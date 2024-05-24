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20%
Авторский тур
1 день 14 часов
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
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17%
Авторский тур
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
65$54 за человека
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна24 мая 2024Все супер! Каппадокия изумительна и прекрасна и дело не только в шарах, хотя они безусловно являются определённым шармом этого места.
- ДДарья23 мая 2024Самая лучшая поездка, которая у меня была! Каппадокия прекрасная, оч хороший гид, влюбил в Турцию! Такую долгую дорогу не почувствовали,
- ААнжелика21 мая 2024Только что вернулась с экскурсии и пока впечатления свежие, хочу поделиться. Экскурсия о-о-очень понравилась впечатление сильное оставила (естественно положительное). Гид
- РРоман14 марта 2024Брали экскурсию в сентябре 2023. Остались очень довольны. Особенно гид Ильяс, очень хорошо рассказывал и объяснял, не давал скучать и
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «История и культура»
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