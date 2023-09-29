Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)

Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами

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Ответы на вопросы
Приглашаем на индивидуальную морскую рыбалку. Она пройдёт на комфортном судне Seagull в компании опытных местных рыбаков. Мы заедем за вами в отель в Анталье и отвезём на пляж Олимпос, откуда выйдем в открытое море. Рыбалка возможна как неподалёку от берега, так и на глубине на крупную рыбу.
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы отправитесь на рыбалку в компании профессионалов, которые этим живут. Мы поделимся особенностями турецкой рыбалки. Покажем местные снасти и раскроем методы ловли. Расскажем, какую рыбу и где можно поймать. С мая по сентябрь нашим гостям чаще всего везёт с груперами, голубым тунцом и лихией обыкновенной. В другие сезоны — с морской щукой и рыбой махи-махи. Пойманная рыба, по желанию, отправляется обратно в море или остаётся у вас.

Организационные детали

  • Из Антальи до пляжа Олимпос ехать около 1,5 часов. Трансфер в обе стороны входит в стоимость.
  • Также в стоимость включены: питьевая вода, снеки, спасательные жилеты, все рыболовные принадлежности
  • На борт разрешено брать еду и напитки
  • По желанию после рыбалки можно пообедать в рыбном ресторане на берегу (оплачивается дополнительно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
Рыбалка
Водные развлечения
Природа и пейзажи
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