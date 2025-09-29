Мои заказы

Из Антальи - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада из Антальи. Купание в кристально чистых бухтах и обед на борту подарят незабываемые впечатления
Морская прогулка на остров Сулуада из Антальи - это идеальный способ отдохнуть от городской суеты.

На комфортабельном катере вы отправитесь к живописным бухтам, где сможете искупаться в прозрачной воде и насладиться
обедом на борту.

Путешествие включает посещение бухты Рая и пляжа Мальдивов, которые славятся своей природной красотой. Остров Сулуада, известный как турецкие Мальдивы, удивит вас уникальной флорой и фауной.

В сопровождении опытного гида вы узнаете интересные факты о регионе и насладитесь спокойствием Средиземного моря

4.2
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная природа острова Сулуада
  • 🏝 Купание в кристально чистых бухтах
  • 🍽 Обед включён в стоимость
  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 📚 Интересные факты от гида
Что можно увидеть

  • Бухта Рая
  • Шелестящая бухта
  • Пляж Мальдивов

Описание водной прогулки

  • Отправление из порта на комфортабельном катере. За 45 минут мы доедем до острова Сулуада.
  • Купание в бухте Рая с прозрачной водой и зелёными склонами. Отличное место для снорклинга и плавания.
  • Остановка в Шелестящей бухте. Здесь вы найдёте спокойные волны и чистый песок, поплаваете или просто отдохнёте.
  • Посещение пляжа Мальдивов. Он напоминает окрестности знаменитых островов Южной Азии.
  • Возвращение в Анталью. После отдыха мы неспешно вернёмся в порт.

В поездке вы узнаете:

  • Почему Сулуада называют турецкими Мальдивами.
  • Что скрывает подводный мир Средиземного моря.
  • Какая история стоит за названием Сулуада.
  • Чем уникальна природа острова.

Организационные детали

  • Трансфер из отелей до порта на комфортабельном туристическом автобусе займёт около 1 часа 30 минут, водная прогулка по бухтам вокруг острова — 4 часа.
  • В стоимость поездки включён обед (паста, салат, рыба или курица).
  • На борту катера есть спасательные жилеты и круги. Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
  • Оборудование для снорклинга оплачивается отдельно на месте.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

ежедневно в 07:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Участник (8+)€33
Ребёнок (4-8 лет)€28
Малыш (0-4 года)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1398 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
1
E
Elena
29 сен 2025
Эта поездка стоила мне немало нервов. Я бронировала на 20.09.25, но поездку перенесли на 21.09.25 якобы из-за погодных условий. Очень удобная отговорка, как оказалось. На море был штиль, поэтому тут
какая-то другая организаторская уловка. Пришлось согласиться, потому что об изменениях вам сообщают буквально накануне, а предоплату вы уже внесли. А бесплатно отменить можете только за 48час. В день экскурсии мне нужно было переехать в другой отель. С организатором договорились заранее о трансфере в другой отель после экскурсии. И вот приехал трансфер, на промежуточной остановке потребовал оплатить оставшуюся часть денег за тур и заявил, что не повезет меня в другой отель, а вернёт туда, откуда забрал. Пришлось писать сообщения и эсмески организатору, чтобы были выполнены условия нашего договора. На корабле сопровождающего нет. Объявляют только время на купание и обед. На выбор из еды курица или рыба. Многое выбирают рыбу. Курица была просто филе в панировочных сухарях, полуфабрикат, не советую. Места на корабле мало, народ как сельди в бочке. Часть людей ели на палубе, сидя на матах, т. к. не было места за столиком. Для купания места красивые, вода в море шикарная. На этом всё. Не берите эту же, если живёте в Аланье. Убьете весь день на дорогу. На обратном пути водитель трансфера согласился меня отвезти туда, куда нужно. Но!!! Ему стало плохо, его тошнило и кружилась голова. Попросили кого-то из туристов вести микроавтобус, поскольку второго водителя с ним не было. Хорошо, что оказался турист из Польши, видимо дальнобойщик, который в итоге и ехал весь путь за рулём. На въезде в Анталью пробки. Меня высадили у отеля в 19час. А другим туристам еще предстоял путь до Аланьи. Вообщем очень много времени и проблем ушло на трансфер.

Юлия
Юлия
27 сен 2025
Прекрасная морская прогулка, отличный сервис, трансфер, все четко!!! Как итог отличное настроение, ровный загар и ноль потраченных нервов 🙏
Прекрасная морская прогулка, отличный сервис, трансфер, все четко!!! Как итог отличное настроение, ровный загар и ноль потраченных нервов 🙏
S
Stupkina
25 сен 2025
Все прошло хорошо, был вкусный обед с рыбой, плавали на двух пляжах, правда второй не очень большой и было много кораблей, но там очень красиво, так же остановились там где
глубина и была возможность попрыгать в воду. Так же организаторы помогли найти потерянный по пути пакет, член семьи оставил вместе с телефон на перерыве, на обратном пути нам все вернули в целости и сохранности. 🙏🏻❤️

Все прошло хорошо, был вкусный обед с рыбой, плавали на двух пляжах, правда второй не очень большой и было много кораблей, но там очень красиво, так же остановились там где глубина и была возможность попрыгать в воду. Так же организаторы помогли найти потерянный по пути пакет, член семьи оставил вместе с телефон на перерыве, на обратном пути нам все вернули в целости и сохранности. 🙏🏻❤️
А
Арсений
23 сен 2025
Приехали в бухту к 10:15. Выезд на остров из поселка Адрасан, это от нижней окраины Анталии ехать полтора часа, мимо Кемера вниз.

Там много разных лодок отчаливает, конкретно Мустафа бронирует. Людей
много, особенно в бухточках на пляжах, встают одновременно 5-6 больших лодок. Отношение команды к пассажирам так себе, особенно молодой пацан ходит постоянно и чето еще докапывается, причем не по делу и по турецки. Аренда маски 5€/$.

Вода в бухтах очень теплая, бирюзового цвета и прозрачная. Много рыб, вылезать не хочется.

И на десерт - на втором берегу нас забыли. Причем мы вернулись вовремя, ровно через час, по таймеру на часах. А лодка уже минут 15 как уплыла. Нам очень повезло, что приехал лодочный таксист, привез в бухту других людей, и нас отвёз к кораблю за 10€. На наши вопросы к команде, как так вышло, нам сказали чушь, что корабль стоял полтора часа (!) вместо часа, полный бред. В основном люди плещутся у берега, даже от лодок не уплывают, вот их всех и забрали. А мы, ишь какие, рыб смотрели плавали, пришли вовремя, а надо было видимо вообще на берег не сходить! Во второй бухте видели морских ежей, крылаток и сарганов.

Резюме: ездить не рекомендуем, там куча других лодок в бухте, может поинтереснее есть варианты. Мустафе, соответственно, рекомендуем выбрать других подрядчиков, а пока что ездить через Мустафу не надо.
Ах да, написано "группа до 40 человек" - вранье, нас было 100+
До самой бухты еще надо доехать, имейте ввиду, там небольшой серпантин по дороге.
Если плыть с хорошей командой, постараться выехать пораньше, когда меньше людей - то хороший экспериенс, теплая и прозрачная вода для снорклинга, постарайтесь подольше покупаться.

I
Iuliia
16 сен 2025
Все отлично прошло. Кораблик был комфортный, переводы на все нужные языки
Все отлично прошло. Кораблик был комфортный, переводы на все нужные языки
Анастасия
Анастасия
8 сен 2025
Забрали из отеля вовремя. Дорога была долгая, но не утомительная. Анталия очень красивая. Приятно полюбоваться на нее проезжая через весь город. По дороге завезли в кафе, еда там вкусная и
цены приемлемые, как мне показалось. За огромный кусок пиццы который мы съели на двоих вышло 200 лир. Воду мы брали с собой. Кораблик уютный, чистый, персонал вежливый. Обед был вкусный на борту. На выбор мясо или рыба. Еще угощали чаем с вафлями и крекерами. Мелочь а приятно. Сама сулуада невероятной красоты. Сели в 10:00 и в 16:00 вернулись к берегу. В 19:30 мы были в отели. Рекомендую!

