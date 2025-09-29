Морская прогулка на остров Сулуада из Антальи - это идеальный способ отдохнуть от городской суеты.
На комфортабельном катере вы отправитесь к живописным бухтам, где сможете искупаться в прозрачной воде и насладиться
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальная природа острова Сулуада
- 🏝 Купание в кристально чистых бухтах
- 🍽 Обед включён в стоимость
- 🚤 Комфортабельный катер
- 📚 Интересные факты от гида
Что можно увидеть
- Бухта Рая
- Шелестящая бухта
- Пляж Мальдивов
Описание водной прогулки
- Отправление из порта на комфортабельном катере. За 45 минут мы доедем до острова Сулуада.
- Купание в бухте Рая с прозрачной водой и зелёными склонами. Отличное место для снорклинга и плавания.
- Остановка в Шелестящей бухте. Здесь вы найдёте спокойные волны и чистый песок, поплаваете или просто отдохнёте.
- Посещение пляжа Мальдивов. Он напоминает окрестности знаменитых островов Южной Азии.
- Возвращение в Анталью. После отдыха мы неспешно вернёмся в порт.
В поездке вы узнаете:
- Почему Сулуада называют турецкими Мальдивами.
- Что скрывает подводный мир Средиземного моря.
- Какая история стоит за названием Сулуада.
- Чем уникальна природа острова.
Организационные детали
- Трансфер из отелей до порта на комфортабельном туристическом автобусе займёт около 1 часа 30 минут, водная прогулка по бухтам вокруг острова — 4 часа.
- В стоимость поездки включён обед (паста, салат, рыба или курица).
- На борту катера есть спасательные жилеты и круги. Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
- Оборудование для снорклинга оплачивается отдельно на месте.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
ежедневно в 07:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник (8+)
|€33
|Ребёнок (4-8 лет)
|€28
|Малыш (0-4 года)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1398 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
29 сен 2025
Эта поездка стоила мне немало нервов. Я бронировала на 20.09.25, но поездку перенесли на 21.09.25 якобы из-за погодных условий. Очень удобная отговорка, как оказалось. На море был штиль, поэтому тут
Юлия
27 сен 2025
Прекрасная морская прогулка, отличный сервис, трансфер, все четко!!! Как итог отличное настроение, ровный загар и ноль потраченных нервов 🙏
S
Stupkina
25 сен 2025
Все прошло хорошо, был вкусный обед с рыбой, плавали на двух пляжах, правда второй не очень большой и было много кораблей, но там очень красиво, так же остановились там где
А
Арсений
23 сен 2025
Приехали в бухту к 10:15. Выезд на остров из поселка Адрасан, это от нижней окраины Анталии ехать полтора часа, мимо Кемера вниз.
Там много разных лодок отчаливает, конкретно Мустафа бронирует. Людей
I
Iuliia
16 сен 2025
Все отлично прошло. Кораблик был комфортный, переводы на все нужные языки
Анастасия
8 сен 2025
Забрали из отеля вовремя. Дорога была долгая, но не утомительная. Анталия очень красивая. Приятно полюбоваться на нее проезжая через весь город. По дороге завезли в кафе, еда там вкусная и
Входит в следующие категории Антальи
