4 отзыва оставили туристы

Посещение Турецкого Хамама - традиционные пилинг, пенный и масляный массаж.

Хамам по своей сути — это восточная общественная паровая баня. Прародителем его является терма – древнеримская античная баня.

Хамам — это непросто место, чтобы принять водные процедуры. Это целое ритуальное купание и повод для социального взаимодействия купальщиков.