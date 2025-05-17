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живописные, как и сама дорога до них. Во второй день каждый выбирал на утро, что хотел (доп. оплата): полет на шаре, катание на джипах за шарами, катание на лошадях. Потом были в долине и паре торговых мест. Пещерный отель, где мы жили, был замечательный, утром нас накормили вкусным завтраком. Большой спасибо нашему гиду Оксане, она молодец, старалась сделать экскурсию нашей большой группы максимально комфортной. Также очень удобно, что забирают и возвращают в отель, где живёшь.