Евгений Н. проводит ещё 5 экскурсий

Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта

Евгений Н.
Евгений Н. – Гид из Анталии
Любите горы ⛰️ и море? Тогда вам точно нужно прогуляться 👣 к маяку на мыс Гелидония.

Эта прогулка вряд ли покажется очень лёгкой, но она точно будет очень красивой — с одной стороны всегда волнующее море 🌊 и отвесные скалы, а с другой — возвышенность с хвойным лесом.

И вот такие красивые 🤩 виды будут на протяжении всего пути (3 км) от стоянки до маяка.
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Экскурсия

$190 за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Ликийская тропа: потрясающие красоты природыМыс Гелидония расположен на полуострове 🏝️ Текке между Анталийским заливом и заливом Финике. К югу от мыса расположена группа из пяти островов, известных ещё с римских времён — подводное течение там было очень коварное, поэтому в античные времена проплыть мимо этого места было очень трудно и многие корабли разбивались о скалы и тонули. И только лишь в 1936 году на мысе Гелидония построили маяк, который до 1990 года работал на керосине и каждые 3 секунды вспыхивал. Сейчас через маяк проходит всем известная «Ликийская тропа».
Есть ещё истории 📖 и про пиратов с посещением пиратской бухты, разрушенной римскими войсками в I веке до н. э., и про затонувший корабль бронзового века, но об этом и многом другом интересном вы узнаете на нашей экскурсии 🧭.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
+ $20 трансфер из отеля в Кунду
+ $30 трансфер из отеля в Белеке
+ $40 трансфер из отеля в Сиде
+ $50 экскурсия ⛳ по античному городу Олимпос (находится в 300 м от Чиралы)
+ $50 посещение горящей горы ⛰️ Янарташ (Химера)
+ $50 экскурсия ⛳ по античному городу Фазелис
+ $40 посещение самой высокой горы ⛰️ Тахталы – 2365 м (без стоимости билетов)
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер из отеля в Белеке, Сиде (+ 40 евро)
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений Н.
Евгений Н.
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