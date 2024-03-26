После завтрака нас ждёт путешествие в долину Любви. Скалы здесь напоминают огромные столбы или грибы и имеют фаллическую форму.

Следующая локация — пещерный город Чавушин. Ещё с 10 века на территории селились последователи Христа, скрывающиеся от гонений. В скалах они обустроили церкви, дома, мастерские и кельи. Лишь в 1953 году оставшихся жителей переселили отсюда.

В деревне Чавушин заглянем в музей керамики, где можно не только полюбоваться удивительными изделиями, но и купить что-то в подарок себе и близким.

По тропе прогуляемся до долины Пашаба, где издавна выращивали виноград. О традициях не забыли и в наше время: считается, что вино, производящееся здесь, одно из лучших во всей Турции! В долине полюбуемся каменными столбами в виде грибов, которые называют «дымоходами фей».