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Параглайдинг в тандеме над средиземноморскими вершинами - из Антальи

Подняться на высоту 2365 метров и полюбоваться Турецкой Ривьерой
Оставьте землю позади и откройте для себя Анталью с ракурса, который доступен немногим! Вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге, а затем вместе с профессиональным пилотом отправитесь в тандемный полёт над Таврскими горами, сосновыми лесами, античным побережьем Ликии и бирюзовыми водами Средиземного моря. Никакой подготовки не требуется — наслаждайтесь ощущением свободы и невероятными панорамами!
Параглайдинг в тандеме над средиземноморскими вершинами - из Антальи
Параглайдинг в тандеме над средиземноморскими вершинами - из Антальи
Параглайдинг в тандеме над средиземноморскими вершинами - из Антальи

Описание экскурсии

Трансфер к горе Тахталы

Мы заберём вас из отеля и на современном микроавтобусе доставим к станции канатной дороги Olympos Teleferik. Дорога займёт около 20 минут.

Подъём на канатной дороге

За 10 минут вы подниметесь на вершину Тахталы (2365 м) — одну из самых высоких в мире площадок для тандемных полётов. По пути сможете полюбоваться панорамами Таврских гор и Средиземного моря.

Инструктаж и подготовка

На вершине пилот проведёт подробный инструктаж, расскажет о взлёте, полёте и посадке, а также ответит на ваши вопросы. После этого останется сделать всего несколько шагов — и начнётся воздушное путешествие.

Полёт над Турецкой Ривьерой

В течение 30–40 минут (в зависимости от погодных условий) вы будете парить над живописными горами и побережьем. С высоты откроются виды на Олимпос, Чиралы, античный Фазелис, Три острова, сосновые леса, уединённые бухты и лазурные воды Средиземного моря.

Мягкая посадка и возвращение

После комфортной посадки у побережья мы отвезём вас обратно в отель. При желании после полёта можно приобрести фотографии и видео, сделанные на высоте.

Организационные детали

  • Каждый полёт выполняется профессиональным пилотом из нашей команды — с коммерческой лицензией и опытом работы не менее 6 лет
  • В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на Volkswagen Crafter, поездка на канатной дороге Olympos Teleferik, всё необходимое снаряжение и полёт в тандеме с сертифицированным пилотом
  • Отдельно по желанию — фото- и видеосъёмка (стоимость по запросу)

Особенности программы

  • Минимальный возраст участников — 4 года
  • Максимальный вес: мужчины — до 110 кг, женщины — до 90 кг
  • Полёт не рекомендуется беременным женщинам, а также людям с серьёзными заболеваниями сердца, дыхательной системы или эпилепсией

ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€251
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю компанию, которая организует тандемные полёты на параплане с вершины горы Тахталы в Анталье (Турция). Все полёты проходят с соблюдением мер безопасности и в сопровождении опытных сертифицированных пилотов. Ждём встречи с вами!

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