Незабываемое морское приключение Откройте для себя настоящее морское приключение на борту пиратской яхты, отправляющейся из Кемера! Вокруг — сверкающее Средиземное море, а впереди — остановки в волшебных бухтах Фазелис, Алакасу и Лунного света. Там вы сможете искупаться в прозрачной бирюзе, понежиться на солнце и насладиться удивительной природой, вдали от городского шума. Развлечения и отдых На самой яхте вас ждёт веселье в стиле пиратской вечеринки: зажигательная музыка, анимация, танцы и весёлое пенное шоу. Маленькие гости тоже не останутся без внимания — для них подготовлена отдельная развлекательная программа с аквагримом и играми. Всё это создаёт по-настоящему праздничную атмосферу для всех возрастов. А когда вы проголодаетесь, на борту будет подан вкусный обед с ароматной курицей, гарнирами и свежими овощами. Освежающие напитки — без ограничений! Это идеальный способ провести день на море, наполненный радостью, солнцем, смехом и новыми впечатлениями. Важная информация:

Не забудьте солнцезащитные средства, купальники, полотенце.