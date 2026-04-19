Во время квадро-сафари вы ощутите настоящий адреналин, а ещё исследуете живописные окрестности и скрытые тропы Антальи. Опытные инструкторы обеспечат вашу безопасность и сделают поездку незабываемой.
Описание экскурсии
- Трансфер из отеля.
- Прибытие на базу и инструктаж по технике безопасности.
- Поездка на квадроциклах: вы отправитесь через зелёные леса, живописные холмы и традиционные деревни. На бездорожье вам предстоит преодолеть скалистые тропы и подъёмы.
- Остановки для отдыха и фото на фоне красивых пейзажей.
- Возвращение на базу и обратный трансфер.
Организационные детали
- В стоимость включено: шлем и страховка, трансфер из отеля и обратно.
- Не включено: личные расходы, чаевые, напитки, фото и видео.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
Программа не подходит
- Детям младше 5 лет.
- Беременным женщинам.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный от 17 лет
|€42
|Детский билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 163 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Прокатиться на квадроцикле по такому маршруту - куча впечатлений, адреналина, драйва.
Дают на выбор два вида транспорта: багги (похоже на авто) и квадроциклы, обеспечивают шлемами. На месте предлагают купить:
- бандану на
Дают на выбор два вида транспорта: багги (похоже на авто) и квадроциклы, обеспечивают шлемами. На месте предлагают купить:
- бандану на
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О
Интересная экскурсия. можно купить все необходимое для поездки. Очень хороший трансфер
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Наши ожидания от данного времяпрепровождения не совпали с реальностью. Мы думали, что поездка будет в разы веселее. Несколько часов мы катались на квадроциклах по кругу в одной линии со всеми
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