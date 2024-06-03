Ворота Адриана – экскурсии в Анталье

Найдено 18 экскурсий в категории «Ворота Адриана» в Анталье, цены от €20, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Восточная сказка» Антальи
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
115 отзывов
«Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций
Начало: У входа в Старый город Калеичи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
151129 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156125 за всё до 4 чел.
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189171 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
156 за всё до 3 чел.
Старая Анталья - путешествие в прошлое
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257206 за всё до 4 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 230 за всё до 6 чел.
Яркая Анталья на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Анталье
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Анталья с историком
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189180 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
Старый город и Археологический музей Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5542 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
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    узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли))) Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
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    экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.

    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
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    пролетело незаметно! Всем рекомендую этого гида 👍 Очень интересно рассказывает про город и культурные особенности страны, про жизнь сейчас. Еще раз большое спасибо!

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • S
    Stepan
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
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    вопросам. Очень интересно и познавательно! Комфортный маршрут, узнала про историю страны и города. С уверенностью могу рекомендовать Угура и его экскурсии. Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    «Восточная сказка» Антальи
    Сегодня были на экскурсии с ребенком 10 лет. До сих пор находимся под впечатлением,этот замечательный день останется на долго в наших
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    сердцах. Елена большое Вам спасибо!!! 🙏🌹 Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. У сына был квест с подарками и ему все очень понравилось. Большое спасибо за чудесные подарки. 🙏 А сколько красивых фотографий. Всем рекомендую!!!

  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Ворота Адриана»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. «Восточная сказка» Антальи
  2. Старый город Антальи: от истоков до наших дней
  3. Анталья за один день на авто - all inclusive
  4. Фотопрогулка по старой Анталье
  5. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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