4.8
4 отзыва
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Антальи
Турецкий хамам
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧖SPA
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $56.25 за человека

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Турецкий хамам
Турецкий хамам
Посещение Турецкого Хамама - традиционные пилинг, пенный и масляный массаж.
Хамам по своей сути — это восточная общественная паровая баня. Прародителем его является терма – древнеримская античная баня.
Хамам — это непросто место, чтобы принять водные процедуры. Это целое ритуальное купание и повод для социального взаимодействия купальщиков.
Турецкий хамам
Турецкий хамам
Турецкий хамам
Турецкий хамам

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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4 отзыва оставили туристы

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