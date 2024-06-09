Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)

Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Это будет мини-путешествие в прошлое по всем периодам развития города. Вы увидите ворота императора Адриана и знаменитый минарет Йивли — символ Антальи. Посетите новый музей с богатой коллекцией древностей, полюбуетесь домами 19 века.

Услышите рассказы гида об истории, мифах и легендах, обычаях и современных традициях местных жителей.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей «Некрополис»

В новом музее вы посмотрите на статуи языческих богов и богинь, саркофаги и сокровища Пергамского царства, Римской и Византийской империй. Услышите мифы и легенды об основателе города.

На прогулке по Анталье вы увидите:

  • Этнографический музей
  • Ворота Адриана
  • Мечеть Шехзаде Коркута
  • Турецкие дома 19 века
  • Старый город Калеичи
  • Порт Калеичи Марина
  • Минарет Йивли
  • Музейный комплекс дервишей
  • Площадь Джумхуриет
  • Памятник Ататюрку

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, билеты в музей «Некрополис» и бутылка воды на человека
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 8 человек от вашего отеля в Анталье, Белеке, Кемере, Сиде и Кунду. Подробности обсудим в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

ежедневно в 09:00 и 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€42
Дети 8-12 лет€19
Дети до 7 лет€8
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея «Некрополис»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиМузеиЛетниеСвятые местаОбзорныеВорота АдрианаПопулярные местаКалеичиСтарый портМинарет ЙивлиСамое главноеНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Антальи

Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
скидка
19%
Квест
2 часа
19 отзывов
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144116 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Маленькими шагами к Большой истории - музей Анталии для взрослых с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталье
ХорошоТам