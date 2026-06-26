За день вы посетите три самых знаменитых точки Ликийской тропы. Горный Улупынар — для созерцания природы и панорам Средиземного моря. Прибрежный Чиралы — для отдыха и купания. Античный Олимпос — для знакомства с историей древней Ликии. Подходит для первого маршрута по туристическим тропам Турции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €370 за экскурсию

Описание экскурсии

Пешая часть пути составляет 10 – 11 км. В начале гид проводит подробный инструктаж по технике безопасности и особенностям маршрута.

8:00 – 9:00 — трансфер в Улупынар. Время выезда зависит от удалённости вашего отеля

9:00 – 10:00 — начало маршрута. Вы познакомитесь с историей древнего пути, который веками соединял города Ликийского союза

10:00 – 12:00 — прогулка по горным тропам. По пути будут остановки на смотровых с видами на Средиземное море и побережье Чиралы

12:00 – 13:00 — свободное время на пляже Чиралы. Можно искупаться, прогуляться вдоль побережья или перекусить в местных кафе

13:00 – 14:00 — переход в сторону Олимпоса. По дороге вы услышите о природе региона, легендах древней Ликии и истории этих мест

14:00 – 15:30 — посещение античного города Олимпос. Увидите руины древних улиц, саркофаги, остатки храмов и римских бань. Гид расскажет, почему этот город был одним из важнейших портов Ликии

15:30 – 16:30 — свободное время. Можно отдохнуть, сделать фотографии, прогуляться по древнему городу и пляжу Олимпоса

16:30 – 18:00 — возвращение в отели

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды

Маршрут подходит путешественникам с базовой физической подготовкой. По пути будут остановки для отдыха.

Что входит в стоимость:

— трансфер из Антальи, Кемера, Чамьювы, Текировы и Чиралы

— страховка