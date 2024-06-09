Это будет мини-путешествие в прошлое по всем периодам развития города. Вы увидите ворота императора Адриана и знаменитый минарет Йивли — символ Антальи. Посетите новый музей с богатой коллекцией древностей, полюбуетесь домами 19 века.
Услышите рассказы гида об истории, мифах и легендах, обычаях и современных традициях местных жителей.
Услышите рассказы гида об истории, мифах и легендах, обычаях и современных традициях местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей «Некрополис»
В новом музее вы посмотрите на статуи языческих богов и богинь, саркофаги и сокровища Пергамского царства, Римской и Византийской империй. Услышите мифы и легенды об основателе города.
На прогулке по Анталье вы увидите:
- Этнографический музей
- Ворота Адриана
- Мечеть Шехзаде Коркута
- Турецкие дома 19 века
- Старый город Калеичи
- Порт Калеичи Марина
- Минарет Йивли
- Музейный комплекс дервишей
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрку
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, билеты в музей «Некрополис» и бутылка воды на человека
- За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 8 человек от вашего отеля в Анталье, Белеке, Кемере, Сиде и Кунду. Подробности обсудим в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 09:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€42
|Дети 8-12 лет
|€19
|Дети до 7 лет
|€8
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея «Некрополис»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Анталье
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури Кылычголу. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и на болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
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