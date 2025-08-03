Калеичи — аутентичный старый город и настоящая жемчужина Антальи.
Приглашаю вас познакомиться с его колоритными улочками, где историческая архитектура сочетается с современной жизнью.
Мы рассмотрим древние памятники в подсветке и закончим маршрут у водопада Дюден, который по вечерам выглядит особенно волшебно.
Приглашаю вас познакомиться с его колоритными улочками, где историческая архитектура сочетается с современной жизнью.
Мы рассмотрим древние памятники в подсветке и закончим маршрут у водопада Дюден, который по вечерам выглядит особенно волшебно.
Описание экскурсии
- Ворота Адриана — триумфальная арка в честь римского императора.
- Башня Хыдырлык — наблюдательная и сторожевая.
- Часовая башня 1901 года, возведённая в честь Султана Абдул-Хамида.
- Мечеть Шехзаде Коркут, которая ранее была храмом.
- Порт Калеичи (Марина) — набережная исторической части.
- Панорамная площадка Мермерли — отличное место, чтобы полюбоваться закатом над горами.
- Панорамная площадка в парке «Караалиоглу». Отсюда открывается прекрасный вид на город.
- Минарет Йивли — символ Антальи.
- Водопад Нижний Дюден, который проходит через парк и падает в Средиземное море.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле, часть — пешком.
- Возможен трансфер от вашего отеля — подробности уточняйте в переписке.
- Мы сможем заглянуть в понравившийся вам бар или ресторан (еда и напитки не входят в стоимость экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шевки — ваш гид в Анталье
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте, уважаемые любители путешествий! Меня зовут Шевки, я являюсь лицензированным гидом-историком с 18-летним опытом. Организую и провожу индивидуальные экскурсии и рад приветствовать вас в своих турах. Анталия привлекательна не только
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
3 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Красивая часть старинного города. Гид очень приятный, вежливый и отлично рассказывает, показывает самые интересные локации. Вечернее время самое подходящее, красивая подсветка города. Рекомендую.
Дата посещения: 3 августа 2025
С
Сергей
4 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового, хотя в Калеичи уже бывали. Шевки - великолепный гид, увлекательно рассказывает про историю Турции и ее современную жизнь. Очень интеллигентный человек, отлично владеет русским
Анастасия
4 окт 2025
Экскурсия замечательная! Очень комфортный автомобиль, на котором Шевки довёз нас до старого центра Анталии. По дороге мы много узнали из истории города и страны. Мы в Турции не первый раз
Владимир
5 сен 2025
Очень интересно и познавательно провели вечер, осмотрели историческую часть Анталии, услышали много интересного о истории и современной жизни Турции. Впечатлил водопад. Шефки- опытный экскурсовод, в его арсенале много интересных фактов, он хорошо владеет русским языком. Когда на улице температура воздуха выше +30 С, вечерние прогулки по Анталии гораздо приятнее дневных. Рекомендуем.
Е
Евгений
31 авг 2025
Экскурсия супер!!! Ездили всей семьёй. Шевки забрал нас прямо из отеля в Белеке на комфортабельном автомобили. До старого города доехали достаточно быстро. Вечером гулять одно удовольствие. Намного лучше,чем днём под
А
Алексей
30 авг 2025
Отлично проведенная экскурсия.
С интересом выслушали историю города, прогулялись у водопада и по ночному старому городу.
Отмечу, что по моему мнению эти места как раз и стоит смотреть в вечернее время. На водопаде прекрасная подсветка и очень красивое световое шоу, а основная жизнь в старом городе начинается как раз вечером.
С интересом выслушали историю города, прогулялись у водопада и по ночному старому городу.
Отмечу, что по моему мнению эти места как раз и стоит смотреть в вечернее время. На водопаде прекрасная подсветка и очень красивое световое шоу, а основная жизнь в старом городе начинается как раз вечером.
Татьяна
24 авг 2025
Отличная экскурсия!
Шевки провел ее днем для нас, так как мы были с малышом, за что большое спасибо.
Встретил нас у отеля в Белеке на комфортабельном авто, все было во время - как и договаривались.
Было интересно пообщаться на разные темы, сама экскурсия тоже интересная, красивые места. Прекрасное владение русским языком.
Шевки провел ее днем для нас, так как мы были с малышом, за что большое спасибо.
Встретил нас у отеля в Белеке на комфортабельном авто, все было во время - как и договаривались.
Было интересно пообщаться на разные темы, сама экскурсия тоже интересная, красивые места. Прекрасное владение русским языком.
О
Олеся
20 авг 2025
Гида Рекомендую однозначно! Тактичный, интеллигентный человек. Рассказывал все понятно, доступно. С семьей Хорошо провели вечер.
Г
Ганиев
17 авг 2025
Шевки профессионал своего дела с огромным стажем. Тот редкий случай, когда получаешь много больше, чем планировал. Экскурсия была в вечернее время (актуально в летнее время, не так жарко) по увлекательному маршруту. У гида отличный русский язык и знание истории. В целом очень тактичный и вежливый человек.
Мария
10 июл 2025
Спасибо большое Шевки за прекрасную экскурсию! Подстроил под нас время и продолжительность экскурсии, забрал из отеля и привез обратно, везде нас подождал, интересно все рассказывал, отвечал на вопросы, многое знает о стране и об истории. Детям тоже было интересно. Шевки прекрасно говорит по-русски. Очень рекомендуем данного гида!
П
Павел
9 июл 2025
Очень понравилось. Интересно, информативно. Рекомендую
А
Алиса
4 июл 2025
Гид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщаться на большое количество тем.
Перемещение было на комфортном новом автомобиле.
Маршрут очень хороший, вечерняя Анталия прекрасна! Ни у кого больше такого не видела.
Перемещение было на комфортном новом автомобиле.
Маршрут очень хороший, вечерняя Анталия прекрасна! Ни у кого больше такого не видела.
Анна
1 июл 2025
Хотелось бы поблагодарить Шевки за прекрасную вечернюю экскурсию в Анталию! Это был чудесный, насыщенный вечер,полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много нового, особенно впечатлил водопад Дюден в вечернее время. Это было очень красиво и главное не так жарко, как в дневное время. Дети были в восторге. ☺️
Anna
11 июн 2025
Доброго всем дня!! Очень все понравилось. Хорошая экскурсия, грамотный экскурсовод. Вечернее врямя, когда не так жарко идеально подходит для этой экскурсии. Спасибо огромное
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от €150 за человека