Дюденский водопад по праву считается главной достопримечательностью турецкого курорта Анталья.
Звучный каскад водных потоков постоянно привлекает туристов со всего мира, притягивая своей атмосферой и не менее приятным окружением в виде первозданных природных красот.
Вы сможете насладиться увлекательным путешествием к Дюденскому водопаду благодаря поездке на чудесной яхте, обустроенной для Вашего максимального комфорта.
Звучный каскад водных потоков постоянно привлекает туристов со всего мира, притягивая своей атмосферой и не менее приятным окружением в виде первозданных природных красот.
Вы сможете насладиться увлекательным путешествием к Дюденскому водопаду благодаря поездке на чудесной яхте, обустроенной для Вашего максимального комфорта.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Нижний Дюден
- Мини-водопад
- Пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Круиз к сердцу АнталииПрогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города. Этот морской круиз подарит Вам незабываемые впечатления и день, полный веселых забав, купания в лазурных бухтах и наслаждения природой. Поездка проходит на борту современного лайнера, оснащенного по последнему слову техники. Шезлонги и зонтики, зоны отдыха, телевизоры и кондиционеры – все это поможет чувствовать себя комфортно и расслаблено. Развлечения на Ваш выборЦенители природы смогут уединиться на одной из палуб и полюбоваться морскими пейзажами, а любители активного отдыха – потанцевать на танцполе. Маршрут путешествия проходит от порта Анталии к Дюденскому водопаду вдоль всего побережья, а в самых живописных бухтах у Вас будут остановки для купания в лазурных водах и эффектных фотосессий. Смельчакам выпадет шанс попрыгать с борта яхты, понырять с маской и, возможно, увидеть обитателей здешних вод – больших морских черепах. Кульминацией круиза станет остановка у Дюденского водопада. Приближаясь к нему, Вы услышите его могучий рев и увидите радугу, еще раз убедившись в величии и красоте первозданной природы.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Поездка на яхте
- Полная страховка
- Обед
- Вода и чай
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
- Важная информация
- Мы забираем наших гостей из отелей на автобусе и доставляем их в порт Кунду. Пожалуйста
- Введите информацию об отеле во время бронирования
- Так как время трансфера в каждом отеле разное. Просьба также указать номер WhatsApp
- По которому мы можем связаться с вами
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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