеичи: по следам апостола Павла и исчезнувших храмов Когда-то Калеичи был сердцем христианской Анталии — здесь звучали колокола, проходили крестные ходы и моряки молились перед дальними плаваниями. Именно отсюда, согласно Деяниям святых апостолов, апостол Павел отплыл в Антиохию после своей первой проповеди в Малой Азии. Приглашаю вас на прогулку по следам первых христиан старого города. Мы пройдём там, где за древними фасадами до сих пор хранится память о молитвах и чудесах. Наш путь начнётся у ворот Адриана, которые приоткрывают окно в прошлое. Вы увидите церковь Святого Георгия — один из православных храмов, действовавших здесь до 1920-х годов, и место, где когда-то стояла церковь Святого Николая. Я покажу храм Пресвятой Девы Марии, ныне известный как Усеченный минарет, и расскажу, почему он стал символом исчезнувшего христианского Калеичи. Мы побываем у церкви Панагии (ныне мечети Алааддина), поговорим о руинах, скрытых под современными домами, и вспомним храм Святого Пантелеймона, бывший городским собором в XIX веке. У башни Хыдырлык вы узнаете о древних захоронениях и чудесах, связанных с побережьем, а на смотровой площадке Кечили ощутите дыхание моря — по легенде, именно здесь святая равноапостольная царица Елена спасла от гибели моряков. Эта прогулка поможет вам увидеть Анталию не только как курорт, но и как часть великой христианской истории. После неё вы посмотрите на старый город иначе — увидите не только уютные кафе и отреставрированные особняки, но и невидимые церкви, чьи колокола всё ещё звучат в памяти этих улиц.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Адриана
- Церковь Святого Георгия
- Храм Пресвятой Девы Марии
- Церковь Панагии (ныне мечеть Алааддина)
- Башня Хыдырлык
- Смотровая площадка Кечили
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ворота Адриана, Достопримечательность, район Муратпаша, улица Ататюрк, 36/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
$150 за экскурсию