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Турецкая баня глазами местной жительницы

Традиционная турецкая баня глазами местной жительницы на экскурсии в Анталии
Каждый житель Турции очень любит посещать хамам.

Я Вас приглашаю увидеть баню для местных жителей, окунуться в расслабляющую атмосферу пены и массажей.

Традиции бань возникли еще задолго до образования Турецкого Государства, но об истории создания бань и их традиций на протяжении веков, мы поговорим во время прогулки по Старому Городу.
Турецкая баня глазами местной жительницы
Турецкая баня глазами местной жительницы
Турецкая баня глазами местной жительницы

Описание экскурсии

Что вас ожидает: В бане Вам сделают 3 массажа: кесе-скраб, нежный укутывающий пенный и ароматный масляной по Вашему желанию. Пожалуйста, обратите внимание, что экскурсия — индивидуальная с 1,5 часовой исторической частью! Важная информация: Возьмите, пожалуйста, купальник, полотенце, шлепанцы, купальные принадлежности (шампунь, мыло, хотя в банях продается данный ассортимент).

Каждый день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Настоящий традиционный турецкий хамам
  • Интерьер бани
  • Проникнитесь жизнью турецкой жительницы
Что включено
  • 1 чай в хамаме
Что не входит в цену
  • Вход в турецкую баню, массажи (скраб тела, пенный, масляной или другой по Вашему желанию)
  • Стоимость бани приблизительно 20-40 евро
  • Напитки, еда, сладости, проезд на общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дениз, Конялты Сд., 07050 Муратпаша/Анталья
Завершение: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antalya
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите
  • Пожалуйста
  • Купальник
  • Полотенце
  • Шлепанцы
  • Купальные принадлежности (шампунь, мыло, хотя в банях продается данный ассортимент)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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