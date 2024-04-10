Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Представьте радость ваших детей, когда они увидят, как история оживает перед их глазами в Археологическом музее Анталии.
Эта экскурсия специально разработана для маленьких исследователей и их родителей, чтобы совместно открывать древние тайны в увлекательной форме.
Ваша семья познакомится с картой Турции времен античности, исследует детский зал с интерактивными экспонатами и выполнит мини-задания, которые сделают обучение веселым и захватывающим.
Узнайте, из чего были сделаны первые украшения, и нарисуйте эскизы статуй богов, среди которых лучший будет награжден подарком.
Может быть, вам даже повезет услышать симфонический концерт! Завершите свое путешествие в зале с мозаиками, где каждый сможет попробовать расшифровать древние мифы. Экскурсия рассчитана на детей от 5 до 12 лет, входные билеты приобретаются отдельно. Также доступен заказ индивидуального трансфера для вашего удобства
Эта экскурсия специально разработана для маленьких исследователей и их родителей, чтобы совместно открывать древние тайны в увлекательной форме.
Ваша семья познакомится с картой Турции времен античности, исследует детский зал с интерактивными экспонатами и выполнит мини-задания, которые сделают обучение веселым и захватывающим.
Узнайте, из чего были сделаны первые украшения, и нарисуйте эскизы статуй богов, среди которых лучший будет награжден подарком.
Может быть, вам даже повезет услышать симфонический концерт! Завершите свое путешествие в зале с мозаиками, где каждый сможет попробовать расшифровать древние мифы. Экскурсия рассчитана на детей от 5 до 12 лет, входные билеты приобретаются отдельно. Также доступен заказ индивидуального трансфера для вашего удобства
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Начнем свое путешествие в Античность с изучения карты Турции, затем перенесемся в детский зал, где все ярко и понятно представлено, только не пропускайте рассказ гида, потом нас ждут мини задания. Вот мы добрались до зала с первыми орудиями труда и первыми украшениям. А вы знаете из чего были сделаны первые серьги? Пройдем через зал античности, начиная вспоминать древних Богов. А вот и они! После краткого рассказа – присядем отдохнуть. Здесь мы обычно, погрузивших в атмосферу величия Богов, рисуем эскизы статуй. За лучший рисунок обещаю подарочек. Если нам повезет, попадем на концерт симфонического концерта в соседнем зале. Переходим в зал с мозаиками. Расскажу мифы и познакомлю с некоторыми техниками мозаики. Теперь мы знаем достаточно много про античный мир и можем расколдовывать скульптуры и подслушивать их разговоры. На выходе нас ждет просторный дворик со своими обитателями. Важная информация:
- Экскурсия рассчитана на родителей с детьми 5-12 лет.
- Входные билеты не включены в стоимость и приобретаются самостоятельно.
- Отдельно оплачивается стоимость сувениров и другие личные расходы.
- Возможность заказать трансфер.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что входит
- Услуги гида
Что не входит
- Входные билеты
- Любый личные траты
- Трансфер (по желанию можете заказать)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: Археологический музей Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на родителей с детьми 5-12 лет
- Входные билеты не включены в стоимость и приобретаются самостоятельно
- Если возникли проблемы с покупкой билетов, напишите и мы вам поможем
- Отдельно оплачивается стоимость сувениров и другие личные расходы
- Возможность заказать трансфер
- 1-6 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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