Отправьтесь в захватывающее морское приключение на пиратской яхте, где вас ждут купание и веселые игры на борту! Насладитесь кристально чистыми водами, сделайте яркие фотографии на фоне живописных пейзажей и создайте незабываемые воспоминания с близкими!
Описание трансферМорское приключение на пиратской яхте Отправьтесь в увлекательное морское путешествие на пиратской яхте, где вас ждут купание, развлечения на борту и живописные виды побережья. Этот тур — идеальный выбор для всей семьи, чтобы насладиться кристально чистыми водами, поиграть в веселые игры и запечатлеть яркие моменты на фоне невероятных пейзажей.
Каждый день.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден
Отправьтесь в увлекательное путешествие по знаковым местам Антальи. История, культура и природа в одном маршруте. 🌟
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
€193 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
20 ноя в 08:30
€65 за человека
Водная прогулка
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду подарит незабываемые впечатления и радость от купания в лазурных водах Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
1 мая в 09:00
4 мая в 09:00
$50 за человека