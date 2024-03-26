Описание тура
Организационные детали
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается
Этот список поможет вам собраться:
Снаряжение:
• Небольшой рюкзак для прогулок
Одежда и обувь:
• Кроссовки треккинговые
• Сандалии спортивные или сланцы
• Панама / кепка / бафф
• Дождевик
• Кофта флисовая
• Футболка либо рубашка с длинным рукавом
• 1-2 футболки
• Штаны ходовые легкие, шорты
• Носки 2-3 пары
• Нижнее бельё
Что ещё взять:
• Средства личной гигиены
• Личная аптечка (при хронических заболеваниях)
• Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет
• Крем от загара SPF 30-40
• Помада гигиеническая
• Индивидуальная бутылка для воды, либо питьевая система гидратор от 2,5 л
• Фотоаппарат, видеокамера
Документы:
• Действующий ЗАГРАНПАСПОРТ
• Полис страхования
• Деньги на дополнительные расходы
Проживание. Будем жить в отеле Virtus Cappadocia Hotel Göreme, 2-3-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки в отеле.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча и ночной переезд в Каппадокию
Встречаемся на автовокзале Антальи в 19:00 и на ночном автобусе отправимся в Каппадокию. Расстояние — 500 км.
Красная и Розовая долины
Прибудем в Гёреме и заселимся в гостиницу. После завтрака начнём исследовать Каппадокию. Прогуляемся по Красной и Розовой долинам. Будем осматривать древние церкви прямо в пещерах, проходить по каменным тоннелям, любоваться инопланетными пейзажами вокруг и много фотографироваться.
Вернёмся в Гёреме. У вас будет свободное время, чтобы побывать в крупнейшем монастырском комплексе Каппадокии — музее под открытым небом Гёреме. Или вы можете пройтись по городку, заглянуть в сувенирные магазины и попробовать местную еду.
Долина Любви, пещерный город Чавушин и долина Пашаба
После завтрака нас ждёт путешествие в долину Любви. Скалы здесь напоминают огромные столбы или грибы и имеют фаллическую форму.
Следующая локация — пещерный город Чавушин. Ещё с 10 века на территории селились последователи Христа, скрывающиеся от гонений. В скалах они обустроили церкви, дома, мастерские и кельи. Лишь в 1953 году оставшихся жителей переселили отсюда.
В деревне Чавушин заглянем в музей керамики, где можно не только полюбоваться удивительными изделиями, но и купить что-то в подарок себе и близким.
По тропе прогуляемся до долины Пашаба, где издавна выращивали виноград. О традициях не забыли и в наше время: считается, что вино, производящееся здесь, одно из лучших во всей Турции! В долине полюбуемся каменными столбами в виде грибов, которые называют «дымоходами фей».
Рассвет над Гёреме, подземный город и закат на высшей точке Каппадокии
Сегодня мы опередим солнце и встанем ещё до его восхода, поднимемся на смотровую площадку и будем наблюдать, как первые рассветные лучи окрасят Гёреме. Волшебную картину дополнят взмывающие в небо воздушные шары самых разных цветов.
После завтрака поедем в город Деринкую, под которым был обнаружен подземное поселение 2-1 тыс. до н. э! Его глубина около 60 метров, а вместить в себя он мог до 20 тыс. человек вместе со скотом. Люди уходили под землю, спасаясь от гонений и набегов.
Затем побываем в крепости Учхисар, чтобы встретить закат на высшей точке Каппадокии. Вечер проведём, делясь впечатлениями и рассматривая фотографии, а затем вновь сядем на ночной автобус и поедем назад в Анталью.
Ночной переезд и возвращение в Анталью
На автобусе проедем 500 км. Затем — трансфер в аэропорт Антальи.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$560
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансферы по программе
- Сопровождение инструктора
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Групповая аптечка
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Билеты до Антальи и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка