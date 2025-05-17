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VIP-туры в Анталье с премиальным подходом

Найдено 3 тура в категории «VIP-туры» в Анталье, цены от $90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
На автобусе
1.5 день
19 отзывов
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
21 июн в 04:30
23 июн в 04:30
$110 за человека
Каппадокия Deluxe двухдневный премиум-тур с проживанием в пещерном отеле
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Каппадокия Deluxe двухдневный премиум-тур с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 3:00 (точное время выезда зависит от расположения отеля).
21 июн в 03:00
23 июн в 03:00
$111 за человека
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Анталии
Пешая
На автобусе
1 день 20 часов
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Анталии
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
21 июн в 03:00
$90 за человека

Последние отзывы на туры

  • A
    Antoskaitm
    17 мая 2025
    Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
    1)Слабый, молчаливый гид. Два дня почти в тишине жёстко. 2)Отель на мой взгляд не отличается от обычного и не стоил лишних трат. За эти два пункта снял звезду. В остальном все места офигенные.
  • I
    IULIIA
    8 мая 2025
    Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
    Программа довольно насыщенная, особенно в первый день. Нас возили на комфортабельном автобусе, рассказывали о тех местах, куда привозили. Места очень
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    живописные, как и сама дорога до них. Во второй день каждый выбирал на утро, что хотел (доп. оплата): полет на шаре, катание на джипах за шарами, катание на лошадях. Потом были в долине и паре торговых мест. Пещерный отель, где мы жили, был замечательный, утром нас накормили вкусным завтраком. Большой спасибо нашему гиду Оксане, она молодец, старалась сделать экскурсию нашей большой группы максимально комфортной. Также очень удобно, что забирают и возвращают в отель, где живёшь.

  • А
    Александра
    5 мая 2025
    Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
    Чудечное путешествие, очень понравился пещерный отель: семейный бизнес, милый завтрак в отеле. Из 2х дней насыщенный первый день с прогулками,
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    рассказами гида, второй день с панорамой воздушных шаров. Минус второго дня: не было остановок с прогулками, три коммерческие остановки-это нормально,но хочется добавить одну остановку с прогулкой,тк ощущения остались только от езды в автобусе. Отдельное спасибо гиду Эрдалу и водителям.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «VIP-туры»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
  2. Каппадокия Deluxe двухдневный премиум-тур с проживанием в пещерном отеле
  3. Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Анталии
Какие места ещё посмотреть в Анталье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Олимпос
  2. Памуккале
Сколько стоит тур в Анталье в июне 2025
Сейчас в Анталье в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 90 до 111. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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