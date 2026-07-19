Оставьте землю позади и откройте для себя Анталью с ракурса, который доступен немногим! Вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге, а затем вместе с профессиональным пилотом отправитесь в тандемный полёт над Таврскими горами, сосновыми лесами, античным побережьем Ликии и бирюзовыми водами Средиземного моря. Никакой подготовки не требуется — наслаждайтесь ощущением свободы и невероятными панорамами!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер к горе Тахталы

Мы заберём вас из отеля и на современном микроавтобусе доставим к станции канатной дороги Olympos Teleferik. Дорога займёт около 20 минут.

Подъём на канатной дороге

За 10 минут вы подниметесь на вершину Тахталы (2365 м) — одну из самых высоких в мире площадок для тандемных полётов. По пути сможете полюбоваться панорамами Таврских гор и Средиземного моря.

Инструктаж и подготовка

На вершине пилот проведёт подробный инструктаж, расскажет о взлёте, полёте и посадке, а также ответит на ваши вопросы. После этого останется сделать всего несколько шагов — и начнётся воздушное путешествие.

Полёт над Турецкой Ривьерой

В течение 30–40 минут (в зависимости от погодных условий) вы будете парить над живописными горами и побережьем. С высоты откроются виды на Олимпос, Чиралы, античный Фазелис, Три острова, сосновые леса, уединённые бухты и лазурные воды Средиземного моря.

Мягкая посадка и возвращение

После комфортной посадки у побережья мы отвезём вас обратно в отель. При желании после полёта можно приобрести фотографии и видео, сделанные на высоте.

Организационные детали

Каждый полёт выполняется профессиональным пилотом из нашей команды — с коммерческой лицензией и опытом работы не менее 6 лет

В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно на Volkswagen Crafter, поездка на канатной дороге Olympos Teleferik, всё необходимое снаряжение и полёт в тандеме с сертифицированным пилотом

Отдельно по желанию — фото- и видеосъёмка (стоимость по запросу)

Особенности программы