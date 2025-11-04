Прогуливаясь по улицам Антальи, вы наверняка замечали традиционные турецкие мозаичные лампы.Теперь у вас есть возможность создать свою собственную! В тёплой атмосфере студии вы сделаете лампу из десятков вариантов бусин и

стекла - мастер поможет воплотить вашу идею. Эта программа разработана при участии основателей первой мастерской мозаичных ламп в Турции. На мастер-классе вы познакомитесь с историей мозаичных ламп, их значением в турецком ремесле и символикой традиционных узоров. Это не просто занятие, а настоящее погружение в культуру страны

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание мастер-класса

На мастер-классе вы познакомитесь с историей мозаичных ламп, их значением в турецком ремесле и символикой традиционных узоров. Это не просто занятие, а настоящее погружение в культуру страны.

Вы пройдёте весь путь создания лампы: от резки стекла и бусин до выкладки узоров и финальной сборки. Нет опыта? Не проблема! Мастер будет рядом и поможет на каждом этапе.

Во время работы вас угостят ароматным чаем, кофе и турецкими сладостями — без ограничений. Готовую лампу мы аккуратно упакуем, чтобы вы легко могли забрать её с собой.

Организационные детали