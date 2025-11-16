Мои заказы

Морское путешествие на пиратской яхте Gonster

Приглашаем вас провести день на борту яркой пиратской яхты Gonster — это не просто морская прогулка, а настоящее приключение! На борту вас ждёт вкусный обед и напитки — всё включено,
читать дальше

чтобы вы могли просто наслаждаться моментом.

Программа подойдёт и семьям с детьми, и тем, кто хочет зарядиться позитивом и расслабиться в весёлой компании. Проведите этот день по-настоящему ярко — как на пиратском празднике!

Морское путешествие на пиратской яхте Gonster
Морское путешествие на пиратской яхте Gonster
Морское путешествие на пиратской яхте Gonster

Описание водной прогулки

Незабываемое морское приключение Откройте для себя настоящее морское приключение на борту пиратской яхты, отправляющейся из Кемера! Вокруг — сверкающее Средиземное море, а впереди — остановки в волшебных бухтах Фазелис, Алакасу и Лунного света. Там вы сможете искупаться в прозрачной бирюзе, понежиться на солнце и насладиться удивительной природой, вдали от городского шума. Развлечения и отдых На самой яхте вас ждёт веселье в стиле пиратской вечеринки: зажигательная музыка, анимация, танцы и весёлое пенное шоу. Маленькие гости тоже не останутся без внимания — для них подготовлена отдельная развлекательная программа с аквагримом и играми. Всё это создаёт по-настоящему праздничную атмосферу для всех возрастов. А когда вы проголодаетесь, на борту будет подан вкусный обед с ароматной курицей, гарнирами и свежими овощами. Освежающие напитки — без ограничений! Это идеальный способ провести день на море, наполненный радостью, солнцем, смехом и новыми впечатлениями. Важная информация:
Не забудьте солнцезащитные средства, купальники, полотенце.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Фазелис
  • Бухта Алакасу
  • Бухта Лунного света
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Обед и безалкогольные напитки
  • Шоу программа
  • Страховка
  • Купание на открытом море
Что не входит в цену
  • Фото и видео
  • Личные расходы
  • Алкогольные напитки (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Не забудьте солнцезащитные средства
  • Купальники
  • Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
На яхте
2 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка на яхте в Анталье
Насладитесь морским путешествием на яхте в Анталье. Увидите пещеру Пиратов, бухты Кириш и Лунный свет. Комфорт и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 06:00
€499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Анталии
6 часов
-
10%
3 отзыва
Водная прогулка
Индивидуальная морская прогулка в Анталии
Насладитесь морским бризом и бирюзовыми водами Средиземного моря на частной яхте. Идеально для семейного отдыха или романтического свидания
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
$634.50$705 за всё до 6 чел.
Морская рыбалка из Анталии
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Морская рыбалка из Анталии
Начало: Около вашего отеля
18 ноя в 06:00
20 ноя в 06:00
$70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье