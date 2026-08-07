Каждый житель Турции очень любит посещать хамам.
Я Вас приглашаю увидеть баню для местных жителей, окунуться в расслабляющую атмосферу пены и массажей.
Традиции бань возникли еще задолго до образования Турецкого Государства, но об истории создания бань и их традиций на протяжении веков, мы поговорим во время прогулки по Старому Городу.
Я Вас приглашаю увидеть баню для местных жителей, окунуться в расслабляющую атмосферу пены и массажей.
Традиции бань возникли еще задолго до образования Турецкого Государства, но об истории создания бань и их традиций на протяжении веков, мы поговорим во время прогулки по Старому Городу.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В бане Вам сделают 3 массажа: кесе-скраб, нежный укутывающий пенный и ароматный масляной по Вашему желанию. Пожалуйста, обратите внимание, что экскурсия — индивидуальная с 1,5 часовой исторической частью! Важная информация: Возьмите, пожалуйста, купальник, полотенце, шлепанцы, купальные принадлежности (шампунь, мыло, хотя в банях продается данный ассортимент).
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Настоящий традиционный турецкий хамам
- Интерьер бани
- Проникнитесь жизнью турецкой жительницы
Что включено
- 1 чай в хамаме
Что не входит в цену
- Вход в турецкую баню, массажи (скраб тела, пенный, масляной или другой по Вашему желанию)
- Стоимость бани приблизительно 20-40 евро
- Напитки, еда, сладости, проезд на общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дениз, Конялты Сд., 07050 Муратпаша/Анталья
Завершение: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antalya
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите
- Пожалуйста
- Купальник
- Полотенце
- Шлепанцы
- Купальные принадлежности (шампунь, мыло, хотя в банях продается данный ассортимент)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
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