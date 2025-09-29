читать дальше

какая-то другая организаторская уловка. Пришлось согласиться, потому что об изменениях вам сообщают буквально накануне, а предоплату вы уже внесли. А бесплатно отменить можете только за 48час. В день экскурсии мне нужно было переехать в другой отель. С организатором договорились заранее о трансфере в другой отель после экскурсии. И вот приехал трансфер, на промежуточной остановке потребовал оплатить оставшуюся часть денег за тур и заявил, что не повезет меня в другой отель, а вернёт туда, откуда забрал. Пришлось писать сообщения и эсмески организатору, чтобы были выполнены условия нашего договора. На корабле сопровождающего нет. Объявляют только время на купание и обед. На выбор из еды курица или рыба. Многое выбирают рыбу. Курица была просто филе в панировочных сухарях, полуфабрикат, не советую. Места на корабле мало, народ как сельди в бочке. Часть людей ели на палубе, сидя на матах, т. к. не было места за столиком. Для купания места красивые, вода в море шикарная. На этом всё. Не берите эту же, если живёте в Аланье. Убьете весь день на дорогу. На обратном пути водитель трансфера согласился меня отвезти туда, куда нужно. Но!!! Ему стало плохо, его тошнило и кружилась голова. Попросили кого-то из туристов вести микроавтобус, поскольку второго водителя с ним не было. Хорошо, что оказался турист из Польши, видимо дальнобойщик, который в итоге и ехал весь путь за рулём. На въезде в Анталью пробки. Меня высадили у отеля в 19час. А другим туристам еще предстоял путь до Аланьи. Вообщем очень много времени и проблем ушло на трансфер.