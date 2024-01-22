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Вечерние экскурсии Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Анталье, цены от €25, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Ночная сказка старой Антальи
Пешая
2 часа
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по ночной Анталье: мечети, башни и порт в новом свете
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
«Мы заглянем в потайные уголки города, и вы почувствуете особый ритм его ночной жизни»
Сегодня в 19:00
24 июн в 19:30
€160€188 за всё до 3 чел.
Ночное шоу The Land of Legends из Антальи
Пешая
На автобусе
5 часов
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Антальи
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 19:00.
21 июн в 19:00
24 июн в 19:00
$25 за человека
Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Нижний Дюден
На машине
3 часа
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Дюден
Откройте для себя вечернюю магию Анталии: прогуляйтесь по старинным улочкам Калеичи и полюбуйтесь водопадом Дюден, освещённым вечерними огнями
«Панорамная площадка Мермерли — отличное место, чтобы полюбоваться закатом над горами»
Сегодня в 20:00
24 июн в 20:00
€132€165 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 января 2024
    Ночная сказка старой Антальи
    Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о великолепной экскурсии по старой Анталии. Кирилл Спасибо Вам огромное за позитив, много информации, прекрасной
    читать дальше

    беседы и красивых видов на Анталию. Хочу отметить, что у вас великолепные познания в истории, политики и множества фактов, которые подтверждаются даже историческими фотографиями. Экскурсия была отличная, даже осталось ощущение, что времени было мало, хотелось еще и еще слушать и впитывать. Потрясающая экскурсия, высококлассный экскурсовод, много узнала для себя нового и интересного. Обязательно ещё раз приеду в Анталию и обращусь к вам!!!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Вечерние»

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  3. Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Нижний Дюден
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Башня Хыдырлык
  9. Дюденский водопад
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2025
Сейчас в Анталье в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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