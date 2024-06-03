читать дальше сердцах. Елена большое Вам спасибо!!! 🙏🌹 Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. У сына был квест с подарками и ему все очень понравилось. Большое спасибо за чудесные подарки. 🙏 А сколько красивых фотографий. Всем рекомендую!!!

Сегодня были на экскурсии с ребенком 10 лет. До сих пор находимся под впечатлением,этот замечательный день останется на долго в наших