Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии

Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Отправляемся в сказочное путешествие за самыми живописными видами Каппадокии и необычными локациями: вы побываете в пещерном городе и пройдёте по каменным тоннелям, спуститесь в подземное поселение, возникшее во 2-1 тыс.
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до н. э., и прогуляетесь по долине Пашаба, где издавна выращивали виноград.

Мы будем наблюдать, как рождается утро и по разноцветным воздушным шарам скользят первые солнечные лучи, а вечером поднимемся на самую высокую точку Каппадокии — башню Учхисар — и насладимся невероятным закатом.

5
2 отзыва
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 19:00

Описание тура

Организационные детали

Условия отмены:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается

Этот список поможет вам собраться:

Снаряжение:

• Небольшой рюкзак для прогулок

Одежда и обувь:

• Кроссовки треккинговые
• Сандалии спортивные или сланцы
• Панама / кепка / бафф
• Дождевик
• Кофта флисовая
• Футболка либо рубашка с длинным рукавом
• 1-2 футболки
• Штаны ходовые легкие, шорты
• Носки 2-3 пары
• Нижнее бельё

Что ещё взять:

• Средства личной гигиены
• Личная аптечка (при хронических заболеваниях)
• Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет
• Крем от загара SPF 30-40
• Помада гигиеническая
• Индивидуальная бутылка для воды, либо питьевая система гидратор от 2,5 л
• Фотоаппарат, видеокамера

Документы:

• Действующий ЗАГРАНПАСПОРТ
• Полис страхования
• Деньги на дополнительные расходы

Проживание. Будем жить в отеле Virtus Cappadocia Hotel Göreme, 2-3-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в отеле.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и ночной переезд в Каппадокию

Встречаемся на автовокзале Антальи в 19:00 и на ночном автобусе отправимся в Каппадокию. Расстояние — 500 км.

2 день

Красная и Розовая долины

Прибудем в Гёреме и заселимся в гостиницу. После завтрака начнём исследовать Каппадокию. Прогуляемся по Красной и Розовой долинам. Будем осматривать древние церкви прямо в пещерах, проходить по каменным тоннелям, любоваться инопланетными пейзажами вокруг и много фотографироваться.

Вернёмся в Гёреме. У вас будет свободное время, чтобы побывать в крупнейшем монастырском комплексе Каппадокии — музее под открытым небом Гёреме. Или вы можете пройтись по городку, заглянуть в сувенирные магазины и попробовать местную еду.

Красная и Розовая долиныКрасная и Розовая долиныКрасная и Розовая долиныКрасная и Розовая долины
3 день

Долина Любви, пещерный город Чавушин и долина Пашаба

После завтрака нас ждёт путешествие в долину Любви. Скалы здесь напоминают огромные столбы или грибы и имеют фаллическую форму.

Следующая локация — пещерный город Чавушин. Ещё с 10 века на территории селились последователи Христа, скрывающиеся от гонений. В скалах они обустроили церкви, дома, мастерские и кельи. Лишь в 1953 году оставшихся жителей переселили отсюда.

В деревне Чавушин заглянем в музей керамики, где можно не только полюбоваться удивительными изделиями, но и купить что-то в подарок себе и близким.

По тропе прогуляемся до долины Пашаба, где издавна выращивали виноград. О традициях не забыли и в наше время: считается, что вино, производящееся здесь, одно из лучших во всей Турции! В долине полюбуемся каменными столбами в виде грибов, которые называют «дымоходами фей».

Долина Любви, пещерный город Чавушин и долина ПашабаДолина Любви, пещерный город Чавушин и долина ПашабаДолина Любви, пещерный город Чавушин и долина ПашабаДолина Любви, пещерный город Чавушин и долина ПашабаДолина Любви, пещерный город Чавушин и долина Пашаба
4 день

Рассвет над Гёреме, подземный город и закат на высшей точке Каппадокии

Сегодня мы опередим солнце и встанем ещё до его восхода, поднимемся на смотровую площадку и будем наблюдать, как первые рассветные лучи окрасят Гёреме. Волшебную картину дополнят взмывающие в небо воздушные шары самых разных цветов.

После завтрака поедем в город Деринкую, под которым был обнаружен подземное поселение 2-1 тыс. до н. э! Его глубина около 60 метров, а вместить в себя он мог до 20 тыс. человек вместе со скотом. Люди уходили под землю, спасаясь от гонений и набегов.

Затем побываем в крепости Учхисар, чтобы встретить закат на высшей точке Каппадокии. Вечер проведём, делясь впечатлениями и рассматривая фотографии, а затем вновь сядем на ночной автобус и поедем назад в Анталью.

Рассвет над Гёреме, подземный город и закат на высшей точке КаппадокииРассвет над Гёреме, подземный город и закат на высшей точке КаппадокииРассвет над Гёреме, подземный город и закат на высшей точке КаппадокииРассвет над Гёреме, подземный город и закат на высшей точке КаппадокииРассвет над Гёреме, подземный город и закат на высшей точке Каппадокии
5 день

Ночной переезд и возвращение в Анталью

На автобусе проедем 500 км. Затем — трансфер в аэропорт Антальи.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$560
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение инструктора
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Групповая аптечка
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Билеты до Антальи и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
Завершение: Автовокзал Антальи, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
26 мар 2024
Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
Т
15 мар 2024
Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует на самом деле. Это как будто ты попал в другую
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планету или в сказку. Там такие необычные формы гор и скал, которые напоминают замки и башни. А еще там можно полетать на воздушном шаре на рассвете - это незабываемые впечатления! И конечно же, стоит посетить подземные города - это просто удивительно, как люди могли создать такое много веков назад. Я очень рада, что побывала в Каппадокии и обязательно вернусь туда еще раз!

Тур входит в следующие категории Антальи

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