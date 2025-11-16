Приглашаем вас провести день на борту яркой пиратской яхты Gonster — это не просто морская прогулка, а настоящее приключение! На борту вас ждёт вкусный обед и напитки — всё включено,
Описание водной прогулки
Незабываемое морское приключение Откройте для себя настоящее морское приключение на борту пиратской яхты, отправляющейся из Кемера! Вокруг — сверкающее Средиземное море, а впереди — остановки в волшебных бухтах Фазелис, Алакасу и Лунного света. Там вы сможете искупаться в прозрачной бирюзе, понежиться на солнце и насладиться удивительной природой, вдали от городского шума. Развлечения и отдых На самой яхте вас ждёт веселье в стиле пиратской вечеринки: зажигательная музыка, анимация, танцы и весёлое пенное шоу. Маленькие гости тоже не останутся без внимания — для них подготовлена отдельная развлекательная программа с аквагримом и играми. Всё это создаёт по-настоящему праздничную атмосферу для всех возрастов. А когда вы проголодаетесь, на борту будет подан вкусный обед с ароматной курицей, гарнирами и свежими овощами. Освежающие напитки — без ограничений! Это идеальный способ провести день на море, наполненный радостью, солнцем, смехом и новыми впечатлениями. Важная информация:
Не забудьте солнцезащитные средства, купальники, полотенце.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Фазелис
- Бухта Алакасу
- Бухта Лунного света
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Обед и безалкогольные напитки
- Шоу программа
- Страховка
- Купание на открытом море
Что не входит в цену
- Фото и видео
- Личные расходы
- Алкогольные напитки (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Не забудьте солнцезащитные средства
- Купальники
- Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
