Вы погуляете по узким улочкам приморского городка с белыми домами и цветущими балконами, где хочется замедлиться и разглядывать каждую деталь.
А затем отдохнёте на одном из самых красивых пляжей Турции с прозрачной водой завораживающего цвета, светлым песком и фактурными скалами.
Описание экскурсии
Каш. Заберём вас у отеля и поедем в фотогеничный городок, больше похожий на греческий. По пути вы полюбуетесь побережьем, скалами и морскими просторами, посетите Амфитеатр. В Каше (около 2 ч) прогуляетесь по узким улочкам среди белых домов и цветущих балконов. Сможете заглянуть в кофейню и рассмотреть изделия ручной работы в сувенирных магазинчиках. А затем подниметесь к древнему амфитеатру — откуда тоже откроются морские пейзажи.
Капуташ. Далее у вас будет около 2 часов для купания и отдыха на пляже, который входит в десятку лучших в стране. Обратный путь до отеля займёт около 3 часов.
Организационные детали
- Включено: трансфер от и до отеля, Wi-Fi, вода в машине, обед (если выбрана данная опция), вход на Капуташ, прогулка на кораблике (если выбрана данная опция), страховка
- Дополнительно по желанию оплачиваются напитки во время обеда
в воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый без обеда
|€45
|Взрослый с обедом
|€56
|Взрослый с обедом и прогулкой на яхте
|€79
|Детский 0 - 3 года
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
