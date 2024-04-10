Экскурсия рассчитана на родителей с детьми 5-12 лет.

Входные билеты не включены в стоимость и приобретаются самостоятельно.

Отдельно оплачивается стоимость сувениров и другие личные расходы.

Возможность заказать трансфер.

Что вас ожидает: Начнем свое путешествие в Античность с изучения карты Турции, затем перенесемся в детский зал, где все ярко и понятно представлено, только не пропускайте рассказ гида, потом нас ждут мини задания. Вот мы добрались до зала с первыми орудиями труда и первыми украшениям. А вы знаете из чего были сделаны первые серьги? Пройдем через зал античности, начиная вспоминать древних Богов. А вот и они! После краткого рассказа – присядем отдохнуть. Здесь мы обычно, погрузивших в атмосферу величия Богов, рисуем эскизы статуй. За лучший рисунок обещаю подарочек. Если нам повезет, попадем на концерт симфонического концерта в соседнем зале. Переходим в зал с мозаиками. Расскажу мифы и познакомлю с некоторыми техниками мозаики. Теперь мы знаем достаточно много про античный мир и можем расколдовывать скульптуры и подслушивать их разговоры. На выходе нас ждет просторный дворик со своими обитателями. Важная информация: