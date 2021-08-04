Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда

Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей

4.4
3 отзыва
Групповая
В этом туре объединились турецкие Мальдивы и Прованс.

На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к красочному озеру Салда, отдохнёте среди белых песков и искупаетесь в прохладной и чистой воде.

А поля лаванды очаруют своим ароматом и подарят новые декорации для снимков!
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

04:00 — 05:00 Отправление из отеля (в регионе Анталья)
06:30 — 07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен
09:30 — 10:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают лавандовые поля (свободное время 2 часа)
12:00 — 12:15 Панорамная остановка возле Озера Бурдур, отдаленно напоминающего озеро Салда
13:00 — 13:30 Остановка на обед возле озера Салда
14:00 — 14:30 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)
17:30 — 18:00 Остановка на обед г. Чавдыр (шведский стол)
20:30 — 21:00 Возвращение в отели (в регионе Анталья)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды
  • Программа (тайминг) может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)
  • Экскурсия проходит без шопинга
  • Расстояние от центра Антальи до лавандовых полей 170 км
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до вашего отеля
— Питание на экскурсии: завтрак, обед и ужин (напитки оплачиваются отдельно)
— Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
4 авг 2021
Красивая, атмосферная экскурсия! С хорошими локациями и местами для отдыха!
И
24 июля 2021
Слабое питвние
н
7 июля 2021
Экскурсия понравится тем, кто хочет просто побывать на лавандовых полях и озере Салда. Места волшебные! Вот о Турции ничего не узнали. Наш сопровождающий - очень внимательный и приятный молодой человек. Но не гид пока. Надеюсь, в следующий раз он подготовится лучше.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньОзеро Салда🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Анталии

Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
1 отзыв
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
Отправиться к райскому озеру, раскрыть его секреты и отдохнуть среди ярких пейзажей
235200 за 1-4 чел.
Из Антальи - на горное озеро Салда
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Кирилл
5
5 отзывов
Из Антальи - на горное озеро Салда
Провести день на «турецких Мальдивах» и насладиться бирюзовой водой и марсианским ландшафтом
300225 за 1-5 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
Нет отзывов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
294250 за 1-4 чел.
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
TurkeyTours
4.5
39 отзывов
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
А вы знали, что в Турции есть свои Мальдивы
$40 за 1 человека
Зеленый Каньон из Анталии
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
5
2 отзыва
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар
$50 за 1 человека
Памуккале и озеро Салда из Анталии
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Памуккале и озеро Салда из Анталии
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
$40 за 1 человека
Зоопарк в Анталье
3 часа
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
Зоопарк в Анталье
Мы отвезем вас в необыкновенный зоопарк на окраине Антальи, площадь которого составляет 569000 м²
от $80 за 1-2 чел.
Обзорная экскурсия по Анталии
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
4.5
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Анталии
Все разнообразие Анталии за один день
$40 за 1 человека
Водопады Анталии
5 часов
Индивидуальная
Виктория
5
3 отзыва
Водопады Анталии
Приглашаю вас на экскурсию по водопадам Анталии
от $80 за 1-2 чел.
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Евгений
Нет отзывов
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
$190 за 1-6 чел.
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
7 часов
Индивидуальная
Евгений
Нет отзывов
Турецкие Мальдивы - озеро Салда
$200 за 1-6 чел.
Океанариум Анталии
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Океанариум Анталии
Океанариум в Анталии - идеальное место, чтобы объяснить нашим детям об особенности
$60 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ