Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова. Во время поездки будет несколько остановок в наиболее рыбных местах, так что добыча гарантирована.
Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать.
Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать.
Описание экскурсииРыбная ловля в открытом море значительно увлекательнее, чем с берега. И разнообразие обитателей намного отличается от пресных водоемов. А флора и фауна Средиземного моря особенно богата на животный мир. Рыбалка в Анталии Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова. Во время поездки будет несколько остановок в наиболее рыбных местах, так что добыча гарантирована. Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать.
Понедельник, Четверг, Суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Анталии
- Побережье Средиземного моря
Что включено
- Встреча из отелей в Анталии и трансфер в гавань Анталии
- 5 часов рыбалки на лодке
- Рыболовные снасти
- Обед
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
- Фото и видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Турция, Анталья, район Серик, махалле Белек
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Рекомендую! Рыбка ловилась небольшая, но все остались довольны. Крабов поймали много. Купались в чистейшем море! Капитан-кок приготовил вкуснейший обед из нашего улова! В веселой дружной компании провели чудесный день в открытом море! Спасибо всем членам экипажа, водителю и организаторам! 👌
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I
Отличная экскурсия
Забрали в 6 утра из отеля. В 7:15 мы были у рыбацкого судна, с которого мы отправились вначале ловить рыбу (наловили и большой, и маленькой — штук 30 всей
Забрали в 6 утра из отеля. В 7:15 мы были у рыбацкого судна, с которого мы отправились вначале ловить рыбу (наловили и большой, и маленькой — штук 30 всей
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P
Морская рыбалка в Анталии - это просто сказка! Вода была кристально чистой, а рыбы много и разнообразной. Отдельное спасибо гиду, который делился интересными фактами о морской жизни. Обязательно повторим эту экскурсию в следующем году!
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F
Это была самая интересная экскурсия на рыбалку, в которой мне доводилось участвовать! Великолепное обслуживание, прекрасные виды и, конечно же, отличный улов! Я уже рекомендовал эту экскурсию своим друзьям, и они тоже в восторге!
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Е
Рыбалка отличная, очень понравилось. Ловили рыбу, а потом ещё на эту рыбу крабов. Очень не напряжная, прям релакс. Из Анталии трансфер не слишком долгий. Лодка нормальная, команда из двух человек вполне отзывчивая. Вкусный обед.
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H
Я была в восторге от морской рыбалки в Анталии! Мы отправились на уютную яхту и в течение дня поймали много вкусной рыбы. Опытный гид помогал нам на каждом шагу. Эта экскурсия оставила незабываемые впечатления.
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Входит в следующие категории Антальи
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