Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии

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Дюденский водопад по праву считается главной достопримечательностью турецкого курорта Анталья.

Звучный каскад водных потоков постоянно привлекает туристов со всего мира, притягивая своей атмосферой и не менее приятным окружением в виде первозданных природных красот.

Вы сможете насладиться увлекательным путешествием к Дюденскому водопаду благодаря поездке на чудесной яхте, обустроенной для Вашего максимального комфорта.
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Водопад Нижний Дюден
  • Мини-водопад
  • Пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Круиз к сердцу АнталииПрогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города. Этот морской круиз подарит Вам незабываемые впечатления и день, полный веселых забав, купания в лазурных бухтах и наслаждения природой. Поездка проходит на борту современного лайнера, оснащенного по последнему слову техники. Шезлонги и зонтики, зоны отдыха, телевизоры и кондиционеры – все это поможет чувствовать себя комфортно и расслаблено. Развлечения на Ваш выборЦенители природы смогут уединиться на одной из палуб и полюбоваться морскими пейзажами, а любители активного отдыха – потанцевать на танцполе. Маршрут путешествия проходит от порта Анталии к Дюденскому водопаду вдоль всего побережья, а в самых живописных бухтах у Вас будут остановки для купания в лазурных водах и эффектных фотосессий. Смельчакам выпадет шанс попрыгать с борта яхты, понырять с маской и, возможно, увидеть обитателей здешних вод – больших морских черепах. Кульминацией круиза станет остановка у Дюденского водопада. Приближаясь к нему, Вы услышите его могучий рев и увидите радугу, еще раз убедившись в величии и красоте первозданной природы.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель (в обе стороны)
  • Поездка на яхте
  • Полная страховка
  • Обед
  • Вода и чай
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
  • Мы забираем наших гостей из отелей на автобусе и доставляем их в порт Кунду. Пожалуйста
  • Введите информацию об отеле во время бронирования
  • Так как время трансфера в каждом отеле разное. Просьба также указать номер WhatsApp
  • По которому мы можем связаться с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Водопады
На яхте

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