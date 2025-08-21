Приглашаем на индивидуальную морскую рыбалку. Она пройдёт на комфортной семиместной яхте Seagull в компании опытных местных рыбаков. Встретимся на пляже Олимпос, откуда выйдем в открытое море. Рыбалка возможна как неподалёку от берега, так и на глубине на крупную рыбу.
Описание экскурсии
Вы отправитесь на рыбалку в компании профессионалов, которые этим живут. Мы поделимся особенностями турецкой рыбалки. Покажем местные снасти и раскроем методы ловли. Расскажем, какую рыбу и где можно поймать. С мая по сентябрь нашим гостям чаще всего везёт с груперами, голубым тунцом и амберджеком. В другие сезоны — с морской щукой и рыбой махи-махи. Пойманная рыба, по желанию, отправляется обратно в море или остаётся у вас.
Организационные детали
- Из Антальи до пляжа Олимпос вы добираетесь самостоятельно
- Если вам нужен трансфер — уточните цену в переписке
- В стоимость включены: питьевая вода, снеки, спасательные жилеты, все рыболовные принадлежности
- Яхта оборудована эхолотом и троллинговым электромотором
- На борт разрешено брать еду и напитки
- По желанию после рыбалки можно пообедать в рыбном ресторане на берегу (оплачивается дополнительно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Эмра — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 11 туристов
Привет всем! Мы Елена и Эмра. Приглашаем вас на дружескую рыбалку в невероятно красивых местах. Мы проводим в море огромную часть жизни — и с радостью поделимся с вами своими рыболовными знаниями и открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Если вы являетесь поклонником рыбалки и хотите попытать счастья в местных водах, то вам сюда!
Эмра - капитан катера и опытный рыбак, в его арсенале спиннинги под разные задачи и большой
Эмра - капитан катера и опытный рыбак, в его арсенале спиннинги под разные задачи и большой
Вам был полезен этот отзыв?
А
В Турции рыбачим больше 20 лет) Но такой рыбалки, не было давно)
Спасибо Елене, и ее команде, за роскошно проведенное время на воде!
Рекомендую всем!
Результат: Амберджак почти 30кг 💪 👌 👍
Спасибо Елене, и ее команде, за роскошно проведенное время на воде!
Рекомендую всем!
Результат: Амберджак почти 30кг 💪 👌 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)»
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборМорская рыбалка у берегов Анталии
Начать день с морской свежести и забросить свою удочку
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
14 авг в 06:30
€70 за человека
Групповая
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
€37 за человека
Групповая
Морская прогулка к бухтам Порто Дженевис и Сазак - из Антальи (всё включено)
Расслабленный день на яхте с купанием в уединённых уголках побережья и обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
€33 за человека
Групповая
до 24 чел.
Морская рыбалка в Белеке с обедом на борту - из Антальи
Свежий улов, гриль и Средиземное море
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
15 авг в 06:30
€69 за человека
от €850 за экскурсию