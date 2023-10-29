Экскурсии на озеро Салда из Сиде

Найдено 4 экскурсии в категории «Озеро Салда» в Анталье, цены от €50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Антальи - на горное озеро Салда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
347 за всё до 5 чел.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
311280 за всё до 4 чел.
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: у вашего отеля
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
50 за человека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
433390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Iakub
    29 октября 2023
    Из Антальи - на горное озеро Салда
    Отличная экскурсия и отличный экскурсовод!
  • Л
    Людмила
    12 июля 2022
    Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
    Экскурсия просто великолепная. Впечатления останутся на долго. Хотелось бы чтобы во время передвижения в трансфере, чтобы гид рассказывал побольше информации. А в целом все прошло великолепно, если бы спросили поехала бы я ещё раз, то мой ответ да.
  • И
    Игорь
    28 апреля 2022
    Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
    Замечательная экскурсия, отдельное спасибо Угуру за безумно интересные разговоры, знание истории, индивидуальный подход, а также отличное вождение и комфортный автомобиль.
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    Остались чрезвычайно довольны, очень красивое место, красивое озеро и действительно гораздо более приятная погода в горах. Если в Анталии жарко - экскурсия идеально вам подойдёт. Однозначно рекомендуем эту экскурсию, как и любую другую с Угуром. Спасибо ещё раз!

  • Е
    Елена
    12 сентября 2021
    Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
    Экскурсия очень комфортная, ехать до озера 2 часа. Дорога не напрягает. Озеро с необычным цветом воды, самое приятное это прохладный
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    ветерок и комфортная температура воздуха. Отдыхающих было немного, хотя было воскресенье. Зонтиков и шезлонгов на озере нет, но есть столы со скамейки под соснами, где можно устроить пикник. Есть душ, туалет и переодевалки. После отдыха на озере заехали на обед, Ели речную форель, все очень понравилось. Угур приятный и легкий человек, подстраивается под запросы туристов. Большое спасибо за экскурсию!

  • Н
    Нина
    4 августа 2021
    Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
    Красивая, атмосферная экскурсия! С хорошими локациями и местами для отдыха!
  • M
    Morozova
    15 октября 2020
    Из Антальи - на горное озеро Салда
    Очень интересная и познавательная экскурсия на озеро. Спасибо Кириллу за рассказ и отличную компанию! Рекомендую всем)
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2020
    Из Антальи - на горное озеро Салда
    Невероятные виды озера и опытный проводник - Кирилл-, который подарил нам помимо интересной информации, необыкновенные фото и видео на озере,
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    сделали впечатления о пребывании в Турции запоминающимися на долгое время. Я уже скучаю по этому месту, потому советую побывать там вместе с Кириллом ВСЕМ!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Озеро Салда»

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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Озеро Салда" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 390 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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