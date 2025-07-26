Отправьтесь в увлекательное морское приключение на пиратской яхте Gonster с трансфером из Анталии! Весёлые анимации, пенные вечеринки, живописные бухты и вкусный обед с неограниченными напитками сделают этот день незабываемым.
Подходит как для семей с детьми, так и для тех, кто хочет просто отдохнуть и повеселиться на борту настоящего пиратского корабля!
Описание трансфер
Отплываем в Приключение: Пиратская Яхта Gonster из Анталии – Утренний и Закатный Тур Погрузитесь в атмосферу приключений на борту пиратского корабля Gonster, отправляющегося из Анталии! Вас ждёт увлекательное морское путешествие по живописному Средиземноморью с остановками в бухтах Фазелис, Алакасу и Лунного света, где вы сможете искупаться в бирюзовых водах и насладиться красотой природы. Выберите удобное время для приключения: 🌞 Утренний тур:
• Трансфер из Анталии утром • Продолжительность: около 6 часов • Обед и безлимитные прохладительные напитки включены • Алкоголь за дополнительную плату 🌅 Закатный тур:
Трансфер из Анталии примерно в 14:00 • Отплытие в 17:00, возвращение в 20:45, прибытие в Анталию около 22:00 • Ужин с безлимитным пивом и вином • Также включены безалкогольные напитки На борту вас ждёт весёлая анимация, музыка от диджея, танцы и пенная вечеринка. Для маленьких гостей предусмотрены аквагрим и детская программа. 🍽️ Вкусное питание включает ароматную курицу, гарниры и свежие салаты — одинаково для обоих туров. Этот день подарит вам море, солнце, искренние эмоции и незабываемые виды. Выбирайте между энергичным утром и романтичным закатом — или пробуйте оба варианта с Gonster! Важная информация:.
- Возьмите с собой головной убор, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, шляпу.
- Запрещены домашние животные, курение.
- Не подходит для беременных женщин, для людей с проблемами спины.
Каждый день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Фазелис
- Бухта Алакасу (Райская бухта)
- Бухта Лунный свет
Что включено
- Встреча в отеле и трансфер
- Обед
- Безалкогольные напитки (вода, кола, фанта и т. д.)
- Купание в море
- Анимации
- Пенные вечеринки
- Шоу
- Профессиональная команда аниматоров и детские развлечения
- Выступление диджея
- Безлимитное пиво и вино - только при выборе закатного тура с включёнными алкогольными напитками
Что не входит в цену
- Входная плата в бухту Фазелис
- Чай и кофе (можно приобрести на борту)
- Личные расходы
- Фото и видео с тура
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой головной убор, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, шляпу
- Запрещены домашние животные, курение
- Не подходит для беременных женщин, для людей с проблемами спины
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
И
Ирина
26 июл 2025
Я туда не попала. Мне предложили другой вариант за эти же деньги. Хотя то что мне предложили взамен стоит 70$ на двоих, а не 120$. Шарашкина контора, предоплату не возращают. Если не жалко своих денег, то можете брать туры у них. Я не рекомендую, можно найти на много дешевле и без предоплаты.
