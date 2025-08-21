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выбор приманок, и воблеры, и резина, и приспособления для ловли на живца (мелкой рыбы для этого вы тоже поймаете сами).

Эмра нацелен на результат и сделает всё, что бы его достичь.

Мы меняли локации, пробовали разные глубины, проходили троллингом с небольшим заглублением, рыбачили на живца, пробовали глубоководный троллинг, ловили в заброс (джиговали).

Старания не прошли даром) мне удалось подсечь и поднять с глубины около 100 метров неплохого окушка (группера). Непередаваемые эмоции и яркие впечатления! Рыбаки в курсе)

Благодарю Эмра за его работу!