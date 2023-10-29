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ветерок и комфортная температура воздуха. Отдыхающих было немного, хотя было воскресенье. Зонтиков и шезлонгов на озере нет, но есть столы со скамейки под соснами, где можно устроить пикник. Есть душ, туалет и переодевалки. После отдыха на озере заехали на обед, Ели речную форель, все очень понравилось. Угур приятный и легкий человек, подстраивается под запросы туристов. Большое спасибо за экскурсию!