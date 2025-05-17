Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
21 июн в 04:30
23 июн в 04:30
$110 за человека
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 3:00 (точное время выезда зависит от расположения отеля).
21 июн в 03:00
23 июн в 03:00
$111 за человека
Завтра в 03:00
21 июн в 03:00
$90 за человека
Последние отзывы на туры
- AAntoskaitm17 мая 20251)Слабый, молчаливый гид. Два дня почти в тишине жёстко. 2)Отель на мой взгляд не отличается от обычного и не стоил лишних трат. За эти два пункта снял звезду. В остальном все места офигенные.
- IIULIIA8 мая 2025Программа довольно насыщенная, особенно в первый день. Нас возили на комфортабельном автобусе, рассказывали о тех местах, куда привозили. Места очень
- ААлександра5 мая 2025Чудечное путешествие, очень понравился пещерный отель: семейный бизнес, милый завтрак в отеле. Из 2х дней насыщенный первый день с прогулками,
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «VIP-туры»
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Сейчас в Анталье в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 90 до 111. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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