1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€347 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
311€280 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: у вашего отеля
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
€50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
433€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIakub29 октября 2023Отличная экскурсия и отличный экскурсовод!
- ЛЛюдмила12 июля 2022Экскурсия просто великолепная. Впечатления останутся на долго. Хотелось бы чтобы во время передвижения в трансфере, чтобы гид рассказывал побольше информации. А в целом все прошло великолепно, если бы спросили поехала бы я ещё раз, то мой ответ да.
- ИИгорь28 апреля 2022Замечательная экскурсия, отдельное спасибо Угуру за безумно интересные разговоры, знание истории, индивидуальный подход, а также отличное вождение и комфортный автомобиль.
- ЕЕлена12 сентября 2021Экскурсия очень комфортная, ехать до озера 2 часа. Дорога не напрягает. Озеро с необычным цветом воды, самое приятное это прохладный
- ННина4 августа 2021Красивая, атмосферная экскурсия! С хорошими локациями и местами для отдыха!
- MMorozova15 октября 2020Очень интересная и познавательная экскурсия на озеро. Спасибо Кириллу за рассказ и отличную компанию! Рекомендую всем)
- ТТатьяна10 октября 2020Невероятные виды озера и опытный проводник - Кирилл-, который подарил нам помимо интересной информации, необыкновенные фото и видео на озере,
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Озеро Салда»
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