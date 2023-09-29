Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Приглашаем на индивидуальную морскую рыбалку. Она пройдёт на комфортном судне Seagull в компании опытных местных рыбаков. Мы заедем за вами в отель в Анталье и отвезём на пляж Олимпос, откуда выйдем в открытое море. Рыбалка возможна как неподалёку от берега, так и на глубине на крупную рыбу.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
30
сен
сен
1
окт
окт
2
окт
окт
3
окт
окт
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окт
окт
5
окт
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы отправитесь на рыбалку в компании профессионалов, которые этим живут. Мы поделимся особенностями турецкой рыбалки. Покажем местные снасти и раскроем методы ловли. Расскажем, какую рыбу и где можно поймать. С мая по сентябрь нашим гостям чаще всего везёт с груперами, голубым тунцом и лихией обыкновенной. В другие сезоны — с морской щукой и рыбой махи-махи. Пойманная рыба, по желанию, отправляется обратно в море или остаётся у вас.
Организационные детали
- Из Антальи до пляжа Олимпос ехать около 1,5 часов. Трансфер в обе стороны входит в стоимость.
- Также в стоимость включены: питьевая вода, снеки, спасательные жилеты, все рыболовные принадлежности
- На борт разрешено брать еду и напитки
- По желанию после рыбалки можно пообедать в рыбном ресторане на берегу (оплачивается дополнительно)
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Анталье
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Эмра — ваш гид в Анталии
Привет всем! Мы Елена и Эмра. Приглашаем вас на дружескую рыбалку в невероятно красивых местах. Мы проводим в море огромную часть жизни — и с радостью поделимся с вами своими рыболовными знаниями и открытиями.
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Природа и пейзажи
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