Посещение Турецкого Хамама - традиционные пилинг, пенный и масляный массаж.
Хамам по своей сути — это восточная общественная паровая баня. Прародителем его является терма – древнеримская античная баня.
Хамам — это непросто место, чтобы принять водные процедуры. Это целое ритуальное купание и повод для социального взаимодействия купальщиков.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
4 отзыва оставили туристы
BREEZES T. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Анталье