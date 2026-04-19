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Приключение на квадроциклах - в Анталье

Прокатиться по лесам, холмам и деревням региона
Во время квадро-сафари вы ощутите настоящий адреналин, а ещё исследуете живописные окрестности и скрытые тропы Антальи. Опытные инструкторы обеспечат вашу безопасность и сделают поездку незабываемой.
4
3 отзыва
Приключение на квадроциклах - в Анталье
Приключение на квадроциклах - в Анталье
Приключение на квадроциклах - в Анталье

Описание экскурсии

  • Трансфер из отеля.
  • Прибытие на базу и инструктаж по технике безопасности.
  • Поездка на квадроциклах: вы отправитесь через зелёные леса, живописные холмы и традиционные деревни. На бездорожье вам предстоит преодолеть скалистые тропы и подъёмы.
  • Остановки для отдыха и фото на фоне красивых пейзажей.
  • Возвращение на базу и обратный трансфер.

Организационные детали

  • В стоимость включено: шлем и страховка, трансфер из отеля и обратно.
  • Не включено: личные расходы, чаевые, напитки, фото и видео.
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды.

Программа не подходит

  • Детям младше 5 лет.
  • Беременным женщинам.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный от 17 лет€42
Детский билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 163 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Р
Прокатиться на квадроцикле по такому маршруту - куча впечатлений, адреналина, драйва.
Дают на выбор два вида транспорта: багги (похоже на авто) и квадроциклы, обеспечивают шлемами. На месте предлагают купить:
- бандану на
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лицо - мото очки (пыли будет много, они нужны)
- чехол для защиты телефона на шнурке (трясет по время поездки так, что в кармане держать телефоны очень не советую)
- резиновую обувь (будут заезды по дороге в воду, обязательно обувь промокнет и испачкается)
Сумки и обувь есть где оставить под наблюдением.
В саму поездку советую прикрепить бутылочку с водой к транспорту, достаточно жарко и хочется пить, по дороге будет остановка, но питьевой воды там нет.

Лучше брать полный комплект одежды для переодевания, будут и небольшие заезды в воду, глубина минимум 30-40 см. Чистыми вернуться из поездки невозможно))))
Есть душ на улице, что б смыть пыль и сильную грязь.

Маршрут не самый ровный, спуски - подъемы, пересечение ручьёв с водой, луж, сильные ухабы, рядом с обрывом ехать - если хочется получить адреналин в кровь, как раз сюда.
Экскурсией довольны

Прокатиться на квадроцикле по такому маршруту - куча впечатлений, адреналина, драйва.
Прокатиться на квадроцикле по такому маршруту - куча впечатлений, адреналина, драйва.
Прокатиться на квадроцикле по такому маршруту - куча впечатлений, адреналина, драйва.
Прокатиться на квадроцикле по такому маршруту - куча впечатлений, адреналина, драйва.
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О
Интересная экскурсия. можно купить все необходимое для поездки. Очень хороший трансфер
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Арина
Наши ожидания от данного времяпрепровождения не совпали с реальностью. Мы думали, что поездка будет в разы веселее. Несколько часов мы катались на квадроциклах по кругу в одной линии со всеми
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другими участниками, а соответственно ехали мы медленно. Выезжать из колонны, конечно же, было нельзя. Перед стартом вас уверяют, что будет сильно трясти и лучше не брать с собой ни воду, ни телефоны, а купить воду и фотографии у них. Как оказалось такой сильной тряски не было, если б я знала как мы поедем, то взяла бы и то, и другое.
Естественно, вода и фотографии не дешевые.
На локации вам предлагают приобрести все необходимое снаряжение, а именно: очки (чтобы пыль не летела в глаза), бандана для этого же, резиновые тапки и перчатки - лично нам пригодились только очки и банданы.

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