Приглашаем на индивидуальную морскую рыбалку. Она пройдёт на комфортном судне Seagull в компании опытных местных рыбаков. Мы заедем за вами в отель в Анталье и отвезём на пляж Олимпос, откуда выйдем в открытое море. Рыбалка возможна как неподалёку от берега, так и на глубине на крупную рыбу.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы отправитесь на рыбалку в компании профессионалов, которые этим живут. Мы поделимся особенностями турецкой рыбалки. Покажем местные снасти и раскроем методы ловли. Расскажем, какую рыбу и где можно поймать. С мая по сентябрь нашим гостям чаще всего везёт с груперами, голубым тунцом и лихией обыкновенной. В другие сезоны — с морской щукой и рыбой махи-махи. Пойманная рыба, по желанию, отправляется обратно в море или остаётся у вас.

Организационные детали