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Поход по Ликийской тропе: Улупынар, Чиралы и Олимпос

Следуем по пути древних ликийцев - к природе, морю и историям (из Антальи и других курортов)
За день вы посетите три самых знаменитых точки Ликийской тропы. Горный Улупынар — для созерцания природы и панорам Средиземного моря. Прибрежный Чиралы — для отдыха и купания. Античный Олимпос — для знакомства с историей древней Ликии. Подходит для первого маршрута по туристическим тропам Турции.
Поход по Ликийской тропе: Улупынар, Чиралы и Олимпос
Поход по Ликийской тропе: Улупынар, Чиралы и Олимпос
Поход по Ликийской тропе: Улупынар, Чиралы и Олимпос

Описание экскурсии

Пешая часть пути составляет 10 – 11 км. В начале гид проводит подробный инструктаж по технике безопасности и особенностям маршрута.

8:00 – 9:00 — трансфер в Улупынар. Время выезда зависит от удалённости вашего отеля

9:00 – 10:00 — начало маршрута. Вы познакомитесь с историей древнего пути, который веками соединял города Ликийского союза

10:00 – 12:00 — прогулка по горным тропам. По пути будут остановки на смотровых с видами на Средиземное море и побережье Чиралы

12:00 – 13:00 — свободное время на пляже Чиралы. Можно искупаться, прогуляться вдоль побережья или перекусить в местных кафе

13:00 – 14:00 — переход в сторону Олимпоса. По дороге вы услышите о природе региона, легендах древней Ликии и истории этих мест

14:00 – 15:30 — посещение античного города Олимпос. Увидите руины древних улиц, саркофаги, остатки храмов и римских бань. Гид расскажет, почему этот город был одним из важнейших портов Ликии

15:30 – 16:30 — свободное время. Можно отдохнуть, сделать фотографии, прогуляться по древнему городу и пляжу Олимпоса

16:30 – 18:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • С вами будет гид из нашей команды
  • Маршрут подходит путешественникам с базовой физической подготовкой. По пути будут остановки для отдыха.
  • Что входит в стоимость:
    — трансфер из Антальи, Кемера, Чамьювы, Текировы и Чиралы
    — страховка
  • Дополнительные расходы:
    — входной билет в античный город Олимпос — €15
    — входной билет на Огни Химеры — €2€
    — питание (можно перекусить во время остановок на маршруте, пообедать в кафе Чиралы или на берегу реки Улупынар)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 530 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.

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