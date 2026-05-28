Тёплый мрамор, мягкий пар, ароматные масла и бережные СПА-процедуры делают хаммам одним из любимых турецких видов отдыха.
Вас ждут 2 часа полного расслабления, пилинг и пенный массаж — вряд ли вы найдёте более приятный способ познакомиться со старинными традициями и ритуалами страны.
Вас ждут 2 часа полного расслабления, пилинг и пенный массаж — вряд ли вы найдёте более приятный способ познакомиться со старинными традициями и ритуалами страны.
Описание экскурсии
Обратите внимание: высокая температура может влиять на самочувствие. Если у вас есть хронические заболевания, рекомендуем заранее проконсультироваться с врачом.
- Мы заберём вас из отеля в назначенное время и доставим в наш стильный, уютный и полностью аутентичный хаммам
- Вы переоденетесь в лёгкое турецкое полотенце пештемаль и отправитесь в тёплую паровую комнату. Здесь кожа мягко раскрывается, очищается и готовится к следующему этапу
- В прохладной мраморной комнате мастер аккуратно очистит кожу специальной рукавицей. Это улучшает кровообращение, снимает напряжение и делает кожу гладкой и свежей
- Завершают программу два вида массажа: расслабляющий пенный и короткий с ароматическими маслами. Эта процедура помогает полностью восстановиться и почувствовать лёгкость в теле
- Мы отвезём вас обратно в отель. И лучшее, что можно сделать после хаммама, — хорошо выспаться и дать телу продолжить восстановление
Организационные детали
- В расширенный пакет за $110 входит также входит сауна (70°C), паровая баня (40°C), джакузи с горячей водой, турецкая баня с пилингом и пеной (20 мин), 10-минутный массаж ног, микст-терапевтический массаж (60 мин) и маска для лица
- Мы не рекомендуем эту программу беременным и людям с сердечными заболеваниями. Ограничений по возрасту нет
- Процедуры в хаммаме проведут профессиональные работники
ежедневно в 18:30, 20:00 и 21:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Турецкая баня без массажа
|€35
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Турецкая баня с 20-минутным массажем
|€65
|Турецкая баня с 40-минутным массажем
|€80
|Турецкая баня с 60-минутным массажем
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Старого города (Kaleiçi)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30, 20:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Турецкий хаммам в Анталье»
Групповая
«Турецкие Мальдивы» Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$16 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья с историком
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
31 мая в 09:30
1 июн в 09:30
€220 за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Анталье
Создайте свою уникальную мозаичную лампу в Анталье! Узнайте секреты ремесла, насладитесь чаем и сладостями, и заберите готовое изделие домой
Начало: У торгового центра MarkAntalya
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€36
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€275 за всё до 4 чел.
€35 за человека