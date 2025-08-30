Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова. Во время поездки будет несколько остановок в наиболее рыбных местах, так что добыча гарантирована.



Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать. 4.2 25 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия -23% $85 выгода $19.50 $65.50 за человека 4.2 25 отзывов 🇷🇺 русский 5 часов 1-12 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Рыбная ловля в открытом море значительно увлекательнее, чем с берега. И разнообразие обитателей намного отличается от пресных водоемов. А флора и фауна Средиземного моря особенно богата на животный мир. Рыбалка в Анталии Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова. Во время поездки будет несколько остановок в наиболее рыбных местах, так что добыча гарантирована. Помимо ловли, Вы сможете насладиться живописными пейзажами и морскими просторами, искупаться и позагорать.

Понедельник, Четверг, Суббота Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Порт Анталии

Побережье Средиземного моря Что включено Встреча из отелей в Анталии и трансфер в гавань Анталии

5 часов рыбалки на лодке

Рыболовные снасти

Обед Что не входит в цену Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)

Напитки

Фото и видео Где начинаем и завершаем? Начало: Турция, Анталья, район Серик, махалле Белек Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, Четверг, Суббота Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.