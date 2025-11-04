Прогуливаясь по улицам Антальи, вы наверняка замечали традиционные турецкие мозаичные лампы.
Теперь у вас есть возможность создать свою собственную! В тёплой атмосфере студии вы сделаете лампу из десятков вариантов бусин и
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌟 Создание уникальной лампы
- 🧩 Погружение в турецкую культуру
- ☕ Неограниченные угощения
- 👨🏫 Поддержка опытного мастера
- 🎁 Лампа в подарок себе
Что можно увидеть
- Турецкие мозаичные лампы
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы познакомитесь с историей мозаичных ламп, их значением в турецком ремесле и символикой традиционных узоров. Это не просто занятие, а настоящее погружение в культуру страны.
Вы пройдёте весь путь создания лампы: от резки стекла и бусин до выкладки узоров и финальной сборки. Нет опыта? Не проблема! Мастер будет рядом и поможет на каждом этапе.
Во время работы вас угостят ароматным чаем, кофе и турецкими сладостями — без ограничений. Готовую лампу мы аккуратно упакуем, чтобы вы легко могли забрать её с собой.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Преподаватель владеет русским, английским и турецким языками на уровне родного
- Мы можем организовать частное мероприятие — подробности уточняйте в переписке
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра MarkAntalya
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 1823 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Аделя
4 ноя 2025
Мастер-класс очень понравился. Всё хорошо организовано. Ведущая мастер-класса Адема всегда была рядом, рассказывала про историю возникновения стекла, помогала советами. Нашей семье всё очень понравилось. Лампы разукрасили в срок и с удовольствием и гордостью забрали из домой! Благодарим за возможность прикоснуться к прекрасному!
Ольга
24 окт 2025
Были на замечательном мастер-классе, который для нас проводила Сыла. Она помогала нам на протяжении всей работы, показывала и учила всему необходимому. Напоила чаем с вкусняшками, а потом мы еще и
А
Ангелина
14 окт 2025
Хочу выразить огромною благодарность преподавателю Адеме) она очень интересно провела все мастер - классы (кофе, лампа и парфюм), была внимательной, чуткой и доброй. Благодаря ей я смогла прикоснуться к культуре и обычаям турецкого народа. Этот день прошёл просто замечательно. Ни разу не пожалела) всем советую. Ещё раз спасибо большое Вам, Адема! Желаю творческих и профессиональных успехов!
D
Daria
3 окт 2025
Все было супер Спасибо
Е
Екатерина
3 окт 2025
Полностью оправдались ожидания! И от процесса и от результата! Душевная атмосфера, ответы на все возникающие вопросы! Адема очень приятная и интересная девушка, отлично говорит по-русски! В мой день рождения получилось прекрасное мероприятие и шикарный сувенир, который я привезу домой для себя!
И
Ирина
3 окт 2025
Все было великолепно, Адема -молодец!!
О
Ольга
20 сен 2025
Огромная благодарность мастеру Адеме за терпение и путешествие в мир волшебства! Очень советую попробовать, даже если вы никогда не творили- это проще, чем кажется, и безумно затягивает.
И не бойтесь Tripster- это современный онлайн-маркетплейс, который соединяет путешественников с самыми крутыми локальными гидами.
В
Виктория
13 сен 2025
Чудесно провели время, советую, девушка Адема очень приятная, все рассказала, нам все понравилось, спасибо
Рина
3 сен 2025
Огромное спасибо Адеме за чудесный мастер-класс:)
М
Матвеева
29 авг 2025
Отличный мастер класс,очень легкий и динамичный,пролетел буквально на одном дыхании. Адема очень любезная и добрая девушка,получили удовольствие от всего процесса и от результата готовых лампочек! ♥️😍♥️
Б
Белов
27 авг 2025
Мастер класс очень понравился!
Адема хорошая ведущая.
Наталья
22 авг 2025
Очень понравился мастер-класс. Есть простор для фантазии. Два часа пролетели незаметно.
Наталия
18 авг 2025
Отличный, очень душевный мастер-класс! Адэмэ невероятно приятная и милая, профессионал своего дела!
Мы семьей сделали 4 очень красивых светильника, занятие медитативное, довольны!
Евгения
17 авг 2025
Очень понравился мастер-класс! Проводила Адема, очень приятная, жизнерадостная молодая девушка. Организовала чай и дала все объяснения. Душевная атмосфера в прохладе уютного пространства, совершенно несложное изготовление мозаичной лампы, но очень увлекательное и завораживающее позволили провести время с пользой в жаркие дневные часы. Время пролетело очень незаметно. Понравилось всё, поэтому берем еще здесь мастер-класс по изготовлению духов. Благодарим, Адему и организаторов. 🙏
К
Ксения
16 авг 2025
Прошел мастер класс с Адемой. Время пролетело незаметно, приятная атмосфера, Адема все объяснила и показала, предлагала варианты, помогала с выбором. Советую, очень интересный и необычный мастер-класс👌🏼👍🏼
Входит в следующие категории Антальи
