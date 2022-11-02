Каждый житель Турции очень любит посещать хамам. Я Вас приглашаю увидеть баню для местных жителей, окунуться в расслабляющую атмосферу пены и массажей. Традиции бань возникли еще задолго до образования Турецкого Государства, но об истории создания бань и их традиций на протяжении веков,мы поговорим за чашечкой чая или кофе со свежайшей баклавой. В бане Вам сделают 3 массажа: кесе-скраб, нежный укутывающий пенный и ароматный масляной по Вашему желанию.

На данный момент прогулка только для ДЕВУШЕК.