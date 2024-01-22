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беседы и красивых видов на Анталию. Хочу отметить, что у вас великолепные познания в истории, политики и множества фактов, которые подтверждаются даже историческими фотографиями. Экскурсия была отличная, даже осталось ощущение, что времени было мало, хотелось еще и еще слушать и впитывать. Потрясающая экскурсия, высококлассный экскурсовод, много узнала для себя нового и интересного. Обязательно ещё раз приеду в Анталию и обращусь к вам!!!! Спасибо!