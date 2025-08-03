М Мария Очень понравилась экскурсия. Красивая часть старинного города. Гид очень приятный, вежливый и отлично рассказывает, показывает самые интересные локации. Вечернее время самое подходящее, красивая подсветка города. Рекомендую.

С Сергей читать дальше языком. Показалось даже, что говорит лучше и правильнее, чем мы в повседневной жизни) В день экскурсии мы переезжали в городской отель из отеля на побережье и удобнее было посетить экскурсию днем. Шевки пошел на встречу, забрал нас в одном отеле, а закончил экскурсию в другом, за что ему очень благодарны. Но вечером впечатления, несомненно, были бы еще ярче - на улицах уже не так многолюдно, не жарко, город красиво освещен. Очень рекомендуем! Экскурсия очень понравилась, узнали много нового, хотя в Калеичи уже бывали. Шевки - великолепный гид, увлекательно рассказывает про историю Турции и ее современную жизнь. Очень интеллигентный человек, отлично владеет русским

Анастасия читать дальше и были на нескольких экскурсия, но каждый гид добавляет в наше представление о ней что-то новое. Шевки очень интересный рассказчик и просто приятный человек. Прогулка с ним по старому городу оставила самые хорошие впечатления! Второй нашей локацией был водопад. Вид потрясающий!!! В отель мы вернулись немного уставшим (возможно надо начинать экскурсию немного по-раньше), но очень довольным и полными положительных эмоций! Экскурсия замечательная! Очень комфортный автомобиль, на котором Шевки довёз нас до старого центра Анталии. По дороге мы много узнали из истории города и страны. Мы в Турции не первый раз

Владимир Очень интересно и познавательно провели вечер, осмотрели историческую часть Анталии, услышали много интересного о истории и современной жизни Турции. Впечатлил водопад. Шефки- опытный экскурсовод, в его арсенале много интересных фактов, он хорошо владеет русским языком. Когда на улице температура воздуха выше +30 С, вечерние прогулки по Анталии гораздо приятнее дневных. Рекомендуем.

Е Евгений читать дальше солнцем. Экскурсия по старому городу и Анталии была очень интересная и подробная. Ночной водопад очень красивый) всё очень понравилось! Спасибо за отличный сервис и внимательное отношение. Все было на высшем уровне, рекомендую всем! Экскурсия супер!!! Ездили всей семьёй. Шевки забрал нас прямо из отеля в Белеке на комфортабельном автомобили. До старого города доехали достаточно быстро. Вечером гулять одно удовольствие. Намного лучше,чем днём под

А Алексей Отлично проведенная экскурсия.

С интересом выслушали историю города, прогулялись у водопада и по ночному старому городу.

Отмечу, что по моему мнению эти места как раз и стоит смотреть в вечернее время. На водопаде прекрасная подсветка и очень красивое световое шоу, а основная жизнь в старом городе начинается как раз вечером.

Татьяна Отличная экскурсия!

Шевки провел ее днем для нас, так как мы были с малышом, за что большое спасибо.

Встретил нас у отеля в Белеке на комфортабельном авто, все было во время - как и договаривались.

Было интересно пообщаться на разные темы, сама экскурсия тоже интересная, красивые места. Прекрасное владение русским языком.

О Олеся Гида Рекомендую однозначно! Тактичный, интеллигентный человек. Рассказывал все понятно, доступно. С семьей Хорошо провели вечер.

Г Ганиев Шевки профессионал своего дела с огромным стажем. Тот редкий случай, когда получаешь много больше, чем планировал. Экскурсия была в вечернее время (актуально в летнее время, не так жарко) по увлекательному маршруту. У гида отличный русский язык и знание истории. В целом очень тактичный и вежливый человек.

Мария Спасибо большое Шевки за прекрасную экскурсию! Подстроил под нас время и продолжительность экскурсии, забрал из отеля и привез обратно, везде нас подождал, интересно все рассказывал, отвечал на вопросы, многое знает о стране и об истории. Детям тоже было интересно. Шевки прекрасно говорит по-русски. Очень рекомендуем данного гида!

П Павел Очень понравилось. Интересно, информативно. Рекомендую

А Алиса Гид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщаться на большое количество тем.



Перемещение было на комфортном новом автомобиле.



Маршрут очень хороший, вечерняя Анталия прекрасна! Ни у кого больше такого не видела.

Анна Хотелось бы поблагодарить Шевки за прекрасную вечернюю экскурсию в Анталию! Это был чудесный, насыщенный вечер,полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много нового, особенно впечатлил водопад Дюден в вечернее время. Это было очень красиво и главное не так жарко, как в дневное время. Дети были в восторге. ☺️