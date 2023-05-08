Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)

Уникальное природное наследие: двухдневный тур в Каппадокию из Анталии

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Каппадокия считается одним из самых красивых, живописных, сюрреалистичных и тем самым вдохновляющих мест во всей Турции. Это чудо природы ежегодно привлекает толпы туристов со всего мира. Не оставайтесь в стороне и посмотрите на красоты Каппадокии собственными глазами.
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Ближайшие даты:
8
мая
11
мая
13
мая
15
мая
18
мая
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Что вас ожидает:

  • Караван-сарай в древнем христианском городе Саратлы
  • Древний подземный город Каяшехир
  • Византийская крепость
  • Единственная церковь
  • Мечеть Ибрагима Паши
  • Церковь Девы Марии, Римский хамам
  • Город Ортахисар, панорама Лаванды
  • Город Ургуп
  • Долина Деврент
  • Долина Фантазий
  • Гончарная мастерская "Хитит"
  • Церковь Святая Нино Грузия
  • Церковь Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Город Гореме
  • Полет на воздушном шаре
  • Рассвет в Каппадокии
  • Долина Голубей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждут незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой. Тур организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем наше приключение.
Что вас ждетКаппадокия может похвастаться уникальным историческим и культурным наследием. В ходе двухдневного тура мы осмотрим удивительные чудеса природы. Вас поразят пейзажи долины Деврент и Долины голубей, которые известны причудливыми каменными столбами. За время экскурсии вы увидите многочисленные каменные глыбы: от конусов и колонн до скал в форме шля.
Также нас ждет посещение подземного города, древних населенных пунктов и музея под открытом небом Гереме, в котором находится более 30 скальных церквей и часовен. Прогулка среди античных домов и церквей дополнит ощущение полного погружения в прошлое.
Воздушные шары на рассветеНа второй день стоит встать пораньше, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке, откуда удобнее всего наблюдать за взлетающими в небо воздушными шарами, а по желанию можно и вовсе полетать на них. После наша экскурсия продолжится, и мы посетим такие же интересные локации, как и в первый день тура.

Поедельник, Четверг, Суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером чай кофе вода)
  • Входной билет в Подземный город
  • Завтрак в первый день
  • Завтрак в отеле
  • Ужин в отеле (напитки за отдельную плату)
  • Страховка
  • Услуги гида (русско-, англо-, немецкоговорящие)
Что не входит
  • Напитки
  • Обед в ресторане
  • Закат в «Красной долине»
  • Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» 40-50$
  • Полет на воздушном шаре на рассвете
  • Фотосессия на джипе 35$
  • Панорама 25$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Поедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После бронирования мы сообщим Вам место геолокации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
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История и культура
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