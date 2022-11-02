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Описание
Каждый житель Турции очень любит посещать хамам. Я Вас приглашаю увидеть баню для местных жителей, окунуться в расслабляющую атмосферу пены и массажей. Традиции бань возникли еще задолго до образования Турецкого Государства, но об истории создания бань и их традиций на протяжении веков,мы поговорим за чашечкой чая или кофе со свежайшей баклавой. В бане Вам сделают 3 массажа: кесе-скраб, нежный укутывающий пенный и ароматный масляной по Вашему желанию.
На данный момент прогулка только для ДЕВУШЕК.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Хамам
1 чай
Что не входит
Массажи (скраб тела, пенный, масляной или другой по Вашему желанию)
Мы посетим баню именно для местных жителей, поэтому цены вполне приемлемые.
Напитки, еда,сладости, проезд на общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd. , 07050 Muratpaşa / Antalya
Завершение: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antalya
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Возьмите
Пожалуйста
Купальник
Полотенце
Шлепанцы
Купальные принадлежности (шампунь, мыло…, хотя в банях продается данный ассортимент)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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