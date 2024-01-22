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15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по ночной Анталье: мечети, башни и порт в новом свете
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
«Мы заглянем в потайные уголки города, и вы почувствуете особый ритм его ночной жизни»
Сегодня в 19:00
24 июн в 19:30
€160
€188 за всё до 3 чел.
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Антальи
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 19:00.
21 июн в 19:00
24 июн в 19:00
$25 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Дюден
Откройте для себя вечернюю магию Анталии: прогуляйтесь по старинным улочкам Калеичи и полюбуйтесь водопадом Дюден, освещённым вечерними огнями
«Панорамная площадка Мермерли — отличное место, чтобы полюбоваться закатом над горами»
Сегодня в 20:00
24 июн в 20:00
€132
€165 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 января 2024Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о великолепной экскурсии по старой Анталии. Кирилл Спасибо Вам огромное за позитив, много информации, прекрасной
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Вечерние»
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