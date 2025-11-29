На уютной яхте мы пройдём вдоль побережья Анталии, чтобы испытать удачу на морской рыбалке. Найдём клёвое место, забросим удочки и насладимся потрясающими видами. А если повезёт, приготовим улов прямо на борту!
Описание водной прогулки
Организационные детали
- Рыбалка проходит на яхте с лицензией на рыбалку.
- Перед выходом в море вас ждёт брифинг по технике безопасности. На борту внимательная команда, есть спасательные жилеты.
- Время трансфера зависит от расположения вашего отеля, обычно дорога до места старта занимает около 1 часа. Сама рыбалка длится около 5 часов.
- В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно, снасти для рыбалки, завтрак и обед, приготовленный из улова.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 781 туриста
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€750 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из Антальи в Сиде
Начните отпуск без стресса с трансфером из Антальи в Сиде. Комфортные автомобили и опытные водители сделают вашу поездку незабываемой
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
€54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
€46 за всё до 7 чел.