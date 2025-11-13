Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Перге, Аспендос и Сиде! Вас ждут античные руины, амфитеатры, храмы и живописные виды, погружающие в атмосферу прошлого. Уникальное сочетание истории и природы сделает этот день незабываемым. Идеальный выбор для ценителей культуры и ярких впечатлений!
Описание экскурсии
Живописное путешествие Погрузитесь в увлекательное путешествие по древним городам Перге, Аспендос и Сиде, а также насладитесь красотой водопада Куршунлу во время однодневной экскурсии из Антальи. Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием региона. Перге Первой остановкой станет древний город Перге — один из главных археологических памятников Турции. Это был крупный центр Памфилии, основанный еще в бронзовом веке. При осмотре вы увидите хорошо сохранившиеся ворота, колоннады, римские бани, стадион и амфитеатр. Перге поражает тем, как гармонично сплелись следы эллинистической и римской архитектуры, и здесь легко представить, как выглядела жизнь тысячелетия назад. Аспендос Следующий пункт — Аспендос, знаменитый своим древнеримским театром, который признан одним из самых хорошо сохранившихся в мире. Театр вмещает до 15 тысяч зрителей и до сих пор используется для фестивалей и концертов. Здание отличается выдающейся акустикой — голос актера, стоящего на сцене, слышен даже на самых верхних рядах. Вы узнаете о роли Аспендоса в истории и о гениальности его архитекторов. Сиде Город-музей под открытым небом — Сиде расположен на берегу моря и славится руинами античного города, среди которых особенно выделяется храм Аполлона на самом берегу. Во времена Римской империи это был важный торговый порт. Прогуливаясь по старым улочкам, вы увидите фрагменты крепостных стен, колонны, агора (рынок), фонтаны и театр. В этом месте прошлое буквально оживает на каждом шагу. Водопад Куршунлу Завершает путешествие природная жемчужина — водопад Куршунлу, спрятанный среди сосновых лесов. Это прекрасное место для отдыха и фото. Водопад окружен живописными тропинками, небольшими мостиками и смотровыми площадками. Здесь вас ждет короткая прогулка по тенистым тропам и возможность освежиться у прохладных струй водопада. Важная информация:
Одевайтесь по погоде и в удобную обувь, возьмите с собой головной убор и воду.
Ежедневно в 8:00
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
13 ноя 2025
Thank you! The atmosphere was fantastic
В
Виктория
2 ноя 2025
Экскурсия отличная, гиду Керем отдельная благодарность за интересный рассказ👌
И
Иван
30 сен 2025
Экскурсия неплохая, но затянутая. Плюс - без магазинов.
Выезд в 8 от ворот Адриана. Час собирали микроавтобус по побережью, потом отправились на 1ю локацию - Перге, прибыли в 9:15.
Первые 2 локации
Выезд в 8 от ворот Адриана. Час собирали микроавтобус по побережью, потом отправились на 1ю локацию - Перге, прибыли в 9:15.
Первые 2 локации
Р
Роман
19 сен 2025
Понравился очень гид, доброжелательный, разговаривает отлично на простом английском (хотя может и не на простом)
Е
Елизавета
12 авг 2025
Прекрасно оставленный маршрут, можно совместить приятное с полезным: почувствовать себя частью великой истории, узнать много интересных исторических фактов, а также посетить места, где ходил Александр Македонский, а также где снимали
А
Анастасия
11 авг 2025
Е
Елизавета
11 авг 2025
Экскурсия прошла великолепно! Отличный маршрут, очень комфортно всё организовано, пусть наши глаза никогда не привыкнут к той красоте, которую мы увидели. Благодарим гида за эрудированность, внимательность, отличное чувство юмора и Sputnik за то, что предоставляете такие чудесные возможности и за великолепную организацию тура. 8 часов пролетели незаметно ☀️❤️
А
Ангелина
16 июл 2025
Понравилось, какие достопримечательности входят в экскурсию, не находила больше подобного. Удобно, что все выходные билеты включены в стоимость. У меня little English, но при этом базово я все понимала. Ездили
E
Evgeniia
16 июл 2025
