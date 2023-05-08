Уникальное природное наследие: двухдневный тур в Каппадокию из Анталии
Каппадокия считается одним из самых красивых, живописных, сюрреалистичных и тем самым вдохновляющих мест во всей Турции. Это чудо природы ежегодно привлекает толпы туристов со всего мира. Не оставайтесь в стороне и посмотрите на красоты Каппадокии собственными глазами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Караван-сарай в древнем христианском городе Саратлы
- Древний подземный город Каяшехир
- Византийская крепость
- Единственная церковь
- Мечеть Ибрагима Паши
- Церковь Девы Марии, Римский хамам
- Город Ортахисар, панорама Лаванды
- Город Ургуп
- Долина Деврент
- Долина Фантазий
- Гончарная мастерская "Хитит"
- Церковь Святая Нино Грузия
- Церковь Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Город Гореме
- Полет на воздушном шаре
- Рассвет в Каппадокии
- Долина Голубей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждут незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой. Тур организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем наше приключение.
Что вас ждетКаппадокия может похвастаться уникальным историческим и культурным наследием. В ходе двухдневного тура мы осмотрим удивительные чудеса природы. Вас поразят пейзажи долины Деврент и Долины голубей, которые известны причудливыми каменными столбами. За время экскурсии вы увидите многочисленные каменные глыбы: от конусов и колонн до скал в форме шля.
Также нас ждет посещение подземного города, древних населенных пунктов и музея под открытом небом Гереме, в котором находится более 30 скальных церквей и часовен. Прогулка среди античных домов и церквей дополнит ощущение полного погружения в прошлое.
Воздушные шары на рассветеНа второй день стоит встать пораньше, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке, откуда удобнее всего наблюдать за взлетающими в небо воздушными шарами, а по желанию можно и вовсе полетать на них. После наша экскурсия продолжится, и мы посетим такие же интересные локации, как и в первый день тура.
Поедельник, Четверг, Суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером чай кофе вода)
- Входной билет в Подземный город
- Завтрак в первый день
- Завтрак в отеле
- Ужин в отеле (напитки за отдельную плату)
- Страховка
- Услуги гида (русско-, англо-, немецкоговорящие)
- Что не входит
- Напитки
- Обед в ресторане
- Закат в «Красной долине»
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» 40-50$
- Полет на воздушном шаре на рассвете
- Фотосессия на джипе 35$
- Панорама 25$
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Поедельник, Четверг, СубботаЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После бронирования мы сообщим Вам место геолокации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На автобусе
Необычные
Выездные
На весь день
Каппадокия
История и культура
Пещеры
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Дата и количество участников выбирается при бронировании