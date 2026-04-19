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другими участниками, а соответственно ехали мы медленно. Выезжать из колонны, конечно же, было нельзя. Перед стартом вас уверяют, что будет сильно трясти и лучше не брать с собой ни воду, ни телефоны, а купить воду и фотографии у них. Как оказалось такой сильной тряски не было, если б я знала как мы поедем, то взяла бы и то, и другое.

Естественно, вода и фотографии не дешевые.

На локации вам предлагают приобрести все необходимое снаряжение, а именно: очки (чтобы пыль не летела в глаза), бандана для этого же, резиновые тапки и перчатки - лично нам пригодились только очки и банданы.